***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:17
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877648
BIST
10:111.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.149
10:117,6767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0446
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:119,0183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0379
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:11467,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,88
|Açılış
|: 467,90
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:11
|KENT
|367,50
|754.478
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|33.282.670
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.159.217
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|SISE
|7,17
|284.405.146
|% -2,05
|
|GARAN
|7,18
|106.594.194
|% 1,13
|
|ASELS
|19,64
|100.256.777
|% 1,66
|
|GUBRF
|33,68
|65.707.203
|% 4,86
|
|THYAO
|10,63
|48.039.740
|% 1,24
|
|SISE
|7,17
|284.405.146
|% -2,05
|
|GARAN
|7,18
|106.594.194
|% 1,13
|
|SKBNK
|1,61
|21.453.666
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,15
|28.612.588
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,40
|39.667.714
|% 0,29
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6700
|7,6767
|% -0,58
|
|Euro
|9,0081
|9,0183
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,8814
|9,9310
|% -0,45
|
|Frank
|8,3009
|8,3509
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0360
|2,0462
|% -0,56
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|12,27
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,00
|