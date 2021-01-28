***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -23.387 56.976 0 226.655 -963.019 0 0 2.864.094 2.161.319 546 2.161.865Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -101.267 0 0 0 0 101.267 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 -101.267 0 0 0 0 101.267 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -76.340 0 0 -269.687 -565.855 11.353.778 101.267 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -35.224 0 0 -206.205 -37.278 0 0 2.753.783 2.475.076 844 2.475.920Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER175.404.906 281.234.421 456.639.327 143.685.259 223.417.578 367.102.837GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 11.604.589 21.520.352 33.124.941 10.257.777 18.245.467 28.503.244Teminat Mektupları11.304.977 11.362.429 22.667.406 10.167.212 9.846.193 20.013.405Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler474.847 84.162 559.009 419.645 66.525 486.170Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6.665.357 11.278.267 17.943.624 5.338.469 9.779.668 15.118.137Diğer Teminat Mektupları4.164.773 0 4.164.773 4.409.098 0 4.409.098Banka Kredileri198.490 6.640.108 6.838.598 22.742 5.799.601 5.822.343İthalat Kabul Kredileri198.490 6.640.108 6.838.598 22.742 5.799.601 5.822.343Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler101.122 3.517.815 3.618.937 67.823 2.599.673 2.667.496Belgeli Akreditifler101.122 3.315.757 3.416.879 67.823 2.000.767 2.068.590Diğer Akreditifler0 202.058 202.058 0 598.906 598.906Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER104.983.869 7.321.485 112.305.354 82.504.459 6.301.824 88.806.283Cayılamaz Taahhütler(1) 58.424.722 6.640.330 65.065.052 47.699.180 5.245.759 52.944.939Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.358.290 3.478.001 4.836.291 1.326.013 4.004.529 5.330.542Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri18.075.052 734 18.075.786 14.309.356 594 14.309.950Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.423.033 0 2.423.033 2.377.515 0 2.377.515İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri27.046 0 27.046 29.197 0 29.197Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri35.495.520 0 35.495.520 28.781.240 0 28.781.240Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri83.078 0 83.078 71.447 0 71.447Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler962.703 3.161.595 4.124.298 804.412 1.240.636 2.045.048Cayılabilir Taahhütler46.559.147 681.155 47.240.302 34.805.279 1.056.065 35.861.344Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri46.090.007 0 46.090.007 34.741.148 748.047 35.489.195Diğer Cayılabilir Taahhütler469.140 681.155 1.150.295 64.131 308.018 372.149TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5), (6) 58.816.448 252.392.584 311.209.032 50.923.023 198.870.287 249.793.310Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar9.249.782 64.290.416 73.540.198 16.995.877 63.215.920 80.211.797Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.114.463 23.064.765 28.179.228 6.993.716 23.111.386 30.105.102Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.135.319 41.225.651 45.360.970 10.002.161 40.104.534 50.106.695Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler49.566.666 188.102.168 237.668.834 33.927.146 135.654.367 169.581.513Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.110.184 8.853.435 10.963.619 2.837.474 5.228.896 8.066.370Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.676.174 3.847.001 5.523.175 2.234.775 1.792.339 4.027.114Vadeli Döviz Satım İşlemleri434.010 5.006.434 5.440.444 602.699 3.436.557 4.039.256Para ve Faiz Swap İşlemleri45.325.821 175.291.457 220.617.278 25.285.071 121.572.364 146.857.435Swap Para Alım İşlemleri3.298.846 66.005.831 69.304.677 7.167.491 36.906.553 44.074.044Swap Para Satım İşlemleri30.615.375 40.882.956 71.498.331 18.017.580 25.893.831 43.911.411Swap Faiz Alım İşlemleri5.705.800 34.201.335 39.907.135 50.000 29.385.990 29.435.990Swap Faiz Satım İşlemleri5.705.800 34.201.335 39.907.135 50.000 29.385.990 29.435.990Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.021.265 1.947.660 2.968.925 5.705.403 7.537.454 13.242.857Para Alım Opsiyonları491.416 1.047.539 1.538.955 1.385.083 5.219.625 6.604.708Para Satım Opsiyonları529.849 900.121 1.429.970 4.320.320 2.317.829 6.638.149Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.109.396 1.055.351 2.164.747 99.198 97.912 197.110Futures Para Alım İşlemleri172 1.055.204 1.055.376 99.198 0 99.198Futures Para Satım İşlemleri1.109.224 147 1.109.371 0 97.912 97.912Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 954.265 954.265 0 1.217.741 1.217.741EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.239.470.065 271.678.813 1.511.148.878 923.222.865 199.370.349 1.122.593.214EMANET KIYMETLER314.812.461 15.999.495 330.811.956 187.995.356 10.355.208 198.350.564Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.313.984 25.795 4.339.779 4.535.551 7.095 4.542.646Emanete Alınan Menkul Değerler255.806.221 8.043.418 263.849.639 141.145.402 4.607.369 145.752.771Tahsile Alınan Çekler7.616.483 1.484.681 9.101.164 5.587.773 1.187.437 6.775.210Tahsile Alınan Ticari Senetler2.096.904 686.232 2.783.136 1.748.473 419.279 2.167.752Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler44.978.869 5.759.369 50.738.238 34.978.157 4.134.028 39.112.185Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER540.029.634 160.647.061 700.676.695 441.122.637 119.044.468 560.167.105Menkul Kıymetler4.117.442 9.531.425 13.648.867 3.572.768 8.761.567 12.334.335Teminat Senetleri380.407 590.933 971.340 398.506 82.436 480.942Emtia490.115 0 490.115 476.476 0 476.476Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul106.976.494 82.931.319 189.907.813 102.041.042 61.972.389 164.013.431Diğer Rehinli Kıymetler428.065.176 67.593.384 495.658.560 334.633.845 48.228.076 382.861.921Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER384.627.970 95.032.257 479.660.227 294.104.872 69.970.673 364.075.545BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.414.874.971 552.913.234 1.967.788.205 1.066.908.124 422.787.927 1.489.696.051Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı11.616.021 10.184.799Alınan Faizler16.125.355 18.081.879Ödenen Faizler-6.961.676 -12.860.323Alınan Temettüler5.257 2.934Alınan Ücret ve Komisyonlar3.191.815 3.514.697Elde Edilen Diğer Kazançlar82.214 146.658Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.581.512 1.503.939Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.045.956 -1.236.844Ödenen Vergiler44.487 -768.255Diğer-406.987 1.800.114Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.659.897 -1.894.003Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-243.915 -222.751Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-5.543.606 2.867.541Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-19.678.277 -14.048.513Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.508.168 -1.718.085Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-864.560 1.787.924Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)12.514.739 12.329.077Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.254.850 -3.338.332Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)7.409.040 449.136Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.956.124 8.290.796YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.471.636 -4.986.347İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-644.336 -246.657Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller139.188 26.747Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-11.982.290 -6.477.428Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar11.307.390 3.797.849Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.333.458 -3.406.328Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.260.925 1.496.516Diğer-219.055 -177.046FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit198.848 1.969.590Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.206.569 4.459.394Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-14.948.681 -2.293.410İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-59.040 0Diğer0 -196.394Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-615.145 356.419Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.068.191 5.630.458Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.814.910 9.184.452Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.883.101 14.814.910Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.754.627 2.864.640DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-278.707 -702.775Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-35.224 33.589Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.130 -29.985Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 60.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.906 3.281Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-243.483 -736.364Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-245.822 280.269Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-30.174 -1.233.787Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32.513 217.154TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.475.920 2.161.865Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.143.002 38.560.665 54.703.667 16.549.802 27.187.638 43.737.440Nakit ve Nakit Benzerleri3.190.476 26.470.545 29.661.021 4.749.207 18.322.590 23.071.797Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 2.505.744 24.900.717 27.406.461 1.127.558 17.622.984 18.750.542Bankalar(3) 38.518 1.477.238 1.515.756 403.520 699.615 1.103.135Para Piyasalarından Alacaklar(4) 659.782 92.610 752.392 3.225.937 0 3.225.937Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-13.568 -20 -13.588 -7.808 -9 -7.817Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 290.302 333.073 623.375 276.304 103.932 380.236Devlet Borçlanma Senetleri204.200 87.413 291.613 209.766 16.398 226.164Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler86.102 0 86.102 24.564 0 24.564Diğer Finansal Varlıklar0 245.660 245.660 41.974 87.534 129.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 5.802.565 9.387.549 15.190.114 4.787.538 7.558.560 12.346.098Devlet Borçlanma Senetleri5.793.173 9.380.242 15.173.415 4.777.207 7.352.489 12.129.696Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler9.392 7.307 16.699 7.674 182.123 189.797Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 2.657 23.948 26.605Türev Finansal Varlıklar(12) 6.859.659 2.369.498 9.229.157 6.736.753 1.202.556 7.939.309Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.716.649 2.111.822 7.828.471 5.422.158 1.157.309 6.579.467Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.143.010 257.676 1.400.686 1.314.595 45.247 1.359.842İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)105.753.485 59.312.306 165.065.791 85.772.166 47.059.324 132.831.490Krediler(6) 102.987.227 45.115.006 148.102.233 83.674.566 35.353.734 119.028.300Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 2.251.723 4.921.075 7.172.798 751.652 4.036.505 4.788.157Faktoring Alacakları(7) 1.872.281 338.166 2.210.447 1.330.012 221.571 1.551.583İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 9.559.633 9.183.723 18.743.356 8.588.791 7.592.511 16.181.302Devlet Borçlanma Senetleri9.559.633 8.621.942 18.181.575 8.588.791 7.028.183 15.616.974Diğer Finansal Varlıklar0 561.781 561.781 0 564.328 564.328Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.917.379 -245.664 -11.163.043 -8.572.855 -144.997 -8.717.852SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(17) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI237.920 0 237.920 217.648 0 217.648İştirakler (Net)(9) 14.027 0 14.027 5.982 0 5.982Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler14.027 0 14.027 5.982 0 5.982Bağlı Ortaklıklar (Net)38.038 0 38.038 38.038 0 38.038Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.038 0 38.038 38.038 0 38.038Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 185.855 0 185.855 173.628 0 173.628Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler183.055 0 183.055 170.828 0 170.828Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 3.489.129 56 3.489.185 3.386.959 276 3.387.235MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 520.715 0 520.715 453.366 0 453.366Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer520.715 0 520.715 453.366 0 453.366YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(15) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI29.628 0 29.628 6.248 0 6.248ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(16) 1.034.082 0 1.034.082 445.244 0 445.244DİĞER AKTİFLER (Net)(18) 4.589.905 5.348.828 9.938.733 3.091.466 3.356.049 6.447.515VARLIKLAR TOPLAMI131.797.866 103.221.855 235.019.721 109.922.899 77.603.287 187.526.186YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 48.284.133 81.990.723 130.274.856 46.775.898 58.724.355 105.500.253ALINAN KREDİLER(3) 2.855.756 23.041.134 25.896.890 2.042.956 17.376.361 19.419.317PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 4.881.720 10.112.950 14.994.670 351.897 8.797.038 9.148.935İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 2.772.537 11.951.421 14.723.958 5.070.667 9.280.880 14.351.547Bonolar2.561.286 829.044 3.390.330 4.459.553 116.648 4.576.201Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 442.887 0 442.887Tahviller211.251 11.122.377 11.333.628 168.227 9.164.232 9.332.459FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4.766.374 3.390.090 8.156.464 3.448.115 1.687.378 5.135.493Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 4.747.273 2.502.528 7.249.801 2.960.728 1.293.589 4.254.317Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 19.101 887.562 906.663 487.387 393.789 881.176FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 428.999 3.076 432.075 421.406 15.879 437.285KARŞILIKLAR(9) 1.134.132 0 1.134.132 921.907 0 921.907Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı631.149 0 631.149 560.445 0 560.445Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar502.983 0 502.983 361.462 0 361.462CARİ VERGİ BORCU(10) 1.077.742 0 1.077.742 213.410 0 213.410ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 6.704.294 6.704.294 0 5.432.553 5.432.553Krediler0 6.704.294 6.704.294 0 5.432.553 5.432.553Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER7.007.486 5.375.926 12.383.412 5.573.013 4.627.165 10.200.178ÖZKAYNAKLAR20.440.813 -1.199.585 19.241.228 17.398.475 -633.167 16.765.308Ödenmiş Sermaye(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000Sermaye Yedekleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri(14) 714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-111.564 0 -111.564 -76.340 101.267 24.927Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler120.560 -1.199.585 -1.079.025 -101.108 -734.434 -835.542Kar Yedekleri14.217.872 0 14.217.872 11.353.778 0 11.353.778Yasal Yedekler736.513 0 736.513 721.459 0 721.459Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler13.481.359 0 13.481.359 10.632.319 0 10.632.319Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.855.050 0 2.855.050 2.864.094 0 2.864.094Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı101.267 0 101.267 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.753.783 0 2.753.783 2.864.094 0 2.864.094Azınlık Payları8.181 0 8.181 7.337 0 7.337YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI93.649.692 141.370.029 235.019.721 82.217.744 105.308.442 187.526.186Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 17.715.908 19.151.624Kredilerden Alınan Faizler13.712.583 15.209.881Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler47.326 190.664Bankalardan Alınan Faizler99.777 258.594Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler198.918 243.478Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.817.952 2.427.046Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar28.916 20.091Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.118.543 1.088.038İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.670.493 1.318.917Finansal Kiralama Faiz Gelirleri595.737 531.030Diğer Faiz Gelirleri243.615 290.931FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -7.440.458 -11.311.525Mevduata Verilen Faizler-4.207.905 -7.816.808Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.416.198 -1.494.179Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-498.781 -427.454İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.091.416 -1.491.444Kiralama Faiz Giderleri-53.928 -64.596Diğer Faiz Giderleri-172.230 -17.044NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ10.275.450 7.840.099NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.601.042 2.823.540Alınan Ücret ve Komisyonlar3.172.963 3.508.712Gayri Nakdi Kredilerden196.578 159.282Diğer2.976.385 3.349.430Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-571.921 -685.172Gayri Nakdi Kredilere-2.422 -2.128Diğer-569.499 -683.044TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 5.257 2.934TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -2.558.740 -1.340.686Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)333.094 65.103Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.210.586 -1.258.332Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)318.752 -147.457DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 82.214 146.658FAALİYET BRÜT KÂRI10.405.223 9.472.545BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -2.529.981 -1.918.759DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-142.299 -74.919PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.029.196 -1.827.064DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -2.421.309 -2.251.890NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.282.438 3.399.913BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)98.258 89.429NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 3.380.696 3.489.342SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -626.069 -624.702Cari Vergi Karşılığı-1.175.488 -231.430Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi568.044 180.306Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-18.625 -573.578SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 2.754.627 2.864.640DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 2.754.627 2.864.640Grubun Karı (Zararı)2.754.627 2.864.640Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar 0,08220000 0,08550000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905603BIST