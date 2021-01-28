***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -22.495 251.146 0 225.371 -963.169 0 0 2.622.157 2.113.010Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 0 2.622.157 16.685.059Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 0 16.685.059TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -101.267 0 0 0 0 101.267 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 -101.267 0 0 0 0 101.267 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -73.337 945.588 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.723.424 0 16.685.059Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -33.477 325.133 0 -203.195 -38.108 0 0 2.487.009 2.537.362Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -106.814 1.270.721 0 -475.449 -604.218 13.199.191 101.267 2.487.009 19.222.421Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER174.611.673 281.840.718 456.452.391 143.090.252 224.173.699 367.263.951GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 11.627.187 21.520.352 33.147.539 10.270.332 18.246.772 28.517.104Teminat Mektupları11.327.575 11.362.429 22.690.004 10.179.767 9.847.498 20.027.265Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler474.847 84.162 559.009 419.645 66.525 486.170Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6.666.383 11.278.267 17.944.650 5.339.495 9.780.973 15.120.468Diğer Teminat Mektupları4.186.345 0 4.186.345 4.420.627 0 4.420.627Banka Kredileri198.490 6.640.108 6.838.598 22.742 5.799.601 5.822.343İthalat Kabul Kredileri198.490 6.640.108 6.838.598 22.742 5.799.601 5.822.343Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler101.122 3.517.815 3.618.937 67.823 2.599.673 2.667.496Belgeli Akreditifler101.122 3.315.757 3.416.879 67.823 2.000.767 2.068.590Diğer Akreditifler0 202.058 202.058 0 598.906 598.906Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER104.514.729 6.640.330 111.155.059 82.440.328 5.993.806 88.434.134Cayılamaz Taahhütler(1) 58.424.722 6.640.330 65.065.052 47.699.180 5.245.759 52.944.939Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.358.290 3.478.001 4.836.291 1.326.013 4.004.529 5.330.542Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri18.075.052 734 18.075.786 14.309.356 594 14.309.950Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.423.033 0 2.423.033 2.377.515 0 2.377.515İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri27.046 0 27.046 29.197 0 29.197Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri35.495.520 0 35.495.520 28.781.240 0 28.781.240Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri83.078 0 83.078 71.447 0 71.447Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler962.703 3.161.595 4.124.298 804.412 1.240.636 2.045.048Cayılabilir Taahhütler46.090.007 0 46.090.007 34.741.148 748.047 35.489.195Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri46.090.007 0 46.090.007 34.741.148 748.047 35.489.195Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5), (6) 58.469.757 253.680.036 312.149.793 50.379.592 199.933.121 250.312.713Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar8.906.126 65.587.674 74.493.800 16.210.514 64.039.377 80.249.891Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.770.807 24.362.023 29.132.830 6.608.353 24.539.687 31.148.040Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.135.319 41.225.651 45.360.970 9.602.161 39.499.690 49.101.851Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler49.563.631 188.092.362 237.655.993 34.169.078 135.893.744 170.062.822Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.107.149 8.850.539 10.957.688 2.837.603 5.229.023 8.066.626Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.676.174 3.844.105 5.520.279 2.234.775 1.792.466 4.027.241Vadeli Döviz Satım İşlemleri430.975 5.006.434 5.437.409 602.828 3.436.557 4.039.385Para ve Faiz Swap İşlemleri45.325.821 175.284.547 220.610.368 25.526.874 121.811.614 147.338.488Swap Para Alım İşlemleri3.298.846 66.002.897 69.301.743 7.167.491 37.145.803 44.313.294Swap Para Satım İşlemleri30.615.375 40.878.980 71.494.355 18.259.383 25.893.831 44.153.214Swap Faiz Alım İşlemleri5.705.800 34.201.335 39.907.135 50.000 29.385.990 29.435.990Swap Faiz Satım İşlemleri5.705.800 34.201.335 39.907.135 50.000 29.385.990 29.435.990Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.021.265 1.947.660 2.968.925 5.705.403 7.537.454 13.242.857Para Alım Opsiyonları491.416 1.047.539 1.538.955 1.385.083 5.219.625 6.604.708Para Satım Opsiyonları529.849 900.121 1.429.970 4.320.320 2.317.829 6.638.149Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.109.396 1.055.351 2.164.747 99.198 97.912 197.110Futures Para Alım İşlemleri172 1.055.204 1.055.376 99.198 0 99.198Futures Para Satım İşlemleri1.109.224 147 1.109.371 0 97.912 97.912Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 954.265 954.265 0 1.217.741 1.217.741EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER935.939.092 266.152.722 1.202.091.814 747.368.398 195.481.762 942.850.160EMANET KIYMETLER11.281.488 10.473.404 21.754.892 12.140.889 6.466.621 18.607.510Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.159.679 0 2.159.679 3.522.838 0 3.522.838Emanete Alınan Menkul Değerler511.150 8.043.418 8.554.568 2.192.710 4.607.369 6.800.079Tahsile Alınan Çekler6.632.644 1.314.634 7.947.278 4.722.228 1.059.298 5.781.526Tahsile Alınan Ticari Senetler1.978.015 527.533 2.505.548 1.703.113 342.751 2.045.864Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 587.819 587.819 0 457.203 457.203Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER540.029.634 160.647.061 700.676.695 441.122.637 119.044.468 560.167.105Menkul Kıymetler4.117.442 9.531.425 13.648.867 3.572.768 8.761.567 12.334.335Teminat Senetleri380.407 590.933 971.340 398.506 82.436 480.942Emtia490.115 0 490.115 476.476 0 476.476Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul106.976.494 82.931.319 189.907.813 102.041.042 61.972.389 67.593.384 495.658.560 334.633.845 48.228.076 382.861.921Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER384.627.970 95.032.257 479.660.227 294.104.872 69.970.673 364.075.545BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.110.550.765 547.993.440 1.658.544.205 890.458.650 419.655.461 1.310.114.111Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı11.385.991 10.116.709Alınan Faizler15.323.293 17.225.113Ödenen Faizler-6.482.929 -12.613.589Alınan Temettüler133.298 51.187Alınan Ücret ve Komisyonlar2.909.963 3.393.213Elde Edilen Diğer Kazançlar66.051 137.288Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.494.988 1.398.431Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.899.033 -1.104.911Ödenen Vergiler177.976 -692.935Diğer(1) -337.616 2.322.912Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.402.243 -2.680.011Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-236.765 -194.601Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-5.544.442 2.868.903Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-18.856.554 -14.535.962Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(1) -3.420.081 -1.437.206Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-864.560 1.787.924Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)13.010.753 12.335.067Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)639.042 -4.536.880Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 6.870.364 1.032.744Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.983.748 7.436.698YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.432.747 -4.969.543İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-605.456 -229.459Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller127.814 18.289Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-11.975.922 -6.476.489Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar11.307.390 3.797.849Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.333.458 -3.406.328Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.260.925 1.496.516Diğer(1) -214.040 -169.921FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit101.734 2.797.253Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.105.034 5.220.751Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-14.948.681 -2.293.410İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler3.