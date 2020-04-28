***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2020 11:56
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840677
BIST
11:43101.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 186,39
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
11:436,9988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9988
En Düşük
6,9799
11:437,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5974
En Düşük
7,5499
11:43382,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,39
|Açılış
|: 382,89
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|43.346.874
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.442.487
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|457.573
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.493.089
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|ALCTL
|20,94
|35.082.696
|% -5,51
|
|KNFRT
|11,45
|12.605.846
|% -4,90
|
|BAKAB
|8,65
|4.944.674
|% -4,63
|
|TDGYO
|2,55
|839.102
|% -4,49
|
|GARAN
|8,43
|407.069.340
|% 0,84
|
|ECILC
|5,29
|368.866.608
|% 3,52
|
|THYAO
|10,79
|331.369.446
|% -0,28
|
|ASELS
|27,46
|255.693.507
|% -0,07
|
|MPARK
|16,28
|196.368.183
|% 9,85
|
|ECILC
|5,29
|368.866.608
|% 3,52
|
|YKBNK
|2,14
|123.271.188
|% 0,94
|
|GARAN
|8,43
|407.069.340
|% 0,84
|
|AVOD
|2,38
|101.803.744
|% 4,39
|
|ISFIN
|3,39
|121.532.349
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6994
|8,7431
|% 0,48
|
|Frank
|7,1427
|7,1858
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-12,02
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.507
|-17,90
|
|Tam
|2.515
|2.569
|-18,30
|
|Yarım
|1.225
|1.256
|-9,00
|
|Çeyrek
|614
|628
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,04
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|B. Petrol
|22,15
|22,15
|-0,92
|
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