***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -251.126 231.892 6.873.477 1.603.441 0 12.155.402 0 12.155.402TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -162.613 231.892 6.873.477 1.393.728 0 12.034.202 0 12.034.202Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 15.138 382.725 0 -335.012 165.167 0 0 2.409.829 2.637.847 0 2.637.847Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.728 -1.393.728 0 -100.000 0 -100.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.728 -1.293.728 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 0 2.409.829 14.572.049 0 14.572.049Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -22.495 251.146 0 225.371 -963.169 0 0 2.622.157 2.113.010 0 2.113.010Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 0 2.622.157 16.685.059 0 16.685.059Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER143.090.252 224.173.699 367.263.951 130.113.215 179.084.169 309.197.384GARANTİ VE KEFALETLER10.270.332 18.246.772 28.517.104 8.744.817 14.944.429 23.689.246Teminat Mektupları10.179.767 9.847.498 20.027.265 8.728.878 8.756.308 17.485.186Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler419.645 66.525 486.170 363.694 43.691 407.385Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.339.495 9.780.973 15.120.468 4.414.542 8.712.617 13.127.159Diğer Teminat Mektupları4.420.627 0 4.420.627 3.950.642 0 3.950.642Banka Kredileri22.742 5.799.601 5.822.343 15.820 4.460.434 4.476.254İthalat Kabul Kredileri22.742 5.799.601 5.822.343 15.820 4.460.434 4.476.254Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler67.823 2.599.673 2.667.496 119 1.727.687 1.727.806Belgeli Akreditifler67.823 2.000.767 2.068.590 119 1.682.271 1.682.390Diğer Akreditifler0 598.906 598.906 0 45.416 45.416Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER82.440.328 5.993.806 88.434.134 63.658.753 3.916.979 67.575.732Cayılamaz Taahhütler47.699.180 5.245.759 52.944.939 36.609.777 2.238.221 38.847.998Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.326.013 4.004.529 5.330.542 427.989 1.777.120 2.205.109Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri14.309.356 594 14.309.950 10.851.659 526 10.852.185Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.377.515 0 2.377.515 2.181.264 0 2.181.264İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri29.197 0 29.197 28.728 0 28.728Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri28.781.240 0 28.781.240 22.362.300 0 22.362.300Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri71.447 0 71.447 29.958 0 29.958Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler804.412 1.240.636 2.045.048 727.879 460.575 1.188.454Cayılabilir Taahhütler34.741.148 748.047 35.489.195 27.048.976 1.678.758 28.727.734Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri34.741.148 748.047 35.489.195 27.048.976 1.678.758 28.727.734Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR50.379.592 199.933.121 250.312.713 57.709.645 160.222.761 217.932.406Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar16.210.514 64.039.377 80.249.891 17.909.998 48.962.094 66.872.092Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler6.608.353 24.539.687 31.148.040 6.922.598 19.690.796 26.613.394Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler9.602.161 39.499.690 49.101.851 10.987.400 29.271.298 40.258.698Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler34.169.078 135.893.744 170.062.822 39.799.647 111.260.667 151.060.314Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.837.603 5.229.023 8.066.626 2.517.071 4.581.723 7.098.794Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.234.775 1.792.466 4.027.241 1.335.604 2.193.969 3.529.573Vadeli Döviz Satım İşlemleri602.828 3.436.557 4.039.385 1.181.467 2.387.754 3.569.221Para ve Faiz Swap İşlemleri25.526.874 121.811.614 147.338.488 31.777.537 98.803.053 130.580.590Swap Para Alım İşlemleri7.167.491 37.145.803 44.313.294 13.635.615 30.588.966 44.224.581Swap Para Satım İşlemleri18.259.383 25.893.831 44.153.214 16.501.922 28.203.433 44.705.355Swap Faiz Alım İşlemleri50.000 29.385.990 29.435.990 820.000 20.005.327 20.825.327Swap Faiz Satım İşlemleri50.000 29.385.990 29.435.990 820.000 20.005.327 20.825.327Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.705.403 7.537.454 13.242.857 5.505.039 6.823.437 12.328.476Para Alım Opsiyonları1.385.083 5.219.625 6.604.708 2.341.029 3.789.135 6.130.164Para Satım Opsiyonları4.320.320 2.317.829 6.638.149 3.164.010 3.034.302 6.198.312Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri99.198 97.912 197.110 0 237.014 237.014Futures Para Alım İşlemleri99.198 0 99.198 0 118.507 118.507Futures Para Satım İşlemleri0 97.912 97.912 0 118.507 118.507Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.217.741 1.217.741 0 815.440 815.440EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER747.368.398 195.481.762 942.850.160 674.403.773 163.091.542 837.495.315EMANET KIYMETLER12.140.889 6.466.621 18.607.510 5.970.745 4.150.268 10.121.013Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları3.522.838 0 3.522.838 216.937 0 216.937Emanete Alınan Menkul Değerler2.192.710 4.607.369 6.800.079 470.673 2.863.101 3.333.774Tahsile Alınan Çekler4.722.228 1.059.298 5.781.526 3.804.427 573.547 4.377.974Tahsile Alınan Ticari Senetler1.703.113 342.751 2.045.864 1.478.708 304.711 1.783.419Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 457.203 457.203 0 408.909 408.909Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER441.122.637 119.044.468 560.167.105 406.901.559 96.312.753 503.214.312Menkul Kıymetler3.572.768 8.761.567 12.334.335 2.920.390 8.044.413 10.964.803Teminat Senetleri398.506 82.436 480.942 442.693 131.866 574.559Emtia476.476 0 476.476 66.090 0 66.090Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul102.041.042 61.972.389 164.013.431 90.756.028 53.481.420 144.237.448Diğer Rehinli Kıymetler334.633.845 48.228.076 382.861.921 312.716.358 34.655.054 347.371.412Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER294.104.872 69.970.673 364.075.545 261.531.469 62.628.521 324.159.990BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI890.458.650 419.655.461 1.310.114.111 804.516.988 342.175.711 1.146.692.699Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı10.116.709 6.205.042Alınan Faizler17.225.113 13.587.268Ödenen Faizler-12.613.589 -4.522.263Alınan Temettüler51.187 52.196Alınan Ücret ve Komisyonlar3.393.213 2.688.860Elde Edilen Diğer Kazançlar137.288 64.077Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.398.431 1.423.091Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.104.911 -2.472.635Ödenen Vergiler-692.935 -1.234.763Diğer2.322.912 -3.380.789Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.680.011 269.489Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-194.601 -4.236Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.868.903 236.261Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-14.535.962 -7.517.232Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.437.206 -3.726.562Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.787.924 1.123.770Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)12.335.067 8.538.123Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.536.880 -2.295.275Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.032.744 3.914.640Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.436.698 6.474.531YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.969.543 -2.896.918İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -35.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-229.459 -187.474Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller18.289 575Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.476.489 -2.363.029Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.797.849 1.237.280Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.406.328 -2.201.072Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.496.516 837.723Diğer-169.921 -185.921FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.797.253 -722.659Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.220.751 2.521.794Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.293.410 -3.141.794İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -100.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-14.582 -2.659Diğer-115.506 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi356.419 -40.687Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.620.827 2.814.267Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.767.065 5.952.798Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.387.892 8.767.065Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.622.157 2.409.829DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-509.147 228.018Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar228.651 397.863Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.840 19.408Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları254.463 384.047Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.028 -5.592Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-737.798 -169.845Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri278.627 -425.749Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.233.940 211.542Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler217.515 44.362TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.113.010 2.637.847Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.357.998 26.909.820 43.267.818 18.368.532 22.467.555 40.836.087Nakit ve Nakit Benzerleri4.561.447 18.081.828 22.643.275 2.087.753 17.720.257 19.808.010Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.127.557 17.622.984 18.750.541 1.822.717 16.688.725 18.511.442Bankalar400.735 458.844 859.579 200.553 1.031.532 1.232.085Para Piyasalarından Alacaklar3.040.962 0 3.040.962 102.070 0 102.070Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-7.807 0 -7.807 -37.587 0 -37.587Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar231.713 103.236 334.949 25.639 112.843 138.482Devlet Borçlanma Senetleri207.149 7.320 0 7.320Diğer Finansal Varlıklar0 86.838 86.838 0 110.032 110.032Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.784.881 7.558.560 12.343.441 4.545.637 3.898.418 8.444.055Devlet Borçlanma Senetleri4.777.207 7.352.489 12.129.696 4.540.725 3.763.899 8.304.624Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 182.123 189.797 4.912 113.259 118.171Diğer Finansal Varlıklar0 23.948 23.948 0 21.260 21.260Türev Finansal Varlıklar6.779.957 1.166.196 7.946.153 11.709.503 736.037 12.445.540Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.465.362 1.120.949 6.586.311 9.006.638 624.857 9.631.495Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.314.595 45.247 1.359.842 2.702.865 111.180 2.814.045İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)83.819.597 42.946.245 126.765.842 72.795.080 34.008.026 106.803.106Krediler83.618.617 35.353.734 118.972.351 72.347.758 28.992.338 101.340.096Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar8.588.791 7.592.511 16.181.302 7.916.505 5.015.688 12.932.193Devlet Borçlanma Senetleri8.588.791 7.028.183 15.616.974 7.916.505 4.283.527 12.200.032Diğer Finansal Varlıklar0 564.328 564.328 0 732.161 732.161Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-8.387.811 0 -8.387.811 -7.469.183 0 -7.469.183SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.492.873 0 1.492.873 1.298.703 0 1.298.703İştirakler (Net)5.982 0 5.982 5.982 0 5.982Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5.982 0 5.982 5.982 0 5.982Bağlı Ortaklıklar (Net)1.250.114 0 1.250.114 1.141.248 0 1.141.248Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.212.068 0 1.212.068 1.103.202 0 1.103.202Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.046 0 38.046 38.046 0 38.046Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)236.777 0 236.777 151.473 0 151.473Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler236.777 0 236.777 151.473 0 151.473MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.376.309 40 3.376.349 2.861.861 61 2.861.922MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)438.280 0 438.280 397.179 0 397.179Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer438.280 0 438.280 397.179 0 397.179YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI348.688 0 348.688 522.283 0 522.283DİĞER AKTİFLER (Net)2.778.178 3.212.483 5.990.661 2.496.325 2.200.130 4.696.455VARLIKLAR TOPLAMI108.611.923 73.068.588 181.680.511 98.739.963 58.675.772 157.415.735YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT46.797.181 58.828.602 105.625.783 44.788.365 42.302.088 87.090.453ALINAN KREDİLER380.249 14.929.160 15.309.409 138.385 18.027.864 18.166.249PARA PİYASALARINA BORÇLAR267.816 8.797.038 9.064.854 92.273 4.622.546 4.714.819İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)3.954.629 9.131.345 13.085.974 2.206.779 6.697.676 8.904.455Bonolar3.954.629 116.648 4.071.277 2.206.779 388.754 2.595.533Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 9.014.697 9.014.697 0 6.308.922 6.308.922FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.453.855 1.525.079 4.978.934 5.610.140 728.265 6.338.405Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.966.468 1.292.986 4.259.454 5.450.465 651.892 6.102.357Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı487.387 232.093 719.480 159.675 76.373 236.048FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)432.658 15.072 447.730 18.629 5.994 24.623KARŞILIKLAR875.641 0 875.641 778.836 0 778.836Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı529.565 0 529.565 426.856 0 426.856Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar346.076 0 346.076 351.980 0 351.980CARİ VERGİ BORCU205.582 0 205.582 149.662 0 149.662ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 5.432.553 5.432.553 0 4.816.098 4.816.098Krediler0 5.432.553 5.432.553 0 4.816.098 4.816.098Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.482.130 4.486.862 9.968.992 5.144.319 6.715.767 11.860.086ÖZKAYNAKLAR17.318.226 -633.167 16.685.059 15.057.492 -485.443 14.572.049Ödenmiş Sermaye3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000Sermaye Yedekleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler872.251 101.267 973.518 700.576 44.291 744.867Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-103.930 -734.434 -838.364 429.168 -529.734 -100.566Kar Yedekleri10.577.034 0 10.577.034 8.167.205 0 8.167.205Yasal Yedekler670.000 0 670.000 584.870 0 584.870Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler9.907.034 0 9.907.034 7.582.335 0 7.582.335Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.622.157 0 2.622.157 2.409.829 0 2.409.829Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.622.157 0 2.622.157 2.409.829 0 2.409.829Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI79.167.967 102.512.544 181.680.511 73.984.880 83.430.855 157.415.735Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ18.353.137 16.386.451Kredilerden Alınan Faizler15.304.037 13.388.944Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler190.664 200.684Bankalardan Alınan Faizler235.137 201.108Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler182.410 35.828Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.418.202 2.551.600Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar11.247 2.156Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.088.038 820.608İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.318.917 1.728.836Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri22.687 8.287FAİZ GİDERLERİ (-)-10.770.916 -8.703.078Mevduata Verilen Faizler-7.838.246 -6.479.053Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.212.384 -1.053.658Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-377.039 -355.119İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.268.228 -808.179Kiralama Faiz Giderleri-67.865 -1.200Diğer Faiz Giderleri-7.154 -5.869NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ7.582.221 7.683.373NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.691.464 2.139.885Alınan Ücret ve Komisyonlar3.387.228 2.687.027Gayri Nakdi Kredilerden159.282 114.679Diğer3.227.946 2.572.348Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-695.764 -547.142Gayri Nakdi Kredilere-1.690 -1.021Diğer-694.074 -546.121TEMETTÜ GELİRLERİ51.187 52.196TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-1.516.452 -1.405.760Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)50.399 13.552Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.417.439 526.003Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-149.412 -1.945.315DİĞER FAALİYET GELİRLERİ137.288 64.077FAALİYET BRÜT KÂRI8.945.708 8.533.771BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-1.819.590 -2.207.465DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-74.203 -4.138PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.716.360 -1.425.103DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.155.795 -1.838.324NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.179.760 3.058.741BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.179.760 3.058.741SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-557.603 -648.912Cari Vergi Karşılığı-163.465 -711.041Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi178.086 1.067.006Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-572.224 -1.004.877SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.622.157 2.409.829DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.622.157 2.409.829Grubun Karı (Zararı)2.622.157 2.409.829Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07830000 0,07190000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815783BIST