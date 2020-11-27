***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 10:02
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890241
BIST
10:201.348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.346
10:207,8118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0599
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,8017
10:209,3167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0713
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,3114
10:20454,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,73
|Açılış
|: 454,33
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
453,82
BIST En Aktif Hisseler10:20
|TKNSA
|11,03
|7.362.426
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|1.162.466
|% 9,95
|
|ORMA
|13,59
|122.582
|% 9,95
|
|FRIGO
|32,94
|1.216.244
|% 9,95
|
|SELEC
|11,74
|130.065.556
|% 9,93
|
|CASA
|87,70
|29.204
|% -9,96
|
|IZTAR
|12,39
|673.966
|% -9,96
|
|SANFM
|12,30
|811.874
|% -9,96
|
|MARKA
|5,80
|2.443.731
|% -9,52
|
|POLTK
|350,10
|161.396
|% -8,69
|
|GARAN
|9,43
|365.135.633
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,12
|215.428.182
|% 1,92
|
|GUBRF
|53,55
|204.023.119
|% 3,88
|
|THYAO
|12,17
|170.885.908
|% -0,25
|
|SELEC
|11,74
|130.065.556
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,12
|215.428.182
|% 1,92
|
|GARAN
|9,43
|365.135.633
|% 0,96
|
|YKBNK
|3,11
|95.264.324
|% 1,30
|
|HLGYO
|3,70
|101.076.199
|% 7,25
|
|ISGYO
|2,16
|53.024.836
|% 2,86
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8084
|7,8118
|% -0,76
|
|Euro
|9,3115
|9,3167
|% -0,76
|
|Sterlin
|10,4101
|10,4623
|% -0,66
|
|Frank
|8,5882
|8,6400
|% -0,67
|
|Riyal
|2,0762
|2,0866
|% -0,76
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,48
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,80
|47,80
|0,01
|
Seans Raporu
10:20
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10:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TSKB, TUPRS
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10:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, EKGYO, ARCLK
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10:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 75 artarak (% 0.47 ) 1, 217
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10:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, KERVN, TKNSA, FRIGO, ORMA
-
10:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZTAR, SANFM, CASA