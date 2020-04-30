***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.04.2020 18:44
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -685 -188.574 0 -213.796 57.821 0 0 631.343 286.109 0 286.109
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -51.527 607.135 0 -711.421 454.880 10.577.034 0 631.343 14.858.158 0 14.858.158
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.111 10.577.034 2.622.157 0 16.685.058 0 16.685.058
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.111 10.577.034 2.622.157 0 16.685.058 0 16.685.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 145 -128.338 0 -1.028.276 -266.871 0 0 766.067 -657.273 0 -657.273
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.192 918.517 0 -1.300.530 -832.982 13.199.191 0 766.067 16.027.785 0 16.027.785
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
140.379.180 250.655.327 391.034.507 143.090.252 224.173.699 367.263.951
GARANTİ VE KEFALETLER
Bölüm 5 Dipnot III (1), (2), (3), (4) 9.935.546 19.827.746 29.763.292 10.270.332 18.246.772 28.517.104
Teminat Mektupları
9.852.475 10.429.993 20.282.468 10.179.767 9.847.498 20.027.265
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
387.969 69.553 457.522 419.645 66.525 486.170
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.794.142 10.360.440 16.154.582 5.339.495 9.780.973 15.120.468
Diğer Teminat Mektupları
3.670.364 3.670.364 4.420.627 4.420.627
Banka Kredileri
19.217 6.322.550 6.341.767 22.742 5.799.601 5.822.343
İthalat Kabul Kredileri
19.217 6.322.550 6.341.767 22.742 5.799.601 5.822.343
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
63.854 3.075.203 3.139.057 67.823 2.599.673 2.667.496
Belgeli Akreditifler
63.854 2.798.581 2.862.435 67.823 2.000.767 2.068.590
Diğer Akreditifler
0 276.622 276.622 0 598.906 598.906
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
88.215.659 6.315.857 94.531.516 82.440.328 5.993.806 88.434.134
Cayılamaz Taahhütler
Bölüm 5 Dipnot III (1) 51.701.773 5.874.644 57.576.417 47.699.180 5.245.759 52.944.939
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
596.992 4.186.975 4.783.967 1.326.013 4.004.529 5.330.542
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
15.333.523 652 15.334.175 14.309.356 594 14.309.950
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.556.010 0 2.556.010 2.377.515 0 2.377.515
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
29.615 0 29.615 29.197 0 29.197
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
32.340.807 0 32.340.807 28.781.240 0 28.781.240
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
30.058 0 30.058 71.447 0 71.447
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
814.768 1.687.017 2.501.785 804.412 1.240.636 2.045.048
Cayılabilir Taahhütler
36.513.886 441.213 36.955.099 34.741.148 748.047 35.489.195
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
36.513.886 441.213 36.955.099 34.741.148 748.047 35.489.195
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Bölüm 5 Dipnot III (5), (6) 42.227.975 224.511.724 266.739.699 50.379.592 199.933.121 250.312.713
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
13.038.210 68.176.418 81.214.628 16.210.514 64.039.377 80.249.891
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.216.795 25.450.968 31.667.763 6.608.353 24.539.687 31.148.040
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.821.415 42.725.450 49.546.865 9.602.161 39.499.690 49.101.851
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
29.189.765 156.335.306 185.525.071 34.169.078 135.893.744 170.062.822
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.778.126 9.075.094 11.853.220 2.837.603 5.229.023 8.066.626
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.155.804 3.678.468 5.834.272 2.234.775 1.792.466 4.027.241
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
622.322 5.396.626 6.018.948 602.828 3.436.557 4.039.385
Para ve Faiz Swap İşlemleri
21.480.347 138.584.854 160.065.201 25.526.874 121.811.614 147.338.488
Swap Para Alım İşlemleri
5.124.854 42.195.574 47.320.428 7.167.491 37.145.803 44.313.294
Swap Para Satım İşlemleri
13.847.493 32.730.932 46.578.425 18.259.383 25.893.831 44.153.214
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.254.000 31.829.174 33.083.174 50.000 29.385.990 29.435.990
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.254.000 31.829.174 33.083.174 50.000 29.385.990 29.435.990
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.864.738 7.401.109 12.265.847 5.705.403 7.537.454 13.242.857
Para Alım Opsiyonları
1.654.242 4.508.314 6.162.556 1.385.083 5.219.625 6.604.708
Para Satım Opsiyonları
3.210.496 2.892.795 6.103.291 4.320.320 2.317.829 6.638.149
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
66.554 68.789 135.343 99.198 97.912 197.110
Futures Para Alım İşlemleri
66.554 0 66.554 99.198 0 99.198
Futures Para Satım İşlemleri
0 68.789 68.789 97.912 97.912
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.205.460 1.205.460 1.217.741 1.217.741
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
777.538.758 215.520.082 993.058.840 747.368.398 195.481.762 942.850.160
EMANET KIYMETLER
11.651.657 5.611.042 17.262.699 12.140.889 6.466.621 18.607.510
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.889.506 0 2.889.506 3.522.838 0 3.522.838
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.836.554 3.529.465 5.366.019 2.192.710 4.607.369 6.800.079
Tahsile Alınan Çekler
5.054.857 1.187.635 6.242.492 4.722.228 1.059.298 5.781.526
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.870.740 394.742 2.265.482 1.703.113 342.751 2.045.864
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 499.200 499.200 0 457.203 457.203
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
457.209.017 131.549.807 588.758.824 441.122.637 119.044.468 560.167.105
Menkul Kıymetler
4.143.895 9.388.398 13.532.293 3.572.768 8.761.567 12.334.335
Teminat Senetleri
402.047 406.352 808.399 398.506 82.436 480.942
Emtia
481.866 0 481.866 476.476 0 476.476
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
104.070.622 67.824.256 171.894.878 102.041.042 61.972.389 164.013.431
Diğer Rehinli Kıymetler
348.110.587 53.930.801 402.041.388 334.633.845 48.228.076 382.861.921
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
308.678.084 78.359.233 387.037.317 294.104.872 69.970.673 364.075.545
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
917.917.938 466.175.409 1.384.093.347 890.458.650 419.655.461 1.310.114.111
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.345.687 8.632.150
Alınan Faizler
3.807.574 4.023.399
Ödenen Faizler
-1.604.493 -3.413.751
Alınan Temettüler
49.900 49.316
Alınan Ücret ve Komisyonlar
811.041 790.940
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.187 9.093
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
436.726 335.502
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-443.124 -342.606
Ödenen Vergiler
-407.069 -194.915
Diğer
1.685.945 7.375.172
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.377.806 -6.032.822
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
120.327 -14.713
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.772.638 -220.116
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.885.681 4.361.222
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.582.829 184.545
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
152.262 401.607
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.530.957 -6.833.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.929.233 -6.658.044
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.989.029 2.746.069
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.967.881 2.599.328
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-293.207 -2.832.855
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-46.891 -60.027
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
228 68
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.586.474 -2.766.136
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.000.863 1.644.459
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-986.743 -2.517.394
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.379.004 911.548
Diğer
-53.194 -45.373
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-171.115 4.803.209
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.868.122 7.160.723
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.006.135 -2.293.410
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
15.609 -64.104
Diğer
-48.711 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
877.482 442.629
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.381.041 5.012.311
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.387.892 8.767.065
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
17.768.933 13.779.376
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
766.067 631.343
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.423.340 -345.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-128.193 -189.259
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
186 -879
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-129.333 -187.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
954 -1.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.295.147 -155.975
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.318.304 -262.830
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-342.141 74.057
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
365.298 32.798
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-657.273 286.109
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.939.565 37.064.649 53.004.214 16.357.998 26.909.820 43.267.818
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.077.628 26.705.654 29.783.282 4.561.447 18.081.828 22.643.275
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Bölüm 5 Dipnot I (1) 2.097.655 25.775.173 27.872.828 1.127.557 17.622.984 18.750.541
Bankalar
Bölüm 5 Dipnot I (3) 1.000.967 930.481 1.931.448 400.735 458.844 859.579
Para Piyasalarından Alacaklar
Bölüm 5 Dipnot I (4) 0 3.040.962 3.040.962
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-20.994 -20.994 -7.807 -7.807
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5 Dipnot I (2) 104.061 107.962 212.023 231.713 103.236 334.949
Devlet Borçlanma Senetleri
86.741 10.830 97.571 207.149 16.398 223.547
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.320 17.320 24.564 24.564
Diğer Finansal Varlıklar
97.132 97.132 86.838 86.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5 Dipnot I (5) 5.093.702 7.495.343 12.589.045 4.784.881 7.558.560 12.343.441
Devlet Borçlanma Senetleri
5.086.028 7.297.770 12.383.798 4.777.207 7.352.489 12.129.696
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 171.304 178.978 7.674 182.123 189.797
Diğer Finansal Varlıklar
26.269 26.269 23.948 23.948
Türev Finansal Varlıklar
Bölüm 5 Dipnot I (12) 7.664.174 2.755.690 10.419.864 6.779.957 1.166.196 7.946.153
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.212.127 2.526.663 8.738.790 5.465.362 1.120.949 6.586.311
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.452.047 229.027 1.681.074 1.314.595 45.247 1.359.842
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Bölüm 5 Dipnot I (7) 89.534.963 47.728.918 137.263.881 83.819.597 42.946.245 126.765.842
Krediler
Bölüm 5 Dipnot I (6) 89.712.501 40.085.010 129.797.511 83.618.617 35.353.734 118.972.351
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Bölüm 5 Dipnot I (11) 0 0
Faktoring Alacakları
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8.829.953 7.643.908 16.473.861 8.588.791 7.592.511 16.181.302
Devlet Borçlanma Senetleri
8.829.953 7.162.539 15.992.492 8.588.791 7.028.183 15.616.974
Diğer Finansal Varlıklar
481.369 481.369 564.328 564.328
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.007.491 -9.007.491 -8.387.811 -8.387.811
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Bölüm 5 Dipnot I (15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.435.592 0 1.435.592 1.492.873 0 1.492.873
İştirakler (Net)
Bölüm 5 Dipnot I (8) 8.048 0 8.048 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
8.048 8.048 5.982 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Bölüm 5 Dipnot I (9) 1.190.767 0 1.190.767 1.250.114 0 1.250.114
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.152.721 1.152.721 1.212.068 1.212.068
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 38.046 38.046 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
Bölüm 5 Dipnot I (10) 236.777 0 236.777 236.777 0 236.777
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
236.777 236.777 236.777 236.777
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.326.533 43 3.326.576 3.376.309 40 3.376.349
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
456.761 0 456.761 438.280 0 438.280
Şerefiye
0 0
Diğer
456.761 456.761 438.280 438.280
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Bölüm 5 Dipnot I (13) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
6.327 6.327 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5 Dipnot I (14) 540.314 540.314 348.688 348.688
DİĞER AKTİFLER (Net)
Bölüm 5 Dipnot I (16) 3.182.173 6.519.451 9.701.624 2.778.178 3.212.483 5.990.661
VARLIKLAR TOPLAMI
114.422.228 91.313.061 205.735.289 108.611.923 73.068.588 181.680.511
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
Bölüm 5 Dipnot II (1) 51.353.034 70.526.713 121.879.747 46.797.181 58.828.602 105.625.783
ALINAN KREDİLER
Bölüm 5 Dipnot II (3) 389.124 14.838.450 15.227.574 380.249 14.929.160 15.309.409
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bölüm 5 Dipnot II (4) 3.798.180 10.885.032 14.683.212 267.816 8.797.038 9.064.854
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bölüm 5 Dipnot II (5) 3.721.121 10.352.959 14.074.080 3.954.629 9.131.345 13.085.974
Bonolar
3.672.618 282.898 3.955.516 3.954.629 116.648 4.071.277
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
48.503 10.070.061 10.118.564 9.014.697 9.014.697
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.384.644 3.253.946 6.638.590 3.453.855 1.525.079 4.978.934
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5 Dipnot II (2) 3.334.130 2.387.629 5.721.759 2.966.468 1.292.986 4.259.454
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5 Dipnot II (8) 50.514 866.317 916.831 487.387 232.093 719.480
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
Bölüm 5 Dipnot II (7) 415.489 10.279 425.768 432.658 15.072 447.730
KARŞILIKLAR
Bölüm 5 Dipnot II (9) 817.541 0 817.541 875.641 0 875.641
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
402.007 402.007 529.565 529.565
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
415.534 415.534 346.076 346.076
CARİ VERGİ BORCU
0 205.582 205.582
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
Bölüm 5 Dipnot II (10) 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Bölüm 5 Dipnot II (11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Bölüm 5 Dipnot II (12) 0 6.078.690 6.078.690 0 5.432.553 5.432.553
Krediler
6.078.690 6.078.690 5.432.553 5.432.553
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.143.082 4.739.220 9.882.302 5.482.130 4.486.862 9.968.992
ÖZKAYNAKLAR
18.261.495 -2.233.710 16.027.785 17.318.226 -633.167 16.685.059
Ödenmiş Sermaye
Bölüm 5 Dipnot II (13) 3.350.000 3.350.000 3.350.000 3.350.000
Sermaye Yedekleri
Bölüm 5 Dipnot II (14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
714 714 714 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
761.149 84.176 845.325 872.251 101.267 973.518
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
184.374 -2.317.886 -2.133.512 -103.930 -734.434 -838.364
Kar Yedekleri
13.199.191 0 13.199.191 10.577.034 0 10.577.034
Yasal Yedekler
670.000 670.000 670.000 670.000
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
12.529.191 12.529.191 9.907.034 9.907.034
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
766.067 0 766.067 2.622.157 0 2.622.157
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
766.067 766.067 2.622.157 2.622.157
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
87.283.710 118.451.579 205.735.289 79.167.967 102.512.544 181.680.511
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
Bölüm 5 Dipnot IV (1) 4.157.761 4.584.661
Kredilerden Alınan Faizler
3.471.076 3.769.143
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.761 58.778
Bankalardan Alınan Faizler
34.175 47.125
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
41.337 1.225
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
600.699 702.361
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.536 736
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
277.634 277.139
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
319.529 424.486
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3.713 6.029
FAİZ GİDERLERİ (-)
Bölüm 5 Dipnot IV (2) -1.755.475 -2.902.005
Mevduata Verilen Faizler
-1.062.270 -2.260.816
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-271.909 -272.728
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-111.210 -58.452
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-247.067 -287.668
Kiralama Faiz Giderleri
-15.400 -18.186
Diğer Faiz Giderleri
-47.619 -4.155
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.402.286 1.682.656
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
653.639 631.324
Alınan Ücret ve Komisyonlar
804.260 789.621
Gayri Nakdi Kredilerden
42.406 38.734
Diğer
761.854 750.887
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-150.621 -158.297
Gayri Nakdi Kredilere
-606 -389
Diğer
-150.015 -157.908
TEMETTÜ GELİRLERİ
Bölüm 5 Dipnot IV (3) 128.041 49.316
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Bölüm 5 Dipnot IV (4) -544.649 -165.825
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
60.735 2.686
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-775.400 -108.825
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
170.016 -59.686
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Bölüm 5 Dipnot IV (5) 9.187 9.093
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.648.504 2.206.564
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
Bölüm 5 Dipnot IV (6) -641.325 -532.603
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-39.945 -10.039
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-471.277 -397.973
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Bölüm 5 Dipnot IV (7) -577.937 -484.885
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
918.020 781.064
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Bölüm 5 Dipnot IV (8) 918.020 781.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Bölüm 5 Dipnot IV (9) -151.953 -149.721
Cari Vergi Karşılığı
22.674 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
198.256 599.236
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-372.883 -748.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Bölüm 5 Dipnot IV (10) 766.067 631.343
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Bölüm 5 Dipnot IV (11) 766.067 631.343
Grubun Karı (Zararı)
766.067 631.343
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02290000 0,01880000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841922
BIST