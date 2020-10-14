***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:19
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881424
BIST
11:371.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 8,16
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
11:377,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9502
En Düşük
7,9010
11:379,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:37484,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,25
|Açılış
|: 484,80
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,44
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:37
|ESEN
|12,43
|681.761
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.349.515
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.145.056
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|582.454
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.328.821
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.456.933
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,78
|468.187.788
|% -1,07
|
|SISE
|6,79
|336.316.791
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,92
|316.741.013
|% 0,52
|
|KRDMD
|3,63
|283.471.239
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,26
|239.087.232
|% 1,46
|
|EKGYO
|1,92
|316.741.013
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,78
|468.187.788
|% -1,07
|
|TSKB
|1,19
|185.011.859
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,63
|283.471.239
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,14
|149.059.036
|% -1,38
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9415
|7,9446
|% 0,32
|
|Euro
|9,3281
|9,3341
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2239
|10,2752
|% 0,11
|
|Frank
|8,6618
|8,7139
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1122
|2,1228
|% 0,35
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|8,16
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,10
|
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