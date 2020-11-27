***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 10:26
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890248
BIST
10:291.348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.346
10:297,7920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0797
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,7767
10:299,2982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0898
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,2756
10:29454,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,73
|Açılış
|: 454,32
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
453,57
BIST En Aktif Hisseler10:29
|SAFKR
|13,87
|13.540.419
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|7.672.402
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|1.229.201
|% 9,95
|
|ORMA
|13,59
|122.582
|% 9,95
|
|FRIGO
|32,94
|1.216.244
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|29.204
|% -9,96
|
|IZTAR
|12,39
|673.966
|% -9,96
|
|SANFM
|12,30
|811.874
|% -9,96
|
|MARKA
|5,80
|2.443.731
|% -9,52
|
|POLTK
|350,10
|161.396
|% -8,69
|
|GARAN
|9,46
|670.343.473
|% 1,28
|
|GUBRF
|53,25
|258.843.510
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,12
|245.074.014
|% 1,92
|
|THYAO
|12,13
|210.362.052
|% -0,57
|
|SELEC
|11,65
|172.423.154
|% 9,08
|
|EKGYO
|2,12
|245.074.014
|% 1,92
|
|GARAN
|9,46
|670.343.473
|% 1,28
|
|YKBNK
|3,10
|153.875.791
|% 0,98
|
|HLGYO
|3,56
|149.908.774
|% 3,19
|
|ODAS
|3,55
|132.979.954
|% -2,20
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7874
|7,7920
|% -1,01
|
|Euro
|9,2871
|9,2982
|% -0,96
|
|Sterlin
|10,4199
|10,4722
|% -0,56
|
|Frank
|8,5957
|8,6475
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0785
|2,0889
|% -0,65
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,87
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,75
|47,75
|-0,04
|
Seans Raporu
10:29
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10:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 42 artarak (% 0.43 ) 1, 500
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10:43
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10:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GARAN
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10:43XU100
Endeks 1, 348 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 4, 415.00 milyon TL de
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10:43TKNSA
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