***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.01.2020 20:26
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -251.126 231.892 6.873.477 1.603.441 0 12.155.402 0 12.155.402
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -162.613 231.892 6.873.477 1.393.728 0 12.034.202 0 12.034.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 15.138 382.725 0 -335.012 165.167 0 0 2.409.829 2.637.847 0 2.637.847
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.728 -1.393.728 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.728 -1.293.728 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 0 2.409.829 14.572.049 0 14.572.049
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -22.495 251.146 0 225.371 -963.169 0 0 2.622.157 2.113.010 0 2.113.010
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 0 2.622.157 16.685.059 0 16.685.059
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
143.090.252 224.173.699 367.263.951 130.113.215 179.084.169 309.197.384
GARANTİ VE KEFALETLER
10.270.332 18.246.772 28.517.104 8.744.817 14.944.429 23.689.246
Teminat Mektupları
10.179.767 9.847.498 20.027.265 8.728.878 8.756.308 17.485.186
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
419.645 66.525 486.170 363.694 43.691 407.385
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.339.495 9.780.973 15.120.468 4.414.542 8.712.617 13.127.159
Diğer Teminat Mektupları
4.420.627 0 4.420.627 3.950.642 0 3.950.642
Banka Kredileri
22.742 5.799.601 5.822.343 15.820 4.460.434 4.476.254
İthalat Kabul Kredileri
22.742 5.799.601 5.822.343 15.820 4.460.434 4.476.254
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
67.823 2.599.673 2.667.496 119 1.727.687 1.727.806
Belgeli Akreditifler
67.823 2.000.767 2.068.590 119 1.682.271 1.682.390
Diğer Akreditifler
0 598.906 598.906 0 45.416 45.416
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
82.440.328 5.993.806 88.434.134 63.658.753 3.916.979 67.575.732
Cayılamaz Taahhütler
47.699.180 5.245.759 52.944.939 36.609.777 2.238.221 38.847.998
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.326.013 4.004.529 5.330.542 427.989 1.777.120 2.205.109
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.309.356 594 14.309.950 10.851.659 526 10.852.185
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.377.515 0 2.377.515 2.181.264 0 2.181.264
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
29.197 0 29.197 28.728 0 28.728
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
28.781.240 0 28.781.240 22.362.300 0 22.362.300
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
71.447 0 71.447 29.958 0 29.958
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
804.412 1.240.636 2.045.048 727.879 460.575 1.188.454
Cayılabilir Taahhütler
34.741.148 748.047 35.489.195 27.048.976 1.678.758 28.727.734
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
34.741.148 748.047 35.489.195 27.048.976 1.678.758 28.727.734
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
50.379.592 199.933.121 250.312.713 57.709.645 160.222.761 217.932.406
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
16.210.514 64.039.377 80.249.891 17.909.998 48.962.094 66.872.092
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.608.353 24.539.687 31.148.040 6.922.598 19.690.796 26.613.394
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
9.602.161 39.499.690 49.101.851 10.987.400 29.271.298 40.258.698
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
34.169.078 135.893.744 170.062.822 39.799.647 111.260.667 151.060.314
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.837.603 5.229.023 8.066.626 2.517.071 4.581.723 7.098.794
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.234.775 1.792.466 4.027.241 1.335.604 2.193.969 3.529.573
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
602.828 3.436.557 4.039.385 1.181.467 2.387.754 3.569.221
Para ve Faiz Swap İşlemleri
25.526.874 121.811.614 147.338.488 31.777.537 98.803.053 130.580.590
Swap Para Alım İşlemleri
7.167.491 37.145.803 44.313.294 13.635.615 30.588.966 44.224.581
Swap Para Satım İşlemleri
18.259.383 25.893.831 44.153.214 16.501.922 28.203.433 44.705.355
Swap Faiz Alım İşlemleri
50.000 29.385.990 29.435.990 820.000 20.005.327 20.825.327
Swap Faiz Satım İşlemleri
50.000 29.385.990 29.435.990 820.000 20.005.327 20.825.327
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.705.403 7.537.454 13.242.857 5.505.039 6.823.437 12.328.476
Para Alım Opsiyonları
1.385.083 5.219.625 6.604.708 2.341.029 3.789.135 6.130.164
Para Satım Opsiyonları
4.320.320 2.317.829 6.638.149 3.164.010 3.034.302 6.198.312
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
99.198 97.912 197.110 0 237.014 237.014
Futures Para Alım İşlemleri
99.198 0 99.198 0 118.507 118.507
Futures Para Satım İşlemleri
0 97.912 97.912 0 118.507 118.507
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.217.741 1.217.741 0 815.440 815.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
747.368.398 195.481.762 942.850.160 674.403.773 163.091.542 837.495.315
EMANET KIYMETLER
12.140.889 6.466.621 18.607.510 5.970.745 4.150.268 10.121.013
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.522.838 0 3.522.838 216.937 0 216.937
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.192.710 4.607.369 6.800.079 470.673 2.863.101 3.333.774
Tahsile Alınan Çekler
4.722.228 1.059.298 5.781.526 3.804.427 573.547 4.377.974
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.703.113 342.751 2.045.864 1.478.708 304.711 1.783.419
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 457.203 457.203 0 408.909 408.909
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
441.122.637 119.044.468 560.167.105 406.901.559 96.312.753 503.214.312
Menkul Kıymetler
3.572.768 8.761.567 12.334.335 2.920.390 8.044.413 10.964.803
Teminat Senetleri
398.506 82.436 480.942 442.693 131.866 574.559
Emtia
476.476 0 476.476 66.090 0 66.090
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
102.041.042 61.972.389 164.013.431 90.756.028 53.481.420 144.237.448
Diğer Rehinli Kıymetler
334.633.845 48.228.076 382.861.921 312.716.358 34.655.054 347.371.412
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
294.104.872 69.970.673 364.075.545 261.531.469 62.628.521 324.159.990
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
890.458.650 419.655.461 1.310.114.111 804.516.988 342.175.711 1.146.692.699
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
10.116.709 6.205.042
Alınan Faizler
17.225.113 13.587.268
Ödenen Faizler
-12.613.589 -4.522.263
Alınan Temettüler
51.187 52.196
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.393.213 2.688.860
Elde Edilen Diğer Kazançlar
137.288 64.077
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.398.431 1.423.091
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.104.911 -2.472.635
Ödenen Vergiler
-692.935 -1.234.763
Diğer
2.322.912 -3.380.789
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.680.011 269.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-194.601 -4.236
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.868.903 236.261
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-14.535.962 -7.517.232
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.437.206 -3.726.562
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.787.924 1.123.770
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
12.335.067 8.538.123
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.536.880 -2.295.275
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.032.744 3.914.640
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.436.698 6.474.531
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.969.543 -2.896.918
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -35.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-229.459 -187.474
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
18.289 575
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.476.489 -2.363.029
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.797.849 1.237.280
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.406.328 -2.201.072
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.496.516 837.723
Diğer
-169.921 -185.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.797.253 -722.659
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.220.751 2.521.794
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.293.410 -3.141.794
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -100.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-14.582 -2.659
Diğer
-115.506 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
356.419 -40.687
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.620.827 2.814.267
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.767.065 5.952.798
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.387.892 8.767.065
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.622.157 2.409.829
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-509.147 228.018
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
228.651 397.863
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.840 19.408
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
254.463 384.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.028 -5.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-737.798 -169.845
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
278.627 -425.749
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.233.940 211.542
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
217.515 44.362
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.113.010 2.637.847
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.357.998 26.909.820 43.267.818 18.368.532 22.467.555 40.836.087
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.561.447 18.081.828 22.643.275 2.087.753 17.720.257 19.808.010
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.127.557 17.622.984 18.750.541 1.822.717 16.688.725 18.511.442
Bankalar
400.735 458.844 859.579 200.553 1.031.532 1.232.085
Para Piyasalarından Alacaklar
3.040.962 0 3.040.962 102.070 0 102.070
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-7.807 0 -7.807 -37.587 0 -37.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
231.713 103.236 334.949 25.639 112.843 138.482
Devlet Borçlanma Senetleri
207.149 7.320 0 7.320
Diğer Finansal Varlıklar
0 86.838 86.838 0 110.032 110.032
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.784.881 7.558.560 12.343.441 4.545.637 3.898.418 8.444.055
Devlet Borçlanma Senetleri
4.777.207 7.352.489 12.129.696 4.540.725 3.763.899 8.304.624
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 182.123 189.797 4.912 113.259 118.171
Diğer Finansal Varlıklar
0 23.948 23.948 0 21.260 21.260
Türev Finansal Varlıklar
6.779.957 1.166.196 7.946.153 11.709.503 736.037 12.445.540
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.465.362 1.120.949 6.586.311 9.006.638 624.857 9.631.495
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.314.595 45.247 1.359.842 2.702.865 111.180 2.814.045
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
83.819.597 42.946.245 126.765.842 72.795.080 34.008.026 106.803.106
Krediler
83.618.617 35.353.734 118.972.351 72.347.758 28.992.338 101.340.096
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8.588.791 7.592.511 16.181.302 7.916.505 5.015.688 12.932.193
Devlet Borçlanma Senetleri
8.588.791 7.028.183 15.616.974 7.916.505 4.283.527 12.200.032
Diğer Finansal Varlıklar
0 564.328 564.328 0 732.161 732.161
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.387.811 0 -8.387.811 -7.469.183 0 -7.469.183
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.492.873 0 1.492.873 1.298.703 0 1.298.703
İştirakler (Net)
5.982 0 5.982 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.982 0 5.982 5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.250.114 0 1.250.114 1.141.248 0 1.141.248
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.212.068 0 1.212.068 1.103.202 0 1.103.202
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046 38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
236.777 0 236.777 151.473 0 151.473
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
236.777 0 236.777 151.473 0 151.473
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.376.309 40 3.376.349 2.861.861 61 2.861.922
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
438.280 0 438.280 397.179 0 397.179
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
438.280 0 438.280 397.179 0 397.179
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
348.688 0 348.688 522.283 0 522.283
DİĞER AKTİFLER (Net)
2.778.178 3.212.483 5.990.661 2.496.325 2.200.130 4.696.455
VARLIKLAR TOPLAMI
108.611.923 73.068.588 181.680.511 98.739.963 58.675.772 157.415.735
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
46.797.181 58.828.602 105.625.783 44.788.365 42.302.088 87.090.453
ALINAN KREDİLER
380.249 14.929.160 15.309.409 138.385 18.027.864 18.166.249
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
267.816 8.797.038 9.064.854 92.273 4.622.546 4.714.819
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3.954.629 9.131.345 13.085.974 2.206.779 6.697.676 8.904.455
Bonolar
3.954.629 116.648 4.071.277 2.206.779 388.754 2.595.533
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 9.014.697 9.014.697 0 6.308.922 6.308.922
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.453.855 1.525.079 4.978.934 5.610.140 728.265 6.338.405
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.966.468 1.292.986 4.259.454 5.450.465 651.892 6.102.357
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
487.387 232.093 719.480 159.675 76.373 236.048
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
432.658 15.072 447.730 18.629 5.994 24.623
KARŞILIKLAR
875.641 0 875.641 778.836 0 778.836
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
529.565 0 529.565 426.856 0 426.856
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
346.076 0 346.076 351.980 0 351.980
CARİ VERGİ BORCU
205.582 0 205.582 149.662 0 149.662
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 5.432.553 5.432.553 0 4.816.098 4.816.098
Krediler
0 5.432.553 5.432.553 0 4.816.098 4.816.098
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.482.130 4.486.862 9.968.992 5.144.319 6.715.767 11.860.086
ÖZKAYNAKLAR
17.318.226 -633.167 16.685.059 15.057.492 -485.443 14.572.049
Ödenmiş Sermaye
3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
872.251 101.267 973.518 700.576 44.291 744.867
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-103.930 -734.434 -838.364 429.168 -529.734 -100.566
Kar Yedekleri
10.577.034 0 10.577.034 8.167.205 0 8.167.205
Yasal Yedekler
670.000 0 670.000 584.870 0 584.870
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
9.907.034 0 9.907.034 7.582.335 0 7.582.335
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.622.157 0 2.622.157 2.409.829 0 2.409.829
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.622.157 0 2.622.157 2.409.829 0 2.409.829
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
79.167.967 102.512.544 181.680.511 73.984.880 83.430.855 157.415.735
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
18.353.137 16.386.451
Kredilerden Alınan Faizler
15.304.037 13.388.944
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
190.664 200.684
Bankalardan Alınan Faizler
235.137 201.108
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
182.410 35.828
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.418.202 2.551.600
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.247 2.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.088.038 820.608
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.318.917 1.728.836
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
22.687 8.287
FAİZ GİDERLERİ (-)
-10.770.916 -8.703.078
Mevduata Verilen Faizler
-7.838.246 -6.479.053
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.212.384 -1.053.658
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-377.039 -355.119
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.268.228 -808.179
Kiralama Faiz Giderleri
-67.865 -1.200
Diğer Faiz Giderleri
-7.154 -5.869
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.582.221 7.683.373
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.691.464 2.139.885
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.387.228 2.687.027
Gayri Nakdi Kredilerden
159.282 114.679
Diğer
3.227.946 2.572.348
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-695.764 -547.142
Gayri Nakdi Kredilere
-1.690 -1.021
Diğer
-694.074 -546.121
TEMETTÜ GELİRLERİ
51.187 52.196
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-1.516.452 -1.405.760
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
50.399 13.552
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.417.439 526.003
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-149.412 -1.945.315
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
137.288 64.077
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.945.708 8.533.771
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-1.819.590 -2.207.465
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-74.203 -4.138
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.716.360 -1.425.103
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.155.795 -1.838.324
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.179.760 3.058.741
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.179.760 3.058.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-557.603 -648.912
Cari Vergi Karşılığı
-163.465 -711.041
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
178.086 1.067.006
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-572.224 -1.004.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.622.157 2.409.829
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.622.157 2.409.829
Grubun Karı (Zararı)
2.622.157 2.409.829
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07830000 0,07190000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815783
BIST