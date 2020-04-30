***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -686 23.094 0 -213.795 54.902 0 0 655.382 518.897 156 519.053Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -53.639 67.385 0 -710.137 452.066 11.353.778 0 655.382 15.115.549 6.947 15.122.496Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 145 -17.091 0 -1.031.976 -262.798 0 0 748.591 -563.129 225 -562.904Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -76.195 84.176 0 -1.301.663 -828.653 14.217.872 0 748.591 16.194.842 7.562 16.202.404Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER140.831.959 249.943.566 390.775.525 143.685.259 223.417.578 367.102.837GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 9.924.132 19.826.330 29.750.462 10.257.777 18.245.467 28.503.244Teminat Mektupları9.841.061 10.428.577 20.269.638 10.167.212 9.846.193 20.013.405Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler387.969 69.553 457.522 419.645 66.525 486.170Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.793.116 10.359.024 16.152.140 5.338.469 9.779.668 15.118.137Diğer Teminat Mektupları3.659.976 0 3.659.976 4.409.098 0 4.409.098Banka Kredileri19.217 6.322.550 6.341.767 22.742 5.799.601 5.822.343İthalat Kabul Kredileri19.217 6.322.550 6.341.767 22.742 5.799.601 5.822.343Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler63.854 3.075.203 3.139.057 67.823 2.599.673 2.667.496Belgeli Akreditifler63.854 2.798.581 2.862.435 67.823 2.000.767 2.068.590Diğer Akreditifler0 276.622 276.622 0 598.906 598.906Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER88.405.300 6.819.985 95.225.285 82.504.459 6.301.824 88.806.283Cayılamaz Taahhütler(1) 51.701.773 5.874.644 57.576.417 47.699.180 5.245.759 52.944.939Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri596.992 4.186.975 4.783.967 1.326.013 4.004.529 5.330.542Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri15.333.523 652 15.334.175 14.309.356 594 14.309.950Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.556.010 0 2.556.010 2.377.515 0 2.377.515İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri29.615 0 29.615 29.197 0 29.197Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri32.340.807 0 32.340.807 28.781.240 0 28.781.240Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri30.058 0 30.058 71.447 0 71.447Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler814.768 1.687.017 2.501.785 804.412 1.240.636 2.045.048Cayılabilir Taahhütler36.703.527 945.341 37.648.868 34.805.279 1.056.065 35.861.344Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri36.513.886 441.213 36.955.099 34.741.148 748.047 35.489.195Diğer Cayılabilir Taahhütler189.641 504.128 693.769 64.131 308.018 372.149TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5), (6) 42.502.527 223.297.251 265.799.778 50.923.023 198.870.287 249.793.310Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar13.419.419 67.074.428 80.493.847 16.995.877 63.215.920 80.211.797Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler6.398.004 24.035.711 30.433.715 6.993.716 23.111.386 30.105.102Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler7.021.415 43.038.717 50.060.132 10.002.161 40.104.534 50.106.695Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler29.083.108 156.222.823 185.305.931 33.927.146 135.654.367 169.581.513Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.747.293 9.042.474 11.789.767 2.837.474 5.228.896 8.066.370Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.155.804 3.645.848 5.801.652 2.234.775 1.792.339 4.027.114Vadeli Döviz Satım İşlemleri591.489 5.396.626 5.988.115 602.699 3.436.557 4.039.256Para ve Faiz Swap İşlemleri21.404.523 138.504.991 159.909.514 25.285.071 121.572.364 146.857.435Swap Para Alım İşlemleri5.124.854 42.115.711 47.240.565 7.167.491 36.906.553 44.074.044Swap Para Satım İşlemleri13.771.669 32.730.932 46.502.601 18.017.580 25.893.831 43.911.411Swap Faiz Alım İşlemleri1.254.000 31.829.174 33.083.174 50.000 29.385.990 29.435.990Swap Faiz Satım İşlemleri1.254.000 31.829.174 33.083.174 50.000 29.385.990 29.435.990Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.864.738 7.401.109 12.265.847 5.705.403 7.537.454 13.242.857Para Alım Opsiyonları1.654.242 4.508.314 6.162.556 1.385.083 5.219.625 6.604.708Para Satım Opsiyonları3.210.496 2.892.795 6.103.291 4.320.320 2.317.829 6.638.149Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri66.554 68.789 135.343 99.198 97.912 197.110Futures Para Alım İşlemleri66.554 0 66.554 99.198 0 99.198Futures Para Satım İşlemleri0 68.789 68.789 0 97.912 97.912Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.205.460 1.205.460 0 1.217.741 1.217.741EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER948.850.810 219.797.541 1.168.648.351 923.222.865 199.370.349 1.122.593.214EMANET KIYMETLER182.963.709 9.888.501 192.852.210 187.995.356 10.355.208 198.350.564Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.145.771 7.095 4.152.866 4.535.551 7.095 4.542.646Emanete Alınan Menkul Değerler132.452.250 3.529.465 135.981.715 141.145.402 4.607.369 145.752.771Tahsile Alınan Çekler5.941.929 1.365.975 7.307.904 5.587.773 1.187.437 6.775.210Tahsile Alınan Ticari Senetler1.928.097 488.484 2.416.581 1.748.473 419.279 2.167.752Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler38.495.662 4.497.482 42.993.144 34.978.157 4.134.028 39.112.185Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER457.209.017 131.549.807 588.758.824 441.122.637 119.044.468 560.167.105Menkul Kıymetler4.143.895 9.388.398 13.532.293 3.572.768 8.761.567 12.334.335Teminat Senetleri402.047 406.352 808.399 398.506 82.436 480.942Emtia481.866 0 481.866 476.476 0 476.476Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul104.070.622 67.824.256 171.894.878 102.041.042 61.972.389 164.013.431Diğer Rehinli Kıymetler348.110.587 53.930.801 402.041.388 334.633.845 48.228.076 382.861.921Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER308.678.084 78.359.233 387.037.317 294.104.872 69.970.673 364.075.545BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.089.682.769 469.741.107 1.559.423.876 1.066.908.124 422.787.927 1.489.696.051Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.064.759 7.679.440Alınan Faizler3.909.302 4.503.199Ödenen Faizler-1.743.404 -3.913.161Alınan Temettüler0 891Alınan Ücret ve Komisyonlar868.905 816.838Elde Edilen Diğer Kazançlar12.877 9.495Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar475.034 402.818Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-435.383 -807.194Ödenen Vergiler-437.679 -215.356Diğer(1) 1.415.107 6.881.910Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-930.220 -4.136.975Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış122.254 -41.853Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-3.771.812 -420.015Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.644.797 6.318.841Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.468.893 457.095Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)152.261 401.607Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)8.076.383 -7.232.428Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.826.340 -6.493.826Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 4.430.724 2.873.604Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.134.539 3.542.465YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-293.196 -3.115.223İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-45.256 -63.174Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller623 1.747Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.586.844 -2.765.936Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.000.863 1.644.459Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-986.743 -2.797.217Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.379.004 911.548Diğer(1) -54.843 -46.650FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-243.152 4.544.111Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.809.357 6.898.447Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.006.135 -2.293.410İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 -60.926Diğer(1) -46.374 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) 877.482 490.044Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.475.673 5.461.397Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.814.910 9.184.452Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar18.290.583 14.645.849Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)748.816 655.538DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.311.720 -136.485Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.946 22.408Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)186 -879Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-18.086 24.438Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler954 -1.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.294.774 -158.893Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.316.660 -261.185Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-343.098 68.632Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler364.984 33.660TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-562.904 519.053Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.326.334 37.144.868 53.471.202 16.549.802 27.187.638 43.737.440Nakit ve Nakit Benzerleri3.511.650 26.794.350 30.306.000 4.749.207 18.322.590 23.071.797Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 2.097.659 25.775.173 27.872.832 1.127.558 17.622.984 18.750.542Bankalar(3) 1.005.102 1.019.206 2.024.308 403.520 699.615 1.103.135Para Piyasalarından Alacaklar(4) 429.888 0 429.888 3.225.937 0 3.225.937Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-20.999 -29 -21.028 -7.808 -9 -7.817Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 146.743 108.640 255.383 276.304 103.932 380.236Devlet Borçlanma Senetleri92.662 10.830 103.492 209.766 16.398 226.164Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler17.320 0 17.320 24.564 0 24.564Diğer Finansal Varlıklar36.761 97.810 134.571 41.974 87.534 129.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 5.096.361 7.495.711 12.592.072 4.787.538 7.558.560 12.346.098Devlet Borçlanma Senetleri5.086.028 7.297.770 12.383.798 4.777.207 7.352.489 12.129.696Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 171.304 178.978 7.674 182.123 189.797Diğer Finansal Varlıklar2.659 26.637 29.296 2.657 23.948 26.605Türev Finansal Varlıklar(12) 7.571.580 2.746.167 10.317.747 6.736.753 1.202.556 7.939.309Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.119.533 2.517.140 8.636.673 5.422.158 1.157.309 6.579.467Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.452.047 229.027 1.681.074 1.314.595 45.247 1.359.842İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)92.000.592 51.640.527 143.641.119 85.772.166 47.059.324 132.831.490Krediler(6) 89.560.650 39.685.212 129.245.862 83.674.566 35.353.734 119.028.300Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 1.471.780 4.281.505 5.753.285 751.652 4.036.505 4.788.157Faktoring Alacakları(7) 1.319.475 200.732 1.520.207 1.330.012 221.571 1.551.583İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 8.829.953 7.643.908 16.473.861 8.588.791 7.592.511 16.181.302Devlet Borçlanma Senetleri8.829.953 7.162.539 15.992.492 8.588.791 7.028.183 15.616.974Diğer Finansal Varlıklar0 481.369 481.369 0 564.328 564.328Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-9.181.266 -170.830 -9.352.096 -8.572.855 -144.997 -8.717.852SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI242.141 0 242.141 217.648 0 217.648İştirakler (Net)(9) 8.048 0 8.048 5.982 0 5.982Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler8.048 8.048 5.982 0 5.982Bağlı Ortaklıklar (Net)38.038 0 38.038 38.038 0 38.038Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.038 0 38.038 38.038 0 38.038Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 196.055 0 196.055 173.628 0 173.628Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler193.255 0 193.255 170.828 0 170.828Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.338.315 209 3.338.524 3.386.959 276 3.387.235MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)472.631 0 472.631 453.366 0 453.366Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer472.631 0 472.631 453.366 0 453.366YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 6.327 0 6.327 6.248 0 6.248ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 642.124 0 642.124 445.244 0 445.244DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 3.433.609 6.714.422 10.148.031 3.091.466 3.356.049 6.447.515VARLIKLAR TOPLAMI116.462.073 95.500.026 211.962.099 109.922.899 77.603.287 187.526.186YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 51.226.032 70.206.944 121.432.976 46.775.898 58.724.355 105.500.253ALINAN KREDİLER(3) 2.186.823 17.609.691 19.796.514 2.042.956 17.376.361 19.419.317PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 4.127.995 10.885.032 15.013.027 351.897 8.797.038 9.148.935İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 4.778.394 10.462.220 15.240.614 5.070.667 9.280.880 14.351.547Bonolar4.080.916 282.898 4.363.814 4.459.553 116.648 4.576.201Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler478.587 0 478.587 442.887 0 442.887Tahviller218.891 10.179.322 10.398.213 168.227 9.164.232 9.332.459FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.389.689 3.351.516 6.741.205 3.448.115 1.687.378 5.135.493Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 3.339.175 2.417.587 5.756.762 2.960.728 1.293.589 4.254.317Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 50.514 933.929 984.443 487.387 393.789 881.176FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 393.938 11.560 405.498 421.406 15.879 437.285KARŞILIKLAR(9) 858.176 0 858.176 921.907 0 921.907Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı424.829 0 424.829 560.445 0 560.445Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar433.347 0 433.347 361.462 0 361.462CARİ VERGİ BORCU(10) 30.531 0 30.531 213.410 0 213.410ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 6.078.690 6.078.690 0 5.432.553 5.432.553Krediler0 6.078.690 6.078.690 0 5.432.553 5.432.553Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.208.982 4.953.482 10.162.464 5.573.013 4.627.165 10.200.178ÖZKAYNAKLAR(13) 18.436.114 -2.233.710 16.202.404 17.398.475 -633.167 16.765.308Ödenmiş Sermaye3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000Sermaye Yedekleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri(14) 714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-76.195 84.176 7.981 -76.340 101.267 24.927Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler187.570 -2.317.886 -2.130.316 -101.108 -734.434 -835.542Kar Yedekleri14.217.872 0 14.217.872 11.353.778 0 11.353.778Yasal Yedekler728.019 0 728.019 721.459 0 721.459Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler13.489.853 0 13.489.853 10.632.319 0 10.632.319Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar748.591 0 748.591 2.864.094 0 2.864.094Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı748.591 0 748.591 2.864.094 0 2.864.094Azınlık Payları7.562 0 7.562 7.337 0 7.337YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI90.636.674 121.325.425 211.962.099 82.217.744 105.308.442 187.526.186Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 4.337.467 4.782.019Kredilerden Alınan Faizler3.440.541 3.763.801Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler6.761 58.778Bankalardan Alınan Faizler34.946 47.936Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler54.845 7.184Menkul Değerlerden Alınan Faizler603.752 702.674Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar6.589 1.049Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar277.634 277.139İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler319.529 424.486Finansal Kiralama Faiz Gelirleri139.794 126.866Diğer Faiz Gelirleri56.828 74.780FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.854.243 -3.065.981Mevduata Verilen Faizler-1.056.751 -2.258.632Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-337.644 -336.740Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-119.784 -71.634İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-277.094 -375.526Kiralama Faiz Giderleri-14.151 -18.356Diğer Faiz Giderleri-48.819 -5.093NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ2.483.224 1.716.038NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ706.056 657.047Alınan Ücret ve Komisyonlar862.124 815.520Gayri Nakdi Kredilerden42.406 38.739Diğer819.718 776.781Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-156.068 -158.473Gayri Nakdi Kredilere-657 -541Diğer-155.411 -157.932TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 891TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -494.082 -103.747Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)65.333 5.118Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-736.906 -62.325Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)177.491 -46.540DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 12.877 9.495FAALİYET BRÜT KÂRI2.708.075 2.279.724BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -656.266 -534.261DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-39.945 -9.903PERSONEL GİDERLERİ (-)-504.130 -423.914DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -601.557 -506.552NET FAALİYET KARI (ZARARI)906.177 805.094BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)22.283 18.342NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 928.460 823.436SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -179.644 -167.898Cari Vergi Karşılığı-10.586 -18.123Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi203.412 605.390Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-372.470 -755.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 748.816 655.538DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 748.816 655.538Grubun Karı (Zararı)748.591 655.382Azınlık Payları Karı (Zararı)225 156Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02230000 0,01960000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841924BIST