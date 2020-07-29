***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.07.2020 19:45
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.102 41.255 0 -143.695 -506.738 0 0 1.381.099 770.819 319 771.138
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -54.055 85.546 0 -640.037 -109.574 11.353.778 0 1.381.099 15.367.471 7.110 15.374.581
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 107 20.937 0 -591.591 -225.750 0 0 1.364.649 568.352 433 568.785
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -76.233 122.204 0 -861.278 -791.605 14.217.872 0 1.364.649 17.326.323 7.770 17.334.093
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
142.741.854 272.423.247 415.165.101 143.685.259 223.417.578 367.102.837
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 10.311.035 20.888.251 31.199.286 10.257.777 18.245.467 28.503.244
Teminat Mektupları
10.103.512 11.072.655 21.176.167 10.167.212 9.846.193 20.013.405
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
367.803 78.918 446.721 419.645 66.525 486.170
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.930.976 10.993.737 16.924.713 5.338.469 9.779.668 15.118.137
Diğer Teminat Mektupları
3.804.733 0 3.804.733 4.409.098 0 4.409.098
Banka Kredileri
145.060 6.532.192 6.677.252 22.742 5.799.601 5.822.343
İthalat Kabul Kredileri
145.060 6.532.192 6.677.252 22.742 5.799.601 5.822.343
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
62.463 3.283.404 3.345.867 67.823 2.599.673 2.667.496
Belgeli Akreditifler
62.463 3.101.908 3.164.371 67.823 2.000.767 2.068.590
Diğer Akreditifler
0 181.496 181.496 0 598.906 598.906
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
89.176.047 5.733.999 94.910.046 82.504.459 6.301.824 88.806.283
Cayılamaz Taahhütler
(1) 52.747.346 4.909.853 57.657.199 47.699.180 5.245.759 52.944.939
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
140.193 2.726.350 2.866.543 1.326.013 4.004.529 5.330.542
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
16.263.664 684 16.264.348 14.309.356 594 14.309.950
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.389.462 0 2.389.462 2.377.515 0 2.377.515
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
32.887 0 32.887 29.197 0 29.197
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
32.959.232 0 32.959.232 28.781.240 0 28.781.240
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
67.680 0 67.680 71.447 0 71.447
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
894.228 2.182.819 3.077.047 804.412 1.240.636 2.045.048
Cayılabilir Taahhütler
36.428.701 824.146 37.252.847 34.805.279 1.056.065 35.861.344
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
36.137.004 277.154 36.414.158 34.741.148 748.047 35.489.195
Diğer Cayılabilir Taahhütler
291.697 546.992 838.689 64.131 308.018 372.149
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 43.254.772 245.800.997 289.055.769 50.923.023 198.870.287 249.793.310
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
11.547.491 65.546.260 77.093.751 16.995.877 63.215.920 80.211.797
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.216.187 23.191.730 28.407.917 6.993.716 23.111.386 30.105.102
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.331.304 42.354.530 48.685.834 10.002.161 40.104.534 50.106.695
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
31.707.281 180.254.737 211.962.018 33.927.146 135.654.367 169.581.513
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.920.912 5.301.672 7.222.584 2.837.474 5.228.896 8.066.370
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.546.369 1.978.579 3.524.948 2.234.775 1.792.339 4.027.114
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
374.543 3.323.093 3.697.636 602.699 3.436.557 4.039.256
Para ve Faiz Swap İşlemleri
27.788.819 168.784.698 196.573.517 25.285.071 121.572.364 146.857.435
Swap Para Alım İşlemleri
4.208.806 58.506.700 62.715.506 7.167.491 36.906.553 44.074.044
Swap Para Satım İşlemleri
19.246.013 43.013.780 62.259.793 18.017.580 25.893.831 43.911.411
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.167.000 33.632.109 35.799.109 50.000 29.385.990 29.435.990
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.167.000 33.632.109 35.799.109 50.000 29.385.990 29.435.990
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.994.012 5.070.194 7.064.206 5.705.403 7.537.454 13.242.857
Para Alım Opsiyonları
404.427 3.198.189 3.602.616 1.385.083 5.219.625 6.604.708
Para Satım Opsiyonları
1.589.585 1.872.005 3.461.590 4.320.320 2.317.829 6.638.149
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
3.538 3.421 6.959 99.198 97.912 197.110
Futures Para Alım İşlemleri
3.538 0 3.538 99.198 0 99.198
Futures Para Satım İşlemleri
0 3.421 3.421 0 97.912 97.912
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.094.752 1.094.752 0 1.217.741 1.217.741
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.012.961.862 236.290.823 1.249.252.685 923.222.865 199.370.349 1.122.593.214
EMANET KIYMETLER
220.460.088 11.220.939 231.681.027 187.995.356 10.355.208 198.350.564
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
6.239.899 2.977 6.242.876 4.535.551 7.095 4.542.646
Emanete Alınan Menkul Değerler
168.233.930 4.828.336 173.062.266 141.145.402 4.607.369 145.752.771
Tahsile Alınan Çekler
4.956.940 1.093.359 6.050.299 5.587.773 1.187.437 6.775.210
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.885.342 514.462 2.399.804 1.748.473 419.279 2.167.752
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
39.143.977 4.781.805 43.925.782 34.978.157 4.134.028 39.112.185
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
469.935.597 141.372.384 611.307.981 441.122.637 119.044.468 560.167.105
Menkul Kıymetler
4.042.475 10.022.674 14.065.149 3.572.768 8.761.567 12.334.335
Teminat Senetleri
374.111 427.243 801.354 398.506 82.436 480.942
Emtia
497.281 0 497.281 476.476 0 476.476
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
103.301.249 73.249.107 176.550.356 102.041.042 61.972.389 164.013.431
Diğer Rehinli Kıymetler
361.720.481 57.673.360 419.393.841 334.633.845 48.228.076 382.861.921
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
322.566.177 83.697.500 406.263.677 294.104.872 69.970.673 364.075.545
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.155.703.716 508.714.070 1.664.417.786 1.066.908.124 422.787.927 1.489.696.051
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.422.790 12.937.625
Alınan Faizler
7.845.860 9.447.869
Ödenen Faizler
-3.123.491 -6.757.560
Alınan Temettüler
106 2.904
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.560.587 1.667.043
Elde Edilen Diğer Kazançlar
31.853 30.734
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
676.945 668.950
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-694.171 -1.505.641
Ödenen Vergiler
-607.980 445.555
Diğer
733.081 8.937.771
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.801.513 -7.502.317
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-78.220 -88.591
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
3.541.849 -2.335.208
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.698.460 1.720.556
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.106.679 -69.148
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-593.087 -44.257
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.465.547 -2.317.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-654.569 -4.686.640
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.925.132 318.226
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
11.224.303 5.435.308
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-831.711 -3.468.329
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-112.893 -168.287
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.332 8.161
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.051.426 -3.053.426
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.970.432 1.956.277
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.652.760 -3.369.975
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.119.388 1.250.928
Diğer
-107.784 -92.007
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-556.119 868.887
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.101.854 3.290.960
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.576.395 -2.293.410
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 -128.663
Diğer
-81.578 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
219.290 -11.000
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
10.055.763 2.824.866
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.814.910 9.184.452
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.870.673 12.009.318
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.365.082 1.381.418
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-796.297 -610.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.044 40.153
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
136 -1.413
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
22.157 43.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.249 -2.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-817.341 -650.433
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-750.087 -192.891
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-297.578 -650.456
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
230.324 192.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
568.785 771.138
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.597.876 36.498.806 54.096.682 16.549.802 27.187.638 43.737.440
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.488.036 26.090.345 29.578.381 4.749.207 18.322.590 23.071.797
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.790.464 25.327.995 27.118.459 1.127.558 17.622.984 18.750.542
Bankalar
(3) 925.082 762.372 1.687.454 403.520 699.615 1.103.135
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 787.541 0 787.541 3.225.937 0 3.225.937
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-15.051 -22 -15.073 -7.808 -9 -7.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 341.367 118.727 460.094 276.304 103.932 380.236
Devlet Borçlanma Senetleri
278.964 14.722 293.686 209.766 16.398 226.164
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
20.526 0 20.526 24.564 0 24.564
Diğer Finansal Varlıklar
41.877 104.005 145.882 41.974 87.534 129.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 6.390.586 7.769.621 14.160.207 4.787.538 7.558.560 12.346.098
Devlet Borçlanma Senetleri
6.380.253 7.553.592 13.933.845 4.777.207 7.352.489 12.129.696
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 215.661 223.335 7.674 182.123 189.797
Diğer Finansal Varlıklar
2.659 368 3.027 2.657 23.948 26.605
Türev Finansal Varlıklar
(12) 7.377.887 2.520.113 9.898.000 6.736.753 1.202.556 7.939.309
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.892.905 2.241.397 8.134.302 5.422.158 1.157.309 6.579.467
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.484.982 278.716 1.763.698 1.314.595 45.247 1.359.842
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
93.361.363 53.281.159 146.642.522 85.772.166 47.059.324 132.831.490
Krediler
(6) 91.227.056 40.729.694 131.956.750 83.674.566 35.353.734 119.028.300
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 1.604.326 4.426.631 6.030.957 751.652 4.036.505 4.788.157
Faktoring Alacakları
(7) 1.547.257 173.475 1.720.732 1.330.012 221.571 1.551.583
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 8.808.341 8.130.848 16.939.189 8.588.791 7.592.511 16.181.302
Devlet Borçlanma Senetleri
8.808.341 7.710.587 16.518.928 8.588.791 7.028.183 15.616.974
Diğer Finansal Varlıklar
0 420.261 420.261 0 564.328 564.328
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.825.617 -179.489 -10.005.106 -8.572.855 -144.997 -8.717.852
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
242.942 0 242.942 217.648 0 217.648
İştirakler (Net)
(9) 8.048 0 8.048 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
8.048 0 8.048 5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
38.038 0 38.038 38.038 0 38.038
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.038 0 38.038 38.038 0 38.038
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 196.856 0 196.856 173.628 0 173.628
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
194.056 0 194.056 170.828 0 170.828
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.306.001 141 3.306.142 3.386.959 276 3.387.235
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
488.752 0 488.752 453.366 0 453.366
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
488.752 0 488.752 453.366 0 453.366
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 6.248 0 6.248
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 399.247 0 399.247 445.244 0 445.244
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 3.833.149 6.146.835 9.979.984 3.091.466 3.356.049 6.447.515
VARLIKLAR TOPLAMI
119.229.330 95.926.941 215.156.271 109.922.899 77.603.287 187.526.186
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 47.917.062 73.724.687 121.641.749 46.775.898 58.724.355 105.500.253
ALINAN KREDİLER
(3) 2.626.222 19.494.886 22.121.108 2.042.956 17.376.361 19.419.317
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 3.218.595 9.532.045 12.750.640 351.897 8.797.038 9.148.935
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 4.127.461 11.325.852 15.453.313 5.070.667 9.280.880 14.351.547
Bonolar
3.677.817 712.200 4.390.017 4.459.553 116.648 4.576.201
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
243.702 0 243.702 442.887 0 442.887
Tahviller
205.942 10.613.652 10.819.594 168.227 9.164.232 9.332.459
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.381.755 3.511.433 6.893.188 3.448.115 1.687.378 5.135.493
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 3.345.045 2.532.397 5.877.442 2.960.728 1.293.589 4.254.317
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 36.710 979.036 1.015.746 487.387 393.789 881.176
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 377.811 6.248 384.059 421.406 15.879 437.285
KARŞILIKLAR
(9) 946.740 0 946.740 921.907 0 921.907
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
482.110 0 482.110 560.445 0 560.445
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
464.630 0 464.630 361.462 0 361.462
CARİ VERGİ BORCU
(10) 42.937 0 42.937 213.410 0 213.410
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 6.255.305 6.255.305 0 5.432.553 5.432.553
Krediler
0 6.255.305 6.255.305 0 5.432.553 5.432.553
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6.186.624 5.146.515 11.333.139 5.573.013 4.627.165 10.200.178
ÖZKAYNAKLAR
19.102.974 -1.768.881 17.334.093 17.398.475 -633.167 16.765.308
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-76.233 122.204 45.971 -76.340 101.267 24.927
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
238.202 -1.891.085 -1.652.883 -101.108 -734.434 -835.542
Kar Yedekleri
14.217.872 0 14.217.872 11.353.778 0 11.353.778
Yasal Yedekler
730.434 0 730.434 721.459 0 721.459
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
13.487.438 0 13.487.438 10.632.319 0 10.632.319
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.364.649 0 1.364.649 2.864.094 0 2.864.094
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.364.649 0 1.364.649 2.864.094 0 2.864.094
Azınlık Payları
7.770 0 7.770 7.337 0 7.337
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
87.928.181 127.228.090 215.156.271 82.217.744 105.308.442 187.526.186
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 8.474.644 9.787.701 4.137.177 5.005.682
Kredilerden Alınan Faizler
6.681.158 7.716.952 3.240.617 3.953.151
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13.568 130.369 6.807 71.591
Bankalardan Alınan Faizler
58.525 119.791 23.579 71.855
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
111.928 64.882 57.083 57.698
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.220.974 1.342.872 617.222 640.198
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.054 6.503 9.465 5.454
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
536.154 547.347 258.520 270.208
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
668.766 789.022 349.237 364.536
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
281.668 260.013 141.874 133.147
Diğer Faiz Gelirleri
106.823 152.822 49.995 78.042
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -3.582.051 -6.337.365 -1.727.808 -3.271.384
Mevduata Verilen Faizler
-1.974.367 -4.496.272 -917.616 -2.237.640
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-679.276 -754.438 -341.632 -417.698
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-250.593 -230.980 -13