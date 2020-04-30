***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.04.2020 18:44
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -686 23.094 0 -213.795 54.902 0 0 655.382 518.897 156 519.053
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -53.639 67.385 0 -710.137 452.066 11.353.778 0 655.382 15.115.549 6.947 15.122.496
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 145 -17.091 0 -1.031.976 -262.798 0 0 748.591 -563.129 225 -562.904
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -76.195 84.176 0 -1.301.663 -828.653 14.217.872 0 748.591 16.194.842 7.562 16.202.404
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
140.831.959 249.943.566 390.775.525 143.685.259 223.417.578 367.102.837
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 9.924.132 19.826.330 29.750.462 10.257.777 18.245.467 28.503.244
Teminat Mektupları
9.841.061 10.428.577 20.269.638 10.167.212 9.846.193 20.013.405
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
387.969 69.553 457.522 419.645 66.525 486.170
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.793.116 10.359.024 16.152.140 5.338.469 9.779.668 15.118.137
Diğer Teminat Mektupları
3.659.976 0 3.659.976 4.409.098 0 4.409.098
Banka Kredileri
19.217 6.322.550 6.341.767 22.742 5.799.601 5.822.343
İthalat Kabul Kredileri
19.217 6.322.550 6.341.767 22.742 5.799.601 5.822.343
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
63.854 3.075.203 3.139.057 67.823 2.599.673 2.667.496
Belgeli Akreditifler
63.854 2.798.581 2.862.435 67.823 2.000.767 2.068.590
Diğer Akreditifler
0 276.622 276.622 0 598.906 598.906
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
88.405.300 6.819.985 95.225.285 82.504.459 6.301.824 88.806.283
Cayılamaz Taahhütler
(1) 51.701.773 5.874.644 57.576.417 47.699.180 5.245.759 52.944.939
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
596.992 4.186.975 4.783.967 1.326.013 4.004.529 5.330.542
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
15.333.523 652 15.334.175 14.309.356 594 14.309.950
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.556.010 0 2.556.010 2.377.515 0 2.377.515
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
29.615 0 29.615 29.197 0 29.197
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
32.340.807 0 32.340.807 28.781.240 0 28.781.240
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
30.058 0 30.058 71.447 0 71.447
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
814.768 1.687.017 2.501.785 804.412 1.240.636 2.045.048
Cayılabilir Taahhütler
36.703.527 945.341 37.648.868 34.805.279 1.056.065 35.861.344
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
36.513.886 441.213 36.955.099 34.741.148 748.047 35.489.195
Diğer Cayılabilir Taahhütler
189.641 504.128 693.769 64.131 308.018 372.149
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 42.502.527 223.297.251 265.799.778 50.923.023 198.870.287 249.793.310
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
13.419.419 67.074.428 80.493.847 16.995.877 63.215.920 80.211.797
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.398.004 24.035.711 30.433.715 6.993.716 23.111.386 30.105.102
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.021.415 43.038.717 50.060.132 10.002.161 40.104.534 50.106.695
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
29.083.108 156.222.823 185.305.931 33.927.146 135.654.367 169.581.513
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.747.293 9.042.474 11.789.767 2.837.474 5.228.896 8.066.370
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.155.804 3.645.848 5.801.652 2.234.775 1.792.339 4.027.114
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
591.489 5.396.626 5.988.115 602.699 3.436.557 4.039.256
Para ve Faiz Swap İşlemleri
21.404.523 138.504.991 159.909.514 25.285.071 121.572.364 146.857.435
Swap Para Alım İşlemleri
5.124.854 42.115.711 47.240.565 7.167.491 36.906.553 44.074.044
Swap Para Satım İşlemleri
13.771.669 32.730.932 46.502.601 18.017.580 25.893.831 43.911.411
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.254.000 31.829.174 33.083.174 50.000 29.385.990 29.435.990
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.254.000 31.829.174 33.083.174 50.000 29.385.990 29.435.990
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.864.738 7.401.109 12.265.847 5.705.403 7.537.454 13.242.857
Para Alım Opsiyonları
1.654.242 4.508.314 6.162.556 1.385.083 5.219.625 6.604.708
Para Satım Opsiyonları
3.210.496 2.892.795 6.103.291 4.320.320 2.317.829 6.638.149
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
66.554 68.789 135.343 99.198 97.912 197.110
Futures Para Alım İşlemleri
66.554 0 66.554 99.198 0 99.198
Futures Para Satım İşlemleri
0 68.789 68.789 0 97.912 97.912
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.205.460 1.205.460 0 1.217.741 1.217.741
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
948.850.810 219.797.541 1.168.648.351 923.222.865 199.370.349 1.122.593.214
EMANET KIYMETLER
182.963.709 9.888.501 192.852.210 187.995.356 10.355.208 198.350.564
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.145.771 7.095 4.152.866 4.535.551 7.095 4.542.646
Emanete Alınan Menkul Değerler
132.452.250 3.529.465 135.981.715 141.145.402 4.607.369 145.752.771
Tahsile Alınan Çekler
5.941.929 1.365.975 7.307.904 5.587.773 1.187.437 6.775.210
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.928.097 488.484 2.416.581 1.748.473 419.279 2.167.752
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
38.495.662 4.497.482 42.993.144 34.978.157 4.134.028 39.112.185
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
457.209.017 131.549.807 588.758.824 441.122.637 119.044.468 560.167.105
Menkul Kıymetler
4.143.895 9.388.398 13.532.293 3.572.768 8.761.567 12.334.335
Teminat Senetleri
402.047 406.352 808.399 398.506 82.436 480.942
Emtia
481.866 0 481.866 476.476 0 476.476
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
104.070.622 67.824.256 171.894.878 102.041.042 61.972.389 164.013.431
Diğer Rehinli Kıymetler
348.110.587 53.930.801 402.041.388 334.633.845 48.228.076 382.861.921
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
308.678.084 78.359.233 387.037.317 294.104.872 69.970.673 364.075.545
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.089.682.769 469.741.107 1.559.423.876 1.066.908.124 422.787.927 1.489.696.051
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.064.759 7.679.440
Alınan Faizler
3.909.302 4.503.199
Ödenen Faizler
-1.743.404 -3.913.161
Alınan Temettüler
0 891
Alınan Ücret ve Komisyonlar
868.905 816.838
Elde Edilen Diğer Kazançlar
12.877 9.495
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
475.034 402.818
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-435.383 -807.194
Ödenen Vergiler
-437.679 -215.356
Diğer
(1) 1.415.107 6.881.910
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-930.220 -4.136.975
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
122.254 -41.853
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.771.812 -420.015
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.644.797 6.318.841
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.468.893 457.095
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
152.261 401.607
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.076.383 -7.232.428
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.826.340 -6.493.826
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 4.430.724 2.873.604
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.134.539 3.542.465
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-293.196 -3.115.223
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-45.256 -63.174
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
623 1.747
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.586.844 -2.765.936
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.000.863 1.644.459
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-986.743 -2.797.217
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.379.004 911.548
Diğer
(1) -54.843 -46.650
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-243.152 4.544.111
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.809.357 6.898.447
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.006.135 -2.293.410
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 -60.926
Diğer
(1) -46.374 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 877.482 490.044
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.475.673 5.461.397
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.814.910 9.184.452
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.290.583 14.645.849
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
748.816 655.538
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.311.720 -136.485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.946 22.408
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
186 -879
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-18.086 24.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
954 -1.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.294.774 -158.893
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.316.660 -261.185
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-343.098 68.632
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
364.984 33.660
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-562.904 519.053
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.326.334 37.144.868 53.471.202 16.549.802 27.187.638 43.737.440
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.511.650 26.794.350 30.306.000 4.749.207 18.322.590 23.071.797
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.097.659 25.775.173 27.872.832 1.127.558 17.622.984 18.750.542
Bankalar
(3) 1.005.102 1.019.206 2.024.308 403.520 699.615 1.103.135
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 429.888 0 429.888 3.225.937 0 3.225.937
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-20.999 -29 -21.028 -7.808 -9 -7.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 146.743 108.640 255.383 276.304 103.932 380.236
Devlet Borçlanma Senetleri
92.662 10.830 103.492 209.766 16.398 226.164
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.320 0 17.320 24.564 0 24.564
Diğer Finansal Varlıklar
36.761 97.810 134.571 41.974 87.534 129.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 5.096.361 7.495.711 12.592.072 4.787.538 7.558.560 12.346.098
Devlet Borçlanma Senetleri
5.086.028 7.297.770 12.383.798 4.777.207 7.352.489 12.129.696
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 171.304 178.978 7.674 182.123 189.797
Diğer Finansal Varlıklar
2.659 26.637 29.296 2.657 23.948 26.605
Türev Finansal Varlıklar
(12) 7.571.580 2.746.167 10.317.747 6.736.753 1.202.556 7.939.309
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.119.533 2.517.140 8.636.673 5.422.158 1.157.309 6.579.467
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.452.047 229.027 1.681.074 1.314.595 45.247 1.359.842
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
92.000.592 51.640.527 143.641.119 85.772.166 47.059.324 132.831.490
Krediler
(6) 89.560.650 39.685.212 129.245.862 83.674.566 35.353.734 119.028.300
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 1.471.780 4.281.505 5.753.285 751.652 4.036.505 4.788.157
Faktoring Alacakları
(7) 1.319.475 200.732 1.520.207 1.330.012 221.571 1.551.583
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 8.829.953 7.643.908 16.473.861 8.588.791 7.592.511 16.181.302
Devlet Borçlanma Senetleri
8.829.953 7.162.539 15.992.492 8.588.791 7.028.183 15.616.974
Diğer Finansal Varlıklar
0 481.369 481.369 0 564.328 564.328
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.181.266 -170.830 -9.352.096 -8.572.855 -144.997 -8.717.852
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
242.141 0 242.141 217.648 0 217.648
İştirakler (Net)
(9) 8.048 0 8.048 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
8.048 8.048 5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
38.038 0 38.038 38.038 0 38.038
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.038 0 38.038 38.038 0 38.038
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 196.055 0 196.055 173.628 0 173.628
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
193.255 0 193.255 170.828 0 170.828
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.338.315 209 3.338.524 3.386.959 276 3.387.235
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
472.631 0 472.631 453.366 0 453.366
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
472.631 0 472.631 453.366 0 453.366
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 6.327 0 6.327 6.248 0 6.248
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 642.124 0 642.124 445.244 0 445.244
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 3.433.609 6.714.422 10.148.031 3.091.466 3.356.049 6.447.515
VARLIKLAR TOPLAMI
116.462.073 95.500.026 211.962.099 109.922.899 77.603.287 187.526.186
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 51.226.032 70.206.944 121.432.976 46.775.898 58.724.355 105.500.253
ALINAN KREDİLER
(3) 2.186.823 17.609.691 19.796.514 2.042.956 17.376.361 19.419.317
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 4.127.995 10.885.032 15.013.027 351.897 8.797.038 9.148.935
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 4.778.394 10.462.220 15.240.614 5.070.667 9.280.880 14.351.547
Bonolar
4.080.916 282.898 4.363.814 4.459.553 116.648 4.576.201
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
478.587 0 478.587 442.887 0 442.887
Tahviller
218.891 10.179.322 10.398.213 168.227 9.164.232 9.332.459
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.389.689 3.351.516 6.741.205 3.448.115 1.687.378 5.135.493
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 3.339.175 2.417.587 5.756.762 2.960.728 1.293.589 4.254.317
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 50.514 933.929 984.443 487.387 393.789 881.176
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 393.938 11.560 405.498 421.406 15.879 437.285
KARŞILIKLAR
(9) 858.176 0 858.176 921.907 0 921.907
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
424.829 0 424.829 560.445 0 560.445
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
433.347 0 433.347 361.462 0 361.462
CARİ VERGİ BORCU
(10) 30.531 0 30.531 213.410 0 213.410
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 6.078.690 6.078.690 0 5.432.553 5.432.553
Krediler
0 6.078.690 6.078.690 0 5.432.553 5.432.553
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.208.982 4.953.482 10.162.464 5.573.013 4.627.165 10.200.178
ÖZKAYNAKLAR
(13) 18.436.114 -2.233.710 16.202.404 17.398.475 -633.167 16.765.308
Ödenmiş Sermaye
3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-76.195 84.176 7.981 -76.340 101.267 24.927
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
187.570 -2.317.886 -2.130.316 -101.108 -734.434 -835.542
Kar Yedekleri
14.217.872 0 14.217.872 11.353.778 0 11.353.778
Yasal Yedekler
728.019 0 728.019 721.459 0 721.459
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
13.489.853 0 13.489.853 10.632.319 0 10.632.319
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
748.591 0 748.591 2.864.094 0 2.864.094
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
748.591 0 748.591 2.864.094 0 2.864.094
Azınlık Payları
7.562 0 7.562 7.337 0 7.337
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
90.636.674 121.325.425 211.962.099 82.217.744 105.308.442 187.526.186
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 4.337.467 4.782.019
Kredilerden Alınan Faizler
3.440.541 3.763.801
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.761 58.778
Bankalardan Alınan Faizler
34.946 47.936
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
54.845 7.184
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
603.752 702.674
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.589 1.049
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
277.634 277.139
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
319.529 424.486
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
139.794 126.866
Diğer Faiz Gelirleri
56.828 74.780
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.854.243 -3.065.981
Mevduata Verilen Faizler
-1.056.751 -2.258.632
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-337.644 -336.740
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-119.784 -71.634
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-277.094 -375.526
Kiralama Faiz Giderleri
-14.151 -18.356
Diğer Faiz Giderleri
-48.819 -5.093
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.483.224 1.716.038
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
706.056 657.047
Alınan Ücret ve Komisyonlar
862.124 815.520
Gayri Nakdi Kredilerden
42.406 38.739
Diğer
819.718 776.781
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-156.068 -158.473
Gayri Nakdi Kredilere
-657 -541
Diğer
-155.411 -157.932
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 891
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -494.082 -103.747
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
65.333 5.118
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-736.906 -62.325
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
177.491 -46.540
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 12.877 9.495
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.708.075 2.279.724
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -656.266 -534.261
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-39.945 -9.903
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-504.130 -423.914
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -601.557 -506.552
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
906.177 805.094
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
22.283 18.342
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 928.460 823.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -179.644 -167.898
Cari Vergi Karşılığı
-10.586 -18.123
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
203.412 605.390
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-372.470 -755.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 748.816 655.538
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 748.816 655.538
Grubun Karı (Zararı)
748.591 655.382
Azınlık Payları Karı (Zararı)
225 156
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02230000 0,01960000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841924
BIST