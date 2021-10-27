***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 16.685.059TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 0 16.685.059Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -520 210.080 0 -848.234 -162.882 0 0 1.835.824 1.034.268Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -73.857 1.256.935 0 -1.120.488 -728.992 13.199.191 0 1.835.824 17.719.327Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -106.814 1.270.721 0 -475.449 -604.217 13.199.191 2.588.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -106.814 1.270.721 0 -475.449 -604.217 13.199.191 2.588.276 0 19.222.422Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 133 356.938 0 -518.778 317.657 0 0 2.365.670 2.521.620Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.588.276 -2.588.276 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.588.276 -2.588.276 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -106.681 1.627.659 0 -994.227 -286.560 15.787.467 0 2.365.670 21.744.042Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER208.966.713 306.942.734 515.909.447 174.611.673 281.840.718 456.452.391GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 12.499.800 24.997.312 37.497.112 11.627.187 21.520.352 33.147.539Teminat Mektupları12.376.129 13.033.622 25.409.751 11.327.575 11.362.429 22.690.004Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler634.437 93.735 728.172 474.847 84.162 559.009Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler7.190.952 12.939.887 20.130.839 6.666.383 11.278.267 17.944.650Diğer Teminat Mektupları4.550.740 0 4.550.740 4.186.345 0 4.186.345Banka Kredileri53.247 6.174.191 6.227.438 198.490 6.640.108 6.838.598İthalat Kabul Kredileri53.247 6.174.191 6.227.438 198.490 6.640.108 6.838.598Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler70.424 5.789.499 5.859.923 101.122 3.517.815 3.618.937Belgeli Akreditifler70.424 5.416.000 5.486.424 101.122 3.315.757 3.416.879Diğer Akreditifler0 373.499 373.499 0 202.058 202.058Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0rimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER133.931.960 12.259.991 146.191.951 104.514.729 6.640.330 111.155.059Cayılamaz Taahhütler(1) 73.388.302 7.321.351 80.709.653 58.424.722 6.640.330 65.065.052Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri898.959 5.164.260 6.063.219 1.358.290 3.478.001 4.836.291Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri24.579.136 884 24.580.020 18.075.052 734 18.075.786Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.859.706 0 2.859.706 2.423.033 0 2.423.033İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri32.856 0 32.856 27.046 0 27.046Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri44.060.911 0 44.060.911 35.495.520 0 35.495.520Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri67.548 0 67.548 83.078 0 83.078Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler889.186 2.156.207 3.045.393 962.703 3.161.595 4.124.298Cayılabilir Taahhütler60.543.658 4.938.640 65.482.298 46.090.007 0 46.090.007Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri60.543.658 4.938.640 65.482.298 46.090.007 0 46.090.007Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5), (6) 62.534.953 269.685.431 332.220.384 58.469.757 253.680.036 312.149.793Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar13.389.573 74.550.447 87.940.020 8.906.126 65.587.674 74.493.800Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler6.636.515 30.902.503 37.539.018 4.770.807 24.362.023 29.132.830Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler6.753.058 43.647.944 50.401.002 4.135.319 41.225.651 45.360.970Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler49.145.380 195.134.984 244.280.364 49.563.631 188.092.362 237.655.993Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.249.398 12.942.835 18.192.233 2.107.149 8.850.539 10.957.688Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.410.904 4.801.631 9.212.535 1.676.174 3.844.105 5.520.279Vadeli Döviz Satım İşlemleri838.494 8.141.204 8.979.698 430.975 5.006.434 5.437.409Para ve Faiz Swap İşlemleri41.163.616 177.517.837 218.681.453 45.325.821 175.284.547 220.610.368Swap Para Alım İşlemleri2.406.256 61.733.931 64.140.187 3.298.846 66.002.897 69.301.743Swap Para Satım İşlemleri24.511.760 39.838.852 64.350.612 30.615.375 40.878.980 71.494.355Swap Faiz Alım İşlemleri7.122.800 37.972.527 45.095.327 5.705.800 34.201.335 39.907.135Swap Faiz Satım İşlemleri7.122.800 37.972.527 45.095.327 5.705.800 34.201.335 39.907.135Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.906.130 2.899.621 4.805.751 1.021.265 1.947.660 2.968.925Para Alım Opsiyonları1.039.405 1.409.552 2.448.957 491.416 1.047.539 1.538.955Para Satım Opsiyonları866.725 1.490.069 2.356.794 529.849 900.121 1.429.970Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri826.236 801.928 1.628.164 1.109.396 1.055.351 2.164.747Futures Para Alım İşlemleri810.813 12.876 823.689 172 1.055.204 1.055.376Futures Para Satım İşlemleri15.423 789.052 804.475 1.109.224 147 1.109.371Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 972.763 972.763 0 954.265 954.265EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.097.544.395 329.225.387 1.426.769.782 935.939.092 266.152.722 1.202.091.814EMANET KIYMETLER18.838.360 13.157.258 31.995.618 11.281.488 10.473.404 21.754.892Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları5.672.819 0 5.672.819 2.159.679 0 2.159.679Emanete Alınan Menkul Değerler2.328.794 10.272.647 12.601.441 511.150 8.043.418 8.554.568Tahsile Alınan Çekler8.667.500 1.526.982 10.194.482 6.632.644 1.314.634 7.947.278Tahsile Alınan Ticari Senetler2.168.258 665.046 2.833.304 1.978.015 527.533 2.505.548Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler989 692.583 693.572 0 587.819 587.819Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER626.116.117 195.767.693 821.883.810 540.029.634 160.647.061 700.676.695Menkul Kıymetler4.974.018 11.337.395 16.311.413 4.117.442 9.531.425 13.648.867Teminat Senetleri460.006 762.215 1.222.221 380.407 590.933 971.340Emtia526.446 0 526.446 490.115 0 490.115Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul124.389.130 99.736.108 224.125.238 106.976.494 82.931.319 189.907.813Diğer Rehinli Kıymetler495.766.517 83.931.975 579.698.492 428.065.176 67.593.384 495.658.560Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER452.589.918 120.300.436 572.890.354 384.627.970 95.032.257 479.660.227BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.306.511.108 636.168.121 1.942.679.229 1.110.550.765 547.993.440 1.658.544.205Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.219.225 7.395.832Alınan Faizler15.934.856 11.315.165Ödenen Faizler-10.120.928 -4.204.815Alınan Temettüler191.284 74.693Alınan Ücret ve Komisyonlar3.105.125 2.142.151Elde Edilen Diğer Kazançlar390.120 35.267Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.592.271 1.043.779Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.502.084 -2.295.540Ödenen Vergiler-1.222.295 -766.051Diğer-7.149.124 51.183Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.982.664 -7.881.145Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış42.250 -35.391Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-3.224.817 -5.399.410Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-23.005.409 -12.107.430Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış4.828.878 -4.235.889Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-2.814.238 -276.617Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)26.396.121 10.898.440Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.776.419 -1.541.555Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)7.536.298 4.816.707Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.201.889 -485.313YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.670.835 -485.479İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-124.800 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)25.650 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-359.525 -306.031Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller89.389 110.279Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.978.951 -10.851.054Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.026.427 10.593.477Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.666.627 -2.095.912Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.404.893 2.221.000Diğer-87.291 -157.238FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit6.585.511 1.750.154Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16.470.778 13.358.114Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.799.959 -11.497.599İhraç Edilen Sermaye Araçları0 1.579.217Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.425.482 14.387.892Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar26.316.858 15.967.109Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.365.670 1.835.824DİĞER KAPSAMLI GELİRLER155.950 -801.556Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar357.071 209.560Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)167 -667Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları355.330 212.547Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.574 -2.320Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-201.121 -1.011.116Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-648.471 -1.087.483Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)397.070 -208.819Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler50.280 285.186TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.521.620 1.034.268Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)23.375.067 49.868.299 73.243.366 15.767.544 38.536.436 54.303.980Nakit ve Nakit Benzerleri4.739.542 38.477.816 43.217.358 2.743.414 26.458.913 29.202.327Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 4.127.102 31.389.007 35.516.109 2.505.740 24.900.717 27.406.457Bankalar(3) 481.190 6.981.321 7.462.511 1.117 1.465.586 1.466.703Para Piyasalarından Alacaklar(4) 136.070 107.488 243.558 250.124 92.610 342.734Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4.820 0 -4.820 -13.567 0 -13.567Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 160.592 367.978 528.570 237.865 333.073 570.938Devlet Borçlanma Senetleri113.186 67.225 180.411 202.789 87.413 290.202Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler28.299 0 28.299 25.099 0 25.099Diğer Finansal Varlıklar19.107 300.753 319.860 9.977 245.660 255.637Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 9.180.811 9.007.718 18.188.529 5.800.847 9.380.242 15.181.089Devlet Borçlanma Senetleri9.173.137 9.007.718 18.180.855 5.793.173 9.380.242 15.173.415Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 0 7.674 7.674 0 7.674Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(12) 9.294.122 2.014.787 11.308.909 6.985.418 2.364.208 9.349.626Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.751.133 1.817.996 9.569.129 5.842.408 2.106.532 7.948.940Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.542.989 196.791 1.739.780 1.143.010 257.676 1.400.686İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)120.362.033 67.964.596 188.326.629 102.376.171 54.959.411 157.335.582Krediler(6) 118.964.759 57.567.795 176.532.554 103.582.764 45.775.688 149.358.452Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 581.966 581.966 0 561.781 561.781Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.853.660 0 -10.853.660 -10.766.226 0 -10.766.226SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.345.654 0 2.345.654 1.892.950 0 1.892.950İştirakler (Net)(8) 14.026 0 14.026 14.026 0 14.026Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler14.026 0 14.026 14.026 0 14.026Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 2.049.220 0 2.049.220 1.596.516 0 1.596.516Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.011.174 0 2.011.174 1.558.470 0 1.558.470Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.046 0 38.046 38.046 0 38.046Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 282.408 0 282.408 282.408 0 282.408Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler282.408 0 282.408 282.408 0 282.408MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.423.723 22 3.423.745 3.476.263 18 3.476.281MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)591.991 0 591.991 504.698 0 504.698Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer591.991 0 591.991 504.698 0 504.698YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 1.867 0 1.867 155.016.244 117.917.414 272.933.658 128.729.220 98.524.128 227.253.348YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 71.436.846 91.556.288 162.993.134 48.414.473 82.145.258 130.559.731ALINAN KREDİLER(3) 490.679 17.872.017 18.362.696 486.735 19.705.289 20.192.024PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 5.978.864 11.180.454 17.159.318 4.376.444 10.112.950 14.489.394İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 5.281.669 14.791.560 20.073.229 1.554.964 11.951.421 13.506.385Bonolar5.281.669 1.141.640 6.423.309 1.502.745 829.044 2.331.789Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 13.649.920 13.649.920 52.219 11.122.377 11.174.596FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.805.906 2.797.898 5.603.804 4.773.704 3.303.648 8.077.352Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 2.778.122 2.189.651 4.967.773 4.754.603 2.416.086 7.170.689Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 27.784 608.247 636.031 19.101 887.562 906.663FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 407.426 264 407.690 444.009 2.666 446.675KARŞILIKLAR(9) 1.091.823 0 1.091.823 1.064.819 0 1.064.819Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı601.662 0 601.662 589.451 0 589.451Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar490.161 0 490.161 475.368 0 475.368CARİ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 1.063.699 0 1.063.699ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 8.226.044 8.226.044 0 6.704.294 6.704.294Krediler0 8.226.044 8.226.044 0 6.704.294 6.704.294Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER10.166.301 7.105.577 17.271.878 6.916.521 5.010.033 11.926.554ÖZKAYNAKLAR23.331.250 -1.587.208 21.744.042 20.422.006 -1.199.585 19.222.421Ödenmiş Sermaye(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000Sermaye Yedekleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri(14) 714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.520.978 0 1.520.978 1.163.907 0 1.163.907Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler306.421 -1.587.208 -1.280.787 119.918 -1.199.585 -1.079.667Kar Yedekleri15.787.467 0 15.787.467 13.199.191 0 13.199.191Yasal Yedekler670.000 0 670.000 670.000 0 670.000Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler15.117.467 0 15.117.467 12.529.191 0 12.529.191Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.365.670 0 2.365.670 2.588.276 0 2.588.276Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 101.267 0 101.267Dönem Net Kâr veya Zararı2.365.670 0 2.365.670 2.487.009 0 2.487.009YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI120.990.764 151.942.894 272.933.658 89.517.374 137.735.974 227.253.348Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 17.425.923 12.267.981 6.483.442 4.171.356Kredilerden Alınan Faizler112.295 87 20.760Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.954.387 1.933.635 1.171.073 722.543Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar16.662 10.470 5.991 4.298Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.258.365 814.599 500.076 278.445İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.679.360 1.108.566 665.006 439.800Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri15.865 7.026 4.311 1.980FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -9.338.654 -5.021.346 -3.457.019 -1.618.032Mevduata Verilen Faizler-6.521.441 -2.869.496 -2.442.862 -887.359Kullanılan -291.653 -111.094İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-963.831 -760.000 -397.281 -253.185Kiralama Faiz Giderleri-46.240 -44.668 -14.937 -14.167Diğer Faiz Giderleri-28.563 -139.819 -6.340 -49.120NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ8.087.269 7.246.635 3.026.423 2.553.324NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.415.106 1.734.464 879.547 565.854Alınan Ücret ve Komisyonlar3.105.687 2.125.994 1.179.161 697.289Gayri Nakdi Kredilerden195.812 139.049 68.105 49.617Diğer2.909.875 1.986.945 1.111.056 647.672Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-690.581 -391.530 -299.614 -131.435Gayri Nakdi Kredilere-1.757 -1.776 -660 -1.020Diğer-688.824 -389.754 -298.954 -130.415TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 191.284 133.299 0 5.258TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -3.052.426 -1.790.602 -1.072.256 -745.514Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)57.187 171.901 13.615 15.077Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.680.316 -2.320.554 -1.301.027 -887.004Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)570.703 358.051 215.156 126.413DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 390.120 35.267 220.135 17.410FAALİYET BRÜT KÂRI8.031.353 7.359.063 3.053.849 2.396.332BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -1.444.765 -1.882.283 -563.861 -583.899DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-82.481 -126.826 -20.164 -50.534PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.466.917 -1.364.078 -511.922 -455.449DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -1.959.198 -1.697.317 -687.813 -583.611NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.077.992 2.288.559 1.270.089 722.839BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 3.077.992 2.288.559 1.270.089 722.839SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -712.322 -452.735 -314.478 -159.036Cari Vergi Karşılığı-8.528 0 0 19.864Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.321.098 -1.362.928 -278.180 -753.707Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi617.304 910.193 -36.298 574.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 2.365.670 1.835.824 955.611 563.803DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 2.365.670 1.835.824 955.611 563.803Grubun Karı (Zararı)2.365.670 1.835.824 955.611 563.803Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 2898BIST