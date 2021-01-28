***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
28.01.2021 19:09
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -22.495 251.146 0 225.371 -963.169 0 0 2.622.157 2.113.010
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 0 2.622.157 16.685.059
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 0 16.685.059
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -101.267 0 0 0 0 101.267 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -101.267 0 0 0 0 101.267 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 945.588 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.723.424 0 16.685.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -33.477 325.133 0 -203.195 -38.108 0 0 2.487.009 2.537.362
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -106.814 1.270.721 0 -475.449 -604.218 13.199.191 101.267 2.487.009 19.222.421
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
174.611.673 281.840.718 456.452.391 143.090.252 224.173.699 367.263.951
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 11.627.187 21.520.352 33.147.539 10.270.332 18.246.772 28.517.104
Teminat Mektupları
11.327.575 11.362.429 22.690.004 10.179.767 9.847.498 20.027.265
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
474.847 84.162 559.009 419.645 66.525 486.170
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6.666.383 11.278.267 17.944.650 5.339.495 9.780.973 15.120.468
Diğer Teminat Mektupları
4.186.345 0 4.186.345 4.420.627 0 4.420.627
Banka Kredileri
198.490 6.640.108 6.838.598 22.742 5.799.601 5.822.343
İthalat Kabul Kredileri
198.490 6.640.108 6.838.598 22.742 5.799.601 5.822.343
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
101.122 3.517.815 3.618.937 67.823 2.599.673 2.667.496
Belgeli Akreditifler
101.122 3.315.757 3.416.879 67.823 2.000.767 2.068.590
Diğer Akreditifler
0 202.058 202.058 0 598.906 598.906
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
104.514.729 6.640.330 111.155.059 82.440.328 5.993.806 88.434.134
Cayılamaz Taahhütler
(1) 58.424.722 6.640.330 65.065.052 47.699.180 5.245.759 52.944.939
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.358.290 3.478.001 4.836.291 1.326.013 4.004.529 5.330.542
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
18.075.052 734 18.075.786 14.309.356 594 14.309.950
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.423.033 0 2.423.033 2.377.515 0 2.377.515
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
27.046 0 27.046 29.197 0 29.197
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
35.495.520 0 35.495.520 28.781.240 0 28.781.240
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
83.078 0 83.078 71.447 0 71.447
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
962.703 3.161.595 4.124.298 804.412 1.240.636 2.045.048
Cayılabilir Taahhütler
46.090.007 0 46.090.007 34.741.148 748.047 35.489.195
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
46.090.007 0 46.090.007 34.741.148 748.047 35.489.195
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 58.469.757 253.680.036 312.149.793 50.379.592 199.933.121 250.312.713
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
8.906.126 65.587.674 74.493.800 16.210.514 64.039.377 80.249.891
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.770.807 24.362.023 29.132.830 6.608.353 24.539.687 31.148.040
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.135.319 41.225.651 45.360.970 9.602.161 39.499.690 49.101.851
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
49.563.631 188.092.362 237.655.993 34.169.078 135.893.744 170.062.822
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.107.149 8.850.539 10.957.688 2.837.603 5.229.023 8.066.626
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.676.174 3.844.105 5.520.279 2.234.775 1.792.466 4.027.241
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
430.975 5.006.434 5.437.409 602.828 3.436.557 4.039.385
Para ve Faiz Swap İşlemleri
45.325.821 175.284.547 220.610.368 25.526.874 121.811.614 147.338.488
Swap Para Alım İşlemleri
3.298.846 66.002.897 69.301.743 7.167.491 37.145.803 44.313.294
Swap Para Satım İşlemleri
30.615.375 40.878.980 71.494.355 18.259.383 25.893.831 44.153.214
Swap Faiz Alım İşlemleri
5.705.800 34.201.335 39.907.135 50.000 29.385.990 29.435.990
Swap Faiz Satım İşlemleri
5.705.800 34.201.335 39.907.135 50.000 29.385.990 29.435.990
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.021.265 1.947.660 2.968.925 5.705.403 7.537.454 13.242.857
Para Alım Opsiyonları
491.416 1.047.539 1.538.955 1.385.083 5.219.625 6.604.708
Para Satım Opsiyonları
529.849 900.121 1.429.970 4.320.320 2.317.829 6.638.149
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.109.396 1.055.351 2.164.747 99.198 97.912 197.110
Futures Para Alım İşlemleri
172 1.055.204 1.055.376 99.198 0 99.198
Futures Para Satım İşlemleri
1.109.224 147 1.109.371 0 97.912 97.912
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 954.265 954.265 0 1.217.741 1.217.741
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
935.939.092 266.152.722 1.202.091.814 747.368.398 195.481.762 942.850.160
EMANET KIYMETLER
11.281.488 10.473.404 21.754.892 12.140.889 6.466.621 18.607.510
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.159.679 0 2.159.679 3.522.838 0 3.522.838
Emanete Alınan Menkul Değerler
511.150 8.043.418 8.554.568 2.192.710 4.607.369 6.800.079
Tahsile Alınan Çekler
6.632.644 1.314.634 7.947.278 4.722.228 1.059.298 5.781.526
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.978.015 527.533 2.505.548 1.703.113 342.751 2.045.864
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 587.819 587.819 0 457.203 457.203
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
540.029.634 160.647.061 700.676.695 441.122.637 119.044.468 560.167.105
Menkul Kıymetler
4.117.442 9.531.425 13.648.867 3.572.768 8.761.567 12.334.335
Teminat Senetleri
380.407 590.933 971.340 398.506 82.436 480.942
Emtia
490.115 0 490.115 476.476 0 476.476
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
106.976.494 82.931.319 189.907.813 102.041.042 61.972.389 67.593.384 495.658.560 334.633.845 48.228.076 382.861.921
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
384.627.970 95.032.257 479.660.227 294.104.872 69.970.673 364.075.545
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.110.550.765 547.993.440 1.658.544.205 890.458.650 419.655.461 1.310.114.111
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.385.991 10.116.709
Alınan Faizler
15.323.293 17.225.113
Ödenen Faizler
-6.482.929 -12.613.589
Alınan Temettüler
133.298 51.187
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.909.963 3.393.213
Elde Edilen Diğer Kazançlar
66.051 137.288
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.494.988 1.398.431
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.899.033 -1.104.911
Ödenen Vergiler
177.976 -692.935
Diğer
(1) -337.616 2.322.912
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.402.243 -2.680.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-236.765 -194.601
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.544.442 2.868.903
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-18.856.554 -14.535.962
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(1) -3.420.081 -1.437.206
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-864.560 1.787.924
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
13.010.753 12.335.067
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
639.042 -4.536.880
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 6.870.364 1.032.744
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.983.748 7.436.698
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.432.747 -4.969.543
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-605.456 -229.459
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
127.814 18.289
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-11.975.922 -6.476.489
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.307.390 3.797.849
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.333.458 -3.406.328
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.260.925 1.496.516
Diğer
(1) -214.040 -169.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
101.734 2.797.253
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.105.034 5.220.751
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.948.681 -2.293.410
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
3.