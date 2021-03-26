***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.03.2021 14:25
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bankamızın 25.03.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920892
BIST
14:401.365
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -29,09
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.365
14:408,0387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0992
|Açılış
|: 8,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:409,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1360
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:40446,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,09
|Açılış
|: 446,56
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:38
|BJKAS
|6,93
|528.689.380
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.280.976
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|RTALB
|22,94
|208.217.683
|% 9,34
|
|AVOD
|9,49
|658.657.571
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|SEKUR
|32,46
|4.387.466
|% -8,51
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,93
|1.825.905.656
|% -0,86
|
|AVOD
|9,49
|658.657.571
|% -9,96
|
|SISE
|7,29
|638.380.253
|% 0,97
|
|VESTL
|37,06
|622.580.391
|% -0,11
|
|BJKAS
|6,93
|528.689.380
|% 10,00
|
|GARAN
|6,93
|1.825.905.656
|% -0,86
|
|GSRAY
|3,84
|479.001.324
|% 7,56
|
|SKBNK
|1,19
|149.850.500
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,16
|233.779.300
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|173.439.342
|% -0,53
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0268
|8,0344
|% 1,20
|
|Euro
|9,4708
|9,4842
|% 1,37
|
|Sterlin
|11,0648
|11,1203
|% 1,86
|
|Frank
|8,5263
|8,5776
|% 1,44
|
|Riyal
|2,1426
|2,1533
|% 1,58
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-3,17
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.932
|3.008
|3,98
|
|Yarım
|1.417
|1.455
|1,92
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,97
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|1,14
|
Seans Raporu
14:38
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14:52
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14:52
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14:52
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