***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.102 41.255 0 -143.695 -506.738 0 0 1.381.099 770.819 319 771.138Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -54.055 85.546 0 -640.037 -109.574 11.353.778 0 1.381.099 15.367.471 7.110 15.374.581Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 107 20.937 0 -591.591 -225.750 0 0 1.364.649 568.352 433 568.785Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -76.233 122.204 0 -861.278 -791.605 14.217.872 0 1.364.649 17.326.323 7.770 17.334.093Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER142.741.854 272.423.247 415.165.101 143.685.259 223.417.578 367.102.837GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 10.311.035 20.888.251 31.199.286 10.257.777 18.245.467 28.503.244Teminat Mektupları10.103.512 11.072.655 21.176.167 10.167.212 9.846.193 20.013.405Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler367.803 78.918 446.721 419.645 66.525 486.170Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.930.976 10.993.737 16.924.713 5.338.469 9.779.668 15.118.137Diğer Teminat Mektupları3.804.733 0 3.804.733 4.409.098 0 4.409.098Banka Kredileri145.060 6.532.192 6.677.252 22.742 5.799.601 5.822.343İthalat Kabul Kredileri145.060 6.532.192 6.677.252 22.742 5.799.601 5.822.343Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler62.463 3.283.404 3.345.867 67.823 2.599.673 2.667.496Belgeli Akreditifler62.463 3.101.908 3.164.371 67.823 2.000.767 2.068.590Diğer Akreditifler0 181.496 181.496 0 598.906 598.906Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER89.176.047 5.733.999 94.910.046 82.504.459 6.301.824 88.806.283Cayılamaz Taahhütler(1) 52.747.346 4.909.853 57.657.199 47.699.180 5.245.759 52.944.939Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri140.193 2.726.350 2.866.543 1.326.013 4.004.529 5.330.542Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri16.263.664 684 16.264.348 14.309.356 594 14.309.950Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.389.462 0 2.389.462 2.377.515 0 2.377.515İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri32.887 0 32.887 29.197 0 29.197Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri32.959.232 0 32.959.232 28.781.240 0 28.781.240Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri67.680 0 67.680 71.447 0 71.447Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler894.228 2.182.819 3.077.047 804.412 1.240.636 2.045.048Cayılabilir Taahhütler36.428.701 824.146 37.252.847 34.805.279 1.056.065 35.861.344Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri36.137.004 277.154 36.414.158 34.741.148 748.047 35.489.195Diğer Cayılabilir Taahhütler291.697 546.992 838.689 64.131 308.018 372.149TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5), (6) 43.254.772 245.800.997 289.055.769 50.923.023 198.870.287 249.793.310Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar11.547.491 65.546.260 77.093.751 16.995.877 63.215.920 80.211.797Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.216.187 23.191.730 28.407.917 6.993.716 23.111.386 30.105.102Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler6.331.304 42.354.530 48.685.834 10.002.161 40.104.534 50.106.695Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler31.707.281 180.254.737 211.962.018 33.927.146 135.654.367 169.581.513Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.920.912 5.301.672 7.222.584 2.837.474 5.228.896 8.066.370Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.546.369 1.978.579 3.524.948 2.234.775 1.792.339 4.027.114Vadeli Döviz Satım İşlemleri374.543 3.323.093 3.697.636 602.699 3.436.557 4.039.256Para ve Faiz Swap İşlemleri27.788.819 168.784.698 196.573.517 25.285.071 121.572.364 146.857.435Swap Para Alım İşlemleri4.208.806 58.506.700 62.715.506 7.167.491 36.906.553 44.074.044Swap Para Satım İşlemleri19.246.013 43.013.780 62.259.793 18.017.580 25.893.831 43.911.411Swap Faiz Alım İşlemleri2.167.000 33.632.109 35.799.109 50.000 29.385.990 29.435.990Swap Faiz Satım İşlemleri2.167.000 33.632.109 35.799.109 50.000 29.385.990 29.435.990Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.994.012 5.070.194 7.064.206 5.705.403 7.537.454 13.242.857Para Alım Opsiyonları404.427 3.198.189 3.602.616 1.385.083 5.219.625 6.604.708Para Satım Opsiyonları1.589.585 1.872.005 3.461.590 4.320.320 2.317.829 6.638.149Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri3.538 3.421 6.959 99.198 97.912 197.110Futures Para Alım İşlemleri3.538 0 3.538 99.198 0 99.198Futures Para Satım İşlemleri0 3.421 3.421 0 97.912 97.912Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.094.752 1.094.752 0 1.217.741 1.217.741EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.012.961.862 236.290.823 1.249.252.685 923.222.865 199.370.349 1.122.593.214EMANET KIYMETLER220.460.088 11.220.939 231.681.027 187.995.356 10.355.208 198.350.564Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları6.239.899 2.977 6.242.876 4.535.551 7.095 4.542.646Emanete Alınan Menkul Değerler168.233.930 4.828.336 173.062.266 141.145.402 4.607.369 145.752.771Tahsile Alınan Çekler4.956.940 1.093.359 6.050.299 5.587.773 1.187.437 6.775.210Tahsile Alınan Ticari Senetler1.885.342 514.462 2.399.804 1.748.473 419.279 2.167.752Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler39.143.977 4.781.805 43.925.782 34.978.157 4.134.028 39.112.185Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER469.935.597 141.372.384 611.307.981 441.122.637 119.044.468 560.167.105Menkul Kıymetler4.042.475 10.022.674 14.065.149 3.572.768 8.761.567 12.334.335Teminat Senetleri374.111 427.243 801.354 398.506 82.436 480.942Emtia497.281 0 497.281 476.476 0 476.476Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul103.301.249 73.249.107 176.550.356 102.041.042 61.972.389 164.013.431Diğer Rehinli Kıymetler361.720.481 57.673.360 419.393.841 334.633.845 48.228.076 382.861.921Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER322.566.177 83.697.500 406.263.677 294.104.872 69.970.673 364.075.545BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.155.703.716 508.714.070 1.664.417.786 1.066.908.124 422.787.927 1.489.696.051Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı6.422.790 12.937.625Alınan Faizler7.845.860 9.447.869Ödenen Faizler-3.123.491 -6.757.560Alınan Temettüler106 2.904Alınan Ücret ve Komisyonlar1.560.587 1.667.043Elde Edilen Diğer Kazançlar31.853 30.734Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar676.945 668.950Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-694.171 -1.505.641Ödenen Vergiler-607.980 445.555Diğer733.081 8.937.771Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.801.513 -7.502.317Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-78.220 -88.591Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış3.541.849 -2.335.208Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-6.698.460 1.720.556Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.106.679 -69.148Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-593.087 -44.257Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)8.465.547 -2.317.255Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-654.569 -4.686.640Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.925.132 318.226Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı11.224.303 5.435.308YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-831.711 -3.468.329İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-112.893 -168.287Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller3.332 8.161Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.051.426 -3.053.426Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.970.432 1.956.277Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.652.760 -3.369.975Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.119.388 1.250.928Diğer-107.784 -92.007FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-556.119 868.887Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit7.101.854 3.290.960Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-7.576.395 -2.293.410İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 -128.663Diğer-81.578 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi219.290 -11.000Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)10.055.763 2.824.866Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.814.910 9.184.452Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.870.673 12.009.318Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.365.082 1.381.418DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-796.297 -610.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21.044 40.153Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)136 -1.413Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları22.157 43.656Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.249 -2.090Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-817.341 -650.433Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-750.087 -192.891Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-297.578 -650.456Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler230.324 192.914TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)568.785 771.138Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)17.597.876 36.498.806 54.096.682 16.549.802 27.187.638 43.737.440Nakit ve Nakit Benzerleri3.488.036 26.090.345 29.578.381 4.749.207 18.322.590 23.071.797Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 1.790.464 25.327.995 27.118.459 1.127.558 17.622.984 18.750.542Bankalar(3) 925.082 762.372 1.687.454 403.520 699.615 1.103.135Para Piyasalarından Alacaklar(4) 787.541 0 787.541 3.225.937 0 3.225.937Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-15.051 -22 -15.073 -7.808 -9 -7.817Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 341.367 118.727 460.094 276.304 103.932 380.236Devlet Borçlanma Senetleri278.964 14.722 293.686 209.766 16.398 226.164Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler20.526 0 20.526 24.564 0 24.564Diğer Finansal Varlıklar41.877 104.005 145.882 41.974 87.534 129.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 6.390.586 7.769.621 14.160.207 4.787.538 7.558.560 12.346.098Devlet Borçlanma Senetleri6.380.253 7.553.592 13.933.845 4.777.207 7.352.489 12.129.696Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 215.661 223.335 7.674 182.123 189.797Diğer Finansal Varlıklar2.659 368 3.027 2.657 23.948 26.605Türev Finansal Varlıklar(12) 7.377.887 2.520.113 9.898.000 6.736.753 1.202.556 7.939.309Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.892.905 2.241.397 8.134.302 5.422.158 1.157.309 6.579.467Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.484.982 278.716 1.763.698 1.314.595 45.247 1.359.842İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)93.361.363 53.281.159 146.642.522 85.772.166 47.059.324 132.831.490Krediler(6) 91.227.056 40.729.694 131.956.750 83.674.566 35.353.734 119.028.300Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 1.604.326 4.426.631 6.030.957 751.652 4.036.505 4.788.157Faktoring Alacakları(7) 1.547.257 173.475 1.720.732 1.330.012 221.571 1.551.583İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 8.808.341 8.130.848 16.939.189 8.588.791 7.592.511 16.181.302Devlet Borçlanma Senetleri8.808.341 7.710.587 16.518.928 8.588.791 7.028.183 15.616.974Diğer Finansal Varlıklar0 420.261 420.261 0 564.328 564.328Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-9.825.617 -179.489 -10.005.106 -8.572.855 -144.997 -8.717.852SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI242.942 0 242.942 217.648 0 217.648İştirakler (Net)(9) 8.048 0 8.048 5.982 0 5.982Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler8.048 0 8.048 5.982 0 5.982Bağlı Ortaklıklar (Net)38.038 0 38.038 38.038 0 38.038Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.038 0 38.038 38.038 0 38.038Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 196.856 0 196.856 173.628 0 173.628Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler194.056 0 194.056 170.828 0 170.828Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.306.001 141 3.306.142 3.386.959 276 3.387.235MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)488.752 0 488.752 453.366 0 453.366Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer488.752 0 488.752 453.366 0 453.366YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 0 0 0 6.248 0 6.248ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 399.247 0 399.247 445.244 0 445.244DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 3.833.149 6.146.835 9.979.984 3.091.466 3.356.049 6.447.515VARLIKLAR TOPLAMI119.229.330 95.926.941 215.156.271 109.922.899 77.603.287 187.526.186YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 47.917.062 73.724.687 121.641.749 46.775.898 58.724.355 105.500.253ALINAN KREDİLER(3) 2.626.222 19.494.886 22.121.108 2.042.956 17.376.361 19.419.317PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 3.218.595 9.532.045 12.750.640 351.897 8.797.038 9.148.935İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 4.127.461 11.325.852 15.453.313 5.070.667 9.280.880 14.351.547Bonolar3.677.817 712.200 4.390.017 4.459.553 116.648 4.576.201Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler243.702 0 243.702 442.887 0 442.887Tahviller205.942 10.613.652 10.819.594 168.227 9.164.232 9.332.459FONLAR0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.381.755 3.511.433 6.893.188 3.448.115 1.687.378 5.135.493Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 3.345.045 2.532.397 5.877.442 2.960.728 1.293.589 4.254.317Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 36.710 979.036 1.015.746 487.387 393.789 881.176FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 377.811 6.248 384.059 421.406 15.879 437.285KARŞILIKLAR(9) 946.740 0 946.740 921.907 0 921.907Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı482.110 0 482.110 560.445 0 560.445Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar464.630 0 464.630 361.462 0 361.462CARİ VERGİ BORCU(10) 42.937 0 42.937 213.410 0 213.410ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 6.255.305 6.255.305 0 5.432.553 5.432.553Krediler0 6.255.305 6.255.305 0 5.432.553 5.432.553Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6.186.624 5.146.515 11.333.139 5.573.013 4.627.165 10.200.178ÖZKAYNAKLAR19.102.974 -1.768.881 17.334.093 17.398.475 -633.167 16.765.308Ödenmiş Sermaye(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000Sermaye Yedekleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri(14) 714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-76.233 122.204 45.971 -76.340 101.267 24.927Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler238.202 -1.891.085 -1.652.883 -101.108 -734.434 -835.542Kar Yedekleri14.217.872 0 14.217.872 11.353.778 0 11.353.778Yasal Yedekler730.434 0 730.434 721.459 0 721.459Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler13.487.438 0 13.487.438 10.632.319 0 10.632.319Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.364.649 0 1.364.649 2.864.094 0 2.864.094Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.364.649 0 1.364.649 2.864.094 0 2.864.094Azınlık Payları7.770 0 7.770 7.337 0 7.337YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI87.928.181 127.228.090 215.156.271 82.217.744 105.308.442 187.526.186Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 8.474.644 9.787.701 4.137.177 5.005.682Kredilerden Alınan Faizler6.681.158 7.716.952 3.240.617 3.953.151Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler13.568 130.369 6.807 71.591Bankalardan Alınan Faizler58.525 119.791 23.579 71.855Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler111.928 64.882 57.083 57.698Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.220.974 1.342.872 617.222 640.198Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar16.054 6.503 9.465 5.454Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar536.154 547.347 258.520 270.208İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler668.766 789.022 349.237 364.536Finansal Kiralama Faiz Gelirleri281.668 260.013 141.874 133.147Diğer Faiz Gelirleri106.823 152.822 49.995 78.042FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -3.582.051 -6.337.365 -1.727.808 -3.271.384Mevduata Verilen Faizler-1.974.367 -4.496.272 -917.616 -2.237.640Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-679.276 -754.438 -341.632 -417.698Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-250.593 -230.980 -13