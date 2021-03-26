***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.03.2021Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarBankamızın 25.03.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920892BIST