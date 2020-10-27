***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 0 -496.342 397.164 0 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 0 -496.342 397.164 0 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.140 38.318 0 0 4.189 -935.150 0 0 0 2.140.350 1.245.567 461 1.246.028Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -55.093 82.609 0 0 -492.153 -537.986 0 11.353.778 0 2.140.350 15.842.219 7.252 15.849.471Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 0 -269.687 -565.855 0 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 0 -269.687 -565.855 0 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -520 42.404 0 0 -851.708 -159.931 0 0 0 2.052.304 1.082.549 639 1.083.188Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -76.860 143.671 0 0 -1.121.395 -725.786 0 14.217.872 0 2.052.304 17.840.520 7.976 17.848.496Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER165.388.474 321.604.572 486.993.046 143.685.259 223.417.578 367.102.837GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 11.473.431 23.172.224 34.645.655 10.257.777 18.245.467 28.503.244Teminat Mektupları11.234.742 12.595.298 23.830.040 10.167.212 9.846.193 20.013.405Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler407.850 82.866 490.716 419.645 66.525 486.170Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6.618.861 12.512.432 19.131.293 5.338.469 9.779.668 15.118.137Diğer Teminat Mektupları4.208.031 0 4.208.031 4.409.098 0 4.409.098Banka Kredileri165.625 6.782.561 6.948.186 22.742 5.799.601 5.822.343İthalat Kabul Kredileri165.625 6.782.561 6.948.186 22.742 5.799.601 5.822.343Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler73.064 3.794.365 3.867.429 67.823 2.599.673 2.667.496Belgeli Akreditifler73.064 3.383.412 3.456.476 67.823 2.000.767 2.068.590Diğer Akreditifler0 410.953 410.953 0 598.906 598.906Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER91.706.524 15.415.482 107.122.006 82.504.459 6.301.824 88.806.283Cayılamaz Taahhütler(1) 55.446.183 14.699.783 70.145.966 47.699.180 5.245.759 52.944.939Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.488.679 11.763.257 13.251.936 1.326.013 4.004.529 5.330.542Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri17.163.205 781 17.163.986 14.309.356 594 14.309.950Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.417.850 0 2.417.850 2.377.515 0 2.377.515İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri30.679 0 30.679 29.197 0 29.197Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri33.381.216 0 33.381.216 28.781.240 0 28.781.240Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri71.846 0 71.846 71.447 0 71.447Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler892.708 2.935.745 3.828.453 804.412 1.240.636 2.045.048Cayılabilir Taahhütler36.260.341 715.699 36.976.040 34.805.279 1.056.065 35.861.344Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri35.841.852 35.841.852 34.741.148 748.047 35.489.195Diğer Cayılabilir Taahhütler418.489 715.699 1.134.188 64.131 308.018 372.149TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5), (6) 62.208.519 283.016.866 345.225.385 50.923.023 198.870.287 249.793.310Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar11.347.209 73.686.409 85.033.618 16.995.877 63.215.920 80.211.797Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.821.092 27.409.232 33.230.324 6.993.716 23.111.386 30.105.102Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.526.117 46.277.177 51.803.294 10.002.161 40.104.534 50.106.695Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler50.861.310 209.330.457 260.191.767 33.927.146 135.654.367 169.581.513Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.061.432 7.282.044 9.343.476 2.837.474 5.228.896 8.066.370Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.698.178 2.863.420 4.561.598 2.234.775 1.792.339 4.027.114Vadeli Döviz Satım İşlemleri363.254 4.418.624 4.781.878 602.699 3.436.557 4.039.256Para ve Faiz Swap İşlemleri46.329.138 196.792.660 243.121.798 25.285.071 121.572.364 146.857.435Swap Para Alım İşlemleri3.490.975 72.238.680 75.729.655 7.167.491 36.906.553 44.074.044Swap Para Satım İşlemleri27.006.563 48.129.962 75.136.525 18.017.580 25.893.831 43.911.411Swap Faiz Alım İşlemleri7.915.800 38.212.009 46.127.809 50.000 29.385.990 29.435.990Swap Faiz Satım İşlemleri7.915.800 38.212.009 46.127.809 50.000 29.385.990 29.435.990Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.292.685 2.941.931 4.234.616 5.705.403 7.537.454 13.242.857Para Alım Opsiyonları613.892 1.580.210 2.194.102 1.385.083 5.219.625 6.604.708Para Satım Opsiyonları678.793 1.361.721 2.040.514 4.320.320 2.317.829 6.638.149Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.178.055 1.220.702 2.398.757 99.198 97.912 197.110Futures Para Alım İşlemleri529.539 671.144 1.200.683 99.198 0 99.198Futures Para Satım İşlemleri648.516 549.558 1.198.074 0 97.912 97.912Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.093.120 1.093.120 0 1.217.741 1.217.741EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.162.084.015 278.102.035 1.440.186.050 923.222.865 199.370.349 1.122.593.214EMANET KIYMETLER306.403.347 14.102.933 320.506.280 187.995.356 10.355.208 198.350.564Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları10.441.059 25.726 10.466.785 4.535.551 7.095 4.542.646Emanete Alınan Menkul Değerler244.844.556 6.469.540 251.314.096 141.145.402 4.607.369 145.752.771Tahsile Alınan Çekler5.708.320 1.263.384 6.971.704 5.587.773 1.187.437 6.775.210Tahsile Alınan Ticari Senetler1.953.816 619.736 2.573.552 1.748.473 419.279 2.167.752Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler43.455.596 5.724.547 49.180.143 34.978.157 4.134.028 39.112.185Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER503.754.888 164.887.832 668.642.720 441.122.637 119.044.468 560.167.105Menkul Kıymetler4.060.383 9.909.895 13.970.278 3.572.768 8.761.567 12.334.335Teminat Senetleri392.344 551.070 943.414 398.506 82.436 480.942Emtia495.795 0 495.795 476.476 0 476.476Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul105.714.407 85.727.795 191.442.202 102.041.042 61.972.389 164.013.431Diğer Rehinli Kıymetler393.091.959 68.699.072 461.791.031 334.633.845 48.228.076 382.861.921Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER351.925.780 99.111.270 451.037.050 294.104.872 69.970.673 364.075.545BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.327.472.489 599.706.607 1.927.179.096 1.066.908.124 422.787.927 1.489.696.051Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı7.215.232 4.223.176Alınan Faizler11.854.104 13.343.854Ödenen Faizler-4.530.813 -9.372.526Alınan Temettüler5.375 2.909Alınan Ücret ve Komisyonlar2.333.131 2.609.628Elde Edilen Diğer Kazançlar56.252 141.204Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.113.640 1.080.168Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.460.057 -910.937Ödenen Vergiler-850.704 -645.543Diğer-305.696 -2.025.581Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-7.438.131 4.130.138Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-63.298 -200.331Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-5.398.456 1.709.594Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-11.920.865 -13.736.700Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.556.105 -2.201.629Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-276.617 1.044.109Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)10.745.786 15.205.579Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.156.002 1.985.349Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.187.426 324.167Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-222.899 8.353.314YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-488.910 -3.855.456İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-305.549 -113.507Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller111.942 17.285Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.852.635 -4.332.050Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.593.477 2.456.187Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.095.912 -3.053.657Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.221.000 1.303.075Diğer-161.233 -132.789FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.380.091 1.418.092Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit12.996.752 3.913.580Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-11.497.599 -2.293.410İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-119.062 -202.078Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi810.596 -272.840Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.478.878 5.643.110Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.814.910 9.184.452Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.293.788 14.827.562Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.052.943 2.140.811DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-969.755 -894.783Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar41.884 36.178Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-667 -2.744Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları44.872 40.548Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.321 -1.626Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.011.639 -930.961Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.085.836 -4.940Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-210.929 -1.198.060Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler285.126 272.039TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.083.188 1.246.028Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.724.967 39.135.115 57.860.082 16.549.802 27.187.638 43.737.440Nakit ve Nakit Benzerleri(1) 2.204.120 27.736.552 29.940.672 4.749.207 18.322.590 23.071.797Nakit Değerler ve Merkez Bankası(3) 1.446.129 26.802.123 28.248.252 1.127.558 17.622.984 18.750.542Bankalar(4) 500.552 835.996 1.336.548 403.520 699.615 1.103.135Para Piyasalarından Alacaklar270.417 98.459 368.876 3.225.937 0 3.225.937Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-12.978 -26 -13.004 -7.808 -9 -7.817Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 293.968 149.583 443.551 276.304 103.932 380.236Devlet Borçlanma Senetleri194.434 28.267 222.701 209.766 16.398 226.164Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler18.057 0 18.057 24.564 24.564Diğer Finansal Varlıklar81.477 121.316 202.793 41.974 87.534 129.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 5.726.325 8.522.758 14.249.083 4.787.538 7.558.560 12.346.098Devlet Borçlanma Senetleri5.714.413 8.169.455 13.883.868 4.777.207 7.352.489 12.129.696Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.876 250.566 258.442 7.674 182.123 189.797Diğer Finansal Varlıklar4.036 102.737 106.773 2.657 23.948 26.605Türev Finansal Varlıklar(12) 10.500.554 2.726.222 13.226.776 6.736.753 1.202.556 7.939.309Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.431.913 2.419.994 10.851.907 5.422.158 1.157.309 6.579.467Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.068.641 306.228 2.374.869 1.314.595 45.247 1.359.842İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)100.746.588 61.455.535 162.202.123 85.772.166 47.059.324 132.831.490Krediler(6) 98.331.127 46.976.612 145.307.739 83.674.566 35.353.734 119.028.300Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 1.820.816 5.060.801 6.881.617 751.652 4.036.505 4.788.157Faktoring Alacakları(7) 1.646.051 234.607 1.880.658 1.330.012 221.571 1.551.583İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 9.242.207 9.414.739 18.656.946 8.588.791 7.592.511 16.181.302Devlet Borçlanma Senetleri9.242.207 8.814.889 18.057.096 8.588.791 7.028.183 15.616.974Diğer Finansal Varlıklar0 599.850 599.850 0 564.328 564.328Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.293.613 -231.224 -10.524.837 -8.572.855 -144.997 -8.717.852SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI271.942 0 271.942 217.648 0 217.648İştirakler (Net)(9) 14.023 0 14.023 5.982 0 5.982Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler14.023 0 14.023 5.982 0 5.982Bağlı Ortaklıklar (Net)38.038 0 38.038 38.038 0 38.038Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.038 0 38.038 38.038 0 38.038Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 219.881 0 219.881 173.628 0 173.628Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler217.081 0 217.081 170.828 0 170.828Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.286.750 105 3.286.855 3.386.959 276 3.387.235MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)503.656 0 503.656 453.366 0 453.366Şerefiye0 0 0 0 0Diğer503.656 0 503.656 453.366 0 453.366YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 4.460 0 4.460 6.248 0 6.248ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 306.687 0 306.687 445.244 0 445.244DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 4.278.430 7.845.209 12.123.639 3.091.466 3.356.049 6.447.515VARLIKLAR TOPLAMI128.123.480 108.435.964 236.559.444 109.922.899 77.603.287 187.526.186YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 49.057.813 85.165.702 134.223.515 46.775.898 58.724.355 105.500.253ALINAN KREDİLER(3) 2.539.657 23.326.411 25.866.068 2.042.956 17.376.361 19.419.317PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 1.501.298 10.829.408 12.330.706 351.897 8.797.038 9.148.935İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 3.034.700 13.052.616 16.087.316 5.070.667 9.280.880 14.351.547Bonolar2.829.030 1.027.003 3.856.033 4.459.553 116.648 4.576.201Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 442.887 0 442.887Tahviller205.670 12.025.613 12.231.283 168.227 9.164.232 9.332.459FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.850.904 4.265.256 8.116.160 3.448.115 1.687.378 5.135.493Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 3.829.683 3.201.506 7.031.189 2.960.728 1.293.589 4.254.317Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 21.221 1.063.750 1.084.971 487.387 393.789 881.176FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 355.623 4.870 360.493 421.406 15.879 437.285KARŞILIKLAR(9) 1.055.863 0 1.055.863 921.907 0 921.907Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı541.809 0 541.809 560.445 0 560.445Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar514.054 0 514.054 361.462 0 361.462CARİ VERGİ BORCU(10) 78.700 0 78.700 213.410 0 213.410ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 7.285.043 7.285.043 0 5.432.553 5.432.553Krediler0 7.285.043 7.285.043 5.432.553 5.432.553Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6.878.116 6.428.968 13.307.084 5.573.013 4.627.165 10.200.178ÖZKAYNAKLAR(13) 19.878.782 -2.030.286 17.848.496 17.398.475 -633.167 16.765.308Ödenmiş Sermaye3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 3.350.000Sermaye Yedekleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri(14) 714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-76.860 143.671 66.811 -76.340 101.267 24.927Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler326.776 -2.173.957 -1.847.181 -101.108 -734.434 -835.542Kar Yedekleri14.217.872 0 14.217.872 11.353.778 0 11.353.778Yasal Yedekler730.434 0 730.434 721.459 0 721.459Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler13.487.438 0 13.487.438 10.632.319 0 10.632.319Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.052.304 0 2.052.304 2.864.094 0 2.864.094Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.052.304 0 2.052.304 2.864.094 0 2.864.094Azınlık Payları7.976 0 7.976 7.337 0 7.337YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI88.231.456 148.327.988 236.559.444 82.217.744 105.308.442 187.526.186Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 12.859.686 14.599.431 4.385.042 4.811.730Kredilerden Alınan Faizler10.085.236 11.550.350 3.404.078 3.833.398Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler23.700 185.223 10.132 54.854Bankalardan Alınan Faizler76.917 206.568 18.392 86.777Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler138.916 133.455 26.988 68.573Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.947.713 1.902.220 726.739 559.348Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar24.548 14.802 8.494 8.299Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar814.599 805.112 278.445 257.765İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.108.566 1.082.306 439.800 293.284Finansal Kiralama Faiz Gelirleri428.948 390.352 147.280 130.339Diğer Faiz Gelirleri158.256 231.263 51.433 78.441FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -5.311.388 -9.187.625 -1.729.337 -2.850.260Mevduata Verilen Faizler-2.861.226 -6.448.815 -886.859 -1.952.543Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.067.577 -1.125.617 -388.301 -371.179Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-366.809 -348.180 -116.216 -117.200İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-831.941 -1.202.882 -274.694 -391.175Kiralama Faiz Giderleri-41.202 -49.106 -13.146 -15.302Diğer Faiz Giderleri-142.633 -13.025 -50.121 -2.861NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ7.548.298 5.411.806 2.655.705 1.961.470NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.898.890 2.096.999 621.067 754.446Alınan Ücret ve Komisyonlar2.316.974 2.609.147 768.383 943.545Gayri Nakdi Kredilerden139.025 123.939 49.593 42.758Diğer2.177.949 2.485.208 718.790 900.787Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-418.084 -512.148 -147.316 -189.099Gayri Nakdi Kredilere-1.904 -1.489 -1.061 -513Diğer-416.180 -510.659 -146.255 -188.586TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 5.375 2.909 5.269 5TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -1.643.047 -709.123 -672.767 -433.949Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)224.724 38.102 50.010 18.442Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.270.594 -616.044 -877.795 -480.864Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)402.823 -131.181 155.018 28.473DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 56.252 141.204 24.399 110.470FAALİYET BRÜT KÂRI7.865.768 6.943.795 2.633.673 2.392.442BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -1.983.617 -1.399.776 -632.360 -409.926DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-126.826 -50.197 -50.534 9.606PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.464.183 -1.346.547 -491.352 -458.121DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -1.772.099 -1.651.943 -607.155 -592.701NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.519.043 2.495.332 852.272 941.300BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)68.917 66.812 26.850 25.554NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 2.587.960 2.562.144 879.122 966.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -535.017 -421.333 -191.261 -207.461Cari Vergi Karşılığı-113.655 19.414 -44.971 -78.601Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi942.345 127.370 606.903 -274.027Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-1.363.707 -568.117 -753.193 145.167SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 2.052.943 2.140.811 687.861 759.393DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 2.052.943 2.140.811 687.861 759.393Grubun Karı (Zararı)2.052.304 2.140.350 687.655 759.251Azınlık Payları Karı (Zararı)639 461 206 142Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06130000 0,06390000 0,02050000 0,02270000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884413BIST