***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -685 -188.574 0 -213.796 57.821 0 0 631.343 286.109 0 286.109Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -51.527 607.135 0 -711.421 454.880 10.577.034 0 631.343 14.858.158 0 14.858.158Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.111 10.577.034 2.622.157 0 16.685.058 0 16.685.058TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.111 10.577.034 2.622.157 0 16.685.058 0 16.685.058Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 145 -128.338 0 -1.028.276 -266.871 0 0 766.067 -657.273 0 -657.273Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -73.192 918.517 0 -1.300.530 -832.982 13.199.191 0 766.067 16.027.785 0 16.027.785Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER140.379.180 250.655.327 391.034.507 143.090.252 224.173.699 367.263.951GARANTİ VE KEFALETLERBölüm 5 Dipnot III (1), (2), (3), (4) 9.935.546 19.827.746 29.763.292 10.270.332 18.246.772 28.517.104Teminat Mektupları9.852.475 10.429.993 20.282.468 10.179.767 9.847.498 20.027.265Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler387.969 69.553 457.522 419.645 66.525 486.170Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.794.142 10.360.440 16.154.582 5.339.495 9.780.973 15.120.468Diğer Teminat Mektupları3.670.364 3.670.364 4.420.627 4.420.627Banka Kredileri19.217 6.322.550 6.341.767 22.742 5.799.601 5.822.343İthalat Kabul Kredileri19.217 6.322.550 6.341.767 22.742 5.799.601 5.822.343Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler63.854 3.075.203 3.139.057 67.823 2.599.673 2.667.496Belgeli Akreditifler63.854 2.798.581 2.862.435 67.823 2.000.767 2.068.590Diğer Akreditifler0 276.622 276.622 0 598.906 598.906Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER88.215.659 6.315.857 94.531.516 82.440.328 5.993.806 88.434.134Cayılamaz TaahhütlerBölüm 5 Dipnot III (1) 51.701.773 5.874.644 57.576.417 47.699.180 5.245.759 52.944.939Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri596.992 4.186.975 4.783.967 1.326.013 4.004.529 5.330.542Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri15.333.523 652 15.334.175 14.309.356 594 14.309.950Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.556.010 0 2.556.010 2.377.515 0 2.377.515İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri29.615 0 29.615 29.197 0 29.197Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri32.340.807 0 32.340.807 28.781.240 0 28.781.240Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri30.058 0 30.058 71.447 0 71.447Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler814.768 1.687.017 2.501.785 804.412 1.240.636 2.045.048Cayılabilir Taahhütler36.513.886 441.213 36.955.099 34.741.148 748.047 35.489.195Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri36.513.886 441.213 36.955.099 34.741.148 748.047 35.489.195Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARBölüm 5 Dipnot III (5), (6) 42.227.975 224.511.724 266.739.699 50.379.592 199.933.121 250.312.713Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar13.038.210 68.176.418 81.214.628 16.210.514 64.039.377 80.249.891Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler6.216.795 25.450.968 31.667.763 6.608.353 24.539.687 31.148.040Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler6.821.415 42.725.450 49.546.865 9.602.161 39.499.690 49.101.851Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler29.189.765 156.335.306 185.525.071 34.169.078 135.893.744 170.062.822Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.778.126 9.075.094 11.853.220 2.837.603 5.229.023 8.066.626Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.155.804 3.678.468 5.834.272 2.234.775 1.792.466 4.027.241Vadeli Döviz Satım İşlemleri622.322 5.396.626 6.018.948 602.828 3.436.557 4.039.385Para ve Faiz Swap İşlemleri21.480.347 138.584.854 160.065.201 25.526.874 121.811.614 147.338.488Swap Para Alım İşlemleri5.124.854 42.195.574 47.320.428 7.167.491 37.145.803 44.313.294Swap Para Satım İşlemleri13.847.493 32.730.932 46.578.425 18.259.383 25.893.831 44.153.214Swap Faiz Alım İşlemleri1.254.000 31.829.174 33.083.174 50.000 29.385.990 29.435.990Swap Faiz Satım İşlemleri1.254.000 31.829.174 33.083.174 50.000 29.385.990 29.435.990Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.864.738 7.401.109 12.265.847 5.705.403 7.537.454 13.242.857Para Alım Opsiyonları1.654.242 4.508.314 6.162.556 1.385.083 5.219.625 6.604.708Para Satım Opsiyonları3.210.496 2.892.795 6.103.291 4.320.320 2.317.829 6.638.149Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri66.554 68.789 135.343 99.198 97.912 197.110Futures Para Alım İşlemleri66.554 0 66.554 99.198 0 99.198Futures Para Satım İşlemleri0 68.789 68.789 97.912 97.912Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.205.460 1.205.460 1.217.741 1.217.741EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER777.538.758 215.520.082 993.058.840 747.368.398 195.481.762 942.850.160EMANET KIYMETLER11.651.657 5.611.042 17.262.699 12.140.889 6.466.621 18.607.510Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.889.506 0 2.889.506 3.522.838 0 3.522.838Emanete Alınan Menkul Değerler1.836.554 3.529.465 5.366.019 2.192.710 4.607.369 6.800.079Tahsile Alınan Çekler5.054.857 1.187.635 6.242.492 4.722.228 1.059.298 5.781.526Tahsile Alınan Ticari Senetler1.870.740 394.742 2.265.482 1.703.113 342.751 2.045.864Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 499.200 499.200 0 457.203 457.203Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER457.209.017 131.549.807 588.758.824 441.122.637 119.044.468 560.167.105Menkul Kıymetler4.143.895 9.388.398 13.532.293 3.572.768 8.761.567 12.334.335Teminat Senetleri402.047 406.352 808.399 398.506 82.436 480.942Emtia481.866 0 481.866 476.476 0 476.476Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul104.070.622 67.824.256 171.894.878 102.041.042 61.972.389 164.013.431Diğer Rehinli Kıymetler348.110.587 53.930.801 402.041.388 334.633.845 48.228.076 382.861.921Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER308.678.084 78.359.233 387.037.317 294.104.872 69.970.673 364.075.545BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI917.917.938 466.175.409 1.384.093.347 890.458.650 419.655.461 1.310.114.111Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.345.687 8.632.150Alınan Faizler3.807.574 4.023.399Ödenen Faizler-1.604.493 -3.413.751Alınan Temettüler49.900 49.316Alınan Ücret ve Komisyonlar811.041 790.940Elde Edilen Diğer Kazançlar9.187 9.093Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar436.726 335.502Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-443.124 -342.606Ödenen Vergiler-407.069 -194.915Diğer1.685.945 7.375.172Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.377.806 -6.032.822Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış120.327 -14.713Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-3.772.638 -220.116Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.885.681 4.361.222Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.582.829 184.545Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)152.262 401.607Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)8.530.957 -6.833.392Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.929.233 -6.658.044Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.989.029 2.746.069Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.967.881 2.599.328YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-293.207 -2.832.855İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-46.891 -60.027Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller228 68Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.586.474 -2.766.136Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.000.863 1.644.459Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-986.743 -2.517.394Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.379.004 911.548Diğer-53.194 -45.373FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-171.115 4.803.209Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.868.122 7.160.723Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.006.135 -2.293.410İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler15.609 -64.104Diğer-48.711 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi877.482 442.629Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.381.041 5.012.311Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.387.892 8.767.065Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar17.768.933 13.779.376Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)766.067 631.343DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.423.340 -345.234Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-128.193 -189.259Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)186 -879Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-129.333 -187.229Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler954 -1.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.295.147 -155.975Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.318.304 -262.830Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-342.141 74.057Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler365.298 32.798TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-657.273 286.109Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.939.565 37.064.649 53.004.214 16.357.998 26.909.820 43.267.818Nakit ve Nakit Benzerleri3.077.628 26.705.654 29.783.282 4.561.447 18.081.828 22.643.275Nakit Değerler ve Merkez BankasıBölüm 5 Dipnot I (1) 2.097.655 25.775.173 27.872.828 1.127.557 17.622.984 18.750.541BankalarBölüm 5 Dipnot I (3) 1.000.967 930.481 1.931.448 400.735 458.844 859.579Para Piyasalarından AlacaklarBölüm 5 Dipnot I (4) 0 3.040.962 3.040.962Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-20.994 -20.994 -7.807 -7.807Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarBölüm 5 Dipnot I (2) 104.061 107.962 212.023 231.713 103.236 334.949Devlet Borçlanma Senetleri86.741 10.830 97.571 207.149 16.398 223.547Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler17.320 17.320 24.564 24.564Diğer Finansal Varlıklar97.132 97.132 86.838 86.838Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarBölüm 5 Dipnot I (5) 5.093.702 7.495.343 12.589.045 4.784.881 7.558.560 12.343.441Devlet Borçlanma Senetleri5.086.028 7.297.770 12.383.798 4.777.207 7.352.489 12.129.696Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 171.304 178.978 7.674 182.123 189.797Diğer Finansal Varlıklar26.269 26.269 23.948 23.948Türev Finansal VarlıklarBölüm 5 Dipnot I (12) 7.664.174 2.755.690 10.419.864 6.779.957 1.166.196 7.946.153Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.212.127 2.526.663 8.738.790 5.465.362 1.120.949 6.586.311Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.452.047 229.027 1.681.074 1.314.595 45.247 1.359.842İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)Bölüm 5 Dipnot I (7) 89.534.963 47.728.918 137.263.881 83.819.597 42.946.245 126.765.842KredilerBölüm 5 Dipnot I (6) 89.712.501 40.085.010 129.797.511 83.618.617 35.353.734 118.972.351Kiralama İşlemlerinden AlacaklarBölüm 5 Dipnot I (11) 0 0Faktoring Alacakları0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar8.829.953 7.643.908 16.473.861 8.588.791 7.592.511 16.181.302Devlet Borçlanma Senetleri8.829.953 7.162.539 15.992.492 8.588.791 7.028.183 15.616.974Diğer Finansal Varlıklar481.369 481.369 564.328 564.328Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-9.007.491 -9.007.491 -8.387.811 -8.387.811SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)Bölüm 5 Dipnot I (15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.435.592 0 1.435.592 1.492.873 0 1.492.873İştirakler (Net)Bölüm 5 Dipnot I (8) 8.048 0 8.048 5.982 0 5.982Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler8.048 8.048 5.982 5.982Bağlı Ortaklıklar (Net)Bölüm 5 Dipnot I (9) 1.190.767 0 1.190.767 1.250.114 0 1.250.114Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.152.721 1.152.721 1.212.068 1.212.068Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.046 38.046 38.046 38.046Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)Bölüm 5 Dipnot I (10) 236.777 0 236.777 236.777 0 236.777Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler236.777 236.777 236.777 236.777MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.326.533 43 3.326.576 3.376.309 40 3.376.349MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)456.761 0 456.761 438.280 0 438.280Şerefiye0 0Diğer456.761 456.761 438.280 438.280YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)Bölüm 5 Dipnot I (13) 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI6.327 6.327 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIBölüm 5 Dipnot I (14) 540.314 540.314 348.688 348.688DİĞER AKTİFLER (Net)Bölüm 5 Dipnot I (16) 3.182.173 6.519.451 9.701.624 2.778.178 3.212.483 5.990.661VARLIKLAR TOPLAMI114.422.228 91.313.061 205.735.289 108.611.923 73.068.588 181.680.511YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATBölüm 5 Dipnot II (1) 51.353.034 70.526.713 121.879.747 46.797.181 58.828.602 105.625.783ALINAN KREDİLERBölüm 5 Dipnot II (3) 389.124 14.838.450 15.227.574 380.249 14.929.160 15.309.409PARA PİYASALARINA BORÇLARBölüm 5 Dipnot II (4) 3.798.180 10.885.032 14.683.212 267.816 8.797.038 9.064.854İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)Bölüm 5 Dipnot II (5) 3.721.121 10.352.959 14.074.080 3.954.629 9.131.345 13.085.974Bonolar3.672.618 282.898 3.955.516 3.954.629 116.648 4.071.277Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0Tahviller48.503 10.070.061 10.118.564 9.014.697 9.014.697FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.384.644 3.253.946 6.638.590 3.453.855 1.525.079 4.978.934Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıBölüm 5 Dipnot II (2) 3.334.130 2.387.629 5.721.759 2.966.468 1.292.986 4.259.454Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıBölüm 5 Dipnot II (8) 50.514 866.317 916.831 487.387 232.093 719.480FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)Bölüm 5 Dipnot II (7) 415.489 10.279 425.768 432.658 15.072 447.730KARŞILIKLARBölüm 5 Dipnot II (9) 817.541 0 817.541 875.641 0 875.641Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı402.007 402.007 529.565 529.565Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar415.534 415.534 346.076 346.076CARİ VERGİ BORCU0 205.582 205.582ERTELENMİŞ VERGİ BORCUBölüm 5 Dipnot II (10) 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)Bölüm 5 Dipnot II (11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIBölüm 5 Dipnot II (12) 0 6.078.690 6.078.690 0 5.432.553 5.432.553Krediler6.078.690 6.078.690 5.432.553 5.432.553Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.143.082 4.739.220 9.882.302 5.482.130 4.486.862 9.968.992ÖZKAYNAKLAR18.261.495 -2.233.710 16.027.785 17.318.226 -633.167 16.685.059Ödenmiş SermayeBölüm 5 Dipnot II (13) 3.350.000 3.350.000 3.350.000 3.350.000Sermaye YedekleriBölüm 5 Dipnot II (14) 714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri714 714 714 714Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler761.149 84.176 845.325 872.251 101.267 973.518Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler184.374 -2.317.886 -2.133.512 -103.930 -734.434 -838.364Kar Yedekleri13.199.191 0 13.199.191 10.577.034 0 10.577.034Yasal Yedekler670.000 670.000 670.000 670.000Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler12.529.191 12.529.191 9.907.034 9.907.034Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar766.067 0 766.067 2.622.157 0 2.622.157Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0Dönem Net Kâr veya Zararı766.067 766.067 2.622.157 2.622.157Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI87.283.710 118.451.579 205.735.289 79.167.967 102.512.544 181.680.511Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİBölüm 5 Dipnot IV (1) 4.157.761 4.584.661Kredilerden Alınan Faizler3.471.076 3.769.143Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler6.761 58.778Bankalardan Alınan Faizler34.175 47.125Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler41.337 1.225Menkul Değerlerden Alınan Faizler600.699 702.361Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.536 736Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar277.634 277.139İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler319.529 424.486Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri3.713 6.029FAİZ GİDERLERİ (-)Bölüm 5 Dipnot IV (2) -1.755.475 -2.902.005Mevduata Verilen Faizler-1.062.270 -2.260.816Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-271.909 -272.728Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-111.210 -58.452İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-247.067 -287.668Kiralama Faiz Giderleri-15.400 -18.186Diğer Faiz Giderleri-47.619 -4.155NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ2.402.286 1.682.656NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ653.639 631.324Alınan Ücret ve Komisyonlar804.260 789.621Gayri Nakdi Kredilerden42.406 38.734Diğer761.854 750.887Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-150.621 -158.297Gayri Nakdi Kredilere-606 -389Diğer-150.015 -157.908TEMETTÜ GELİRLERİBölüm 5 Dipnot IV (3) 128.041 49.316TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)Bölüm 5 Dipnot IV (4) -544.649 -165.825Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)60.735 2.686Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-775.400 -108.825Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)170.016 -59.686DİĞER FAALİYET GELİRLERİBölüm 5 Dipnot IV (5) 9.187 9.093FAALİYET BRÜT KÂRI2.648.504 2.206.564BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )Bölüm 5 Dipnot IV (6) -641.325 -532.603DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-39.945 -10.039PERSONEL GİDERLERİ (-)-471.277 -397.973DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)Bölüm 5 Dipnot IV (7) -577.937 -484.885NET FAALİYET KARI (ZARARI)918.020 781.064BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)Bölüm 5 Dipnot IV (8) 918.020 781.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Bölüm 5 Dipnot IV (9) -151.953 -149.721Cari Vergi Karşılığı22.674 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi198.256 599.236Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-372.883 -748.957SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)Bölüm 5 Dipnot IV (10) 766.067 631.343DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIBölüm 5 Dipnot IV (11) 766.067 631.343Grubun Karı (Zararı)766.067 631.343Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02290000 0,01880000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841922BIST