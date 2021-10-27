***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -520 42.404 0 -851.708 -159.931 0 0 2.052.304 1.082.549 639 1.083.188Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -76.860 143.671 0 -1.121.395 -725.786 14.217.872 0 2.052.304 17.840.520 7.976 17.848.496Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -111.389 0 0 -992.923 -285.587 17.072.922 0 2.600.337 21.634.074 8.954 21.643.028Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER210.098.045 307.133.176 517.231.221 175.404.906 281.234.421 456.639.327GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 12.476.072 24.997.312 37.473.384 11.604.589 21.520.352 33.124.941Teminat Mektupları12.352.401 13.033.622 25.386.023 11.304.977 11.362.429 22.667.406Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler634.437 93.735 728.172 474.847 84.162 559.009Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler7.189.926 12.939.887 20.129.813 6.665.357 11.278.267 17.943.624Diğer Teminat Mektupları4.528.038 0 4.528.038 4.164.773 0 4.164.773Banka Kredileri53.247 6.174.191 6.227.438 198.490 6.640.108 6.838.598İthalat Kabul Kredileri53.247 6.174.191 6.227.438 198.490 6.640.108 6.838.598Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler70.424 5.789.499 5.859.923 101.122 3.517.815 3.618.937Belgeli Akreditifler70.424 5.416.000 5.486.424 101.122 3.315.757 3.416.879Diğer Akreditifler0 373.499 373.499 0 202.058 202.058Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER134.542.997 13.349.738 147.892.735 104.983.869 7.321.485 112.305.354Cayılamaz Taahhütler(1) 73.388.302 7.321.351 80.709.653 58.424.722 6.640.330 65.065.052Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri898.959 5.164.260 6.063.219 1.358.290 3.478.001 4.836.291Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri24.579.136 884 24.580.020 18.075.052 734 18.075.786Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.859.706 0 2.859.706 2.423.033 0 2.423.033İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri32.856 0 32.856 27.046 0 27.046Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri44.060.911 0 44.060.911 35.495.520 0 35.495.520Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri67.548 0 67.548 83.078 0 83.078Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler889.186 2.156.207 3.045.393 962.703 3.161.595 4.124.298Cayılabilir Taahhütler61.154.695 6.028.387 67.183.082 46.559.147 681.155 47.240.302Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri60.543.658 4.938.640 65.482.298 46.090.007 0 46.090.007Diğer Cayılabilir Taahhütler611.037 1.089.747 1.700.784 469.140 maçlı Türev Finansal Araçlar13.933.596 73.651.142 87.584.738 9.249.782 64.290.416 73.540.198Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler43.647.944 50.401.002 4.135.319 41.225.651 45.360.970Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler49.145.380 195.134.984 244.280.364 49.566.666 188.102.168 237.668.834Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.249.398 12.942.835 18.192.233 2.110.184 8.853.435 10.963.619Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.410.904 4.801.631 9.212.535 1.676.174 3.847.001 5.523.175Vadeli Döviz Satım İşlemleri838.494 8.141.204 8.979.698 434.010 5.006.434 5.440.444Para ve Faiz Swap İşlemleri41.163.616 177.517.837 218.681.453 45.325.821 175.291.457 220.617.278Swap Para Alım İşlemleri2.406.256 61.733.931 64.140.187 3.298.846 66.005.831 69.3 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri826.236 801.928 1.628.164 1.109.396 1.055.351 2.164.747Futures Para Alım İşlemleri810.813 12.876 823.689 172 1.055.204 1.055.376Futures Para Satım İşlemleri15.423 789.052 804.475 1.109.224 147 1.109.371Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 972.763 972.763 0 954.265 954.265EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.296.214.529 336.018.500 1.632.233.029 1.239.470.065 271.678.813 1.511.148.878EMANET KIYMETLER217.508.494 19.950.371 237.458.865 314.812.461 15.999.495 330.811.956Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları8.715.951 518 8.716.469 4.313.984 25.795 4.339.779Emanete Alınan Menkul Değerler138.187.402 10.272.647 148.460.049 255.806.221 8.043.418 263.849.639Tahsile Alınan Çekler10.328.030 1.796.055 12.124.085 7.616.483 1.484.681 9.101.164Tahsile Alınan Ticari Senetler2.308.729 840.578 3.149.307 2.096.904 686.232 2.783.136Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler57.968.382 7.040.573 65.008.955 44.978.869 5.759.369 50.738.238Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER626.116.117 195.767.693 821.883.810 540.029.634 160.647.061 700.676.695Menkul Kıymetler4.974.018 11.337.395 16.311.413 4.117.442 9.531.425 13.648.867Teminat Senetleri460.006 762.215 1.222.221 380.407 590.933 971.340Emtia526.446 0 526.446 490.115 0 490.115Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul124.389.130 99.736.108 224.125.238 106.976.494 82.931.319 189.907.813Diğer Rehinli Kıymetler495.766.517 83.931.975 579.698.492 428.065.176 67.593.384 495.658.560Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-590.525 7.215.232Alınan Faizler17.129.385 11.854.104Ödenen Faizler-12.107.122 -4.530.813Alınan Temettüler1.129 5.375Alınan Ücret ve Komisyonlar3.340.119 2.333.131Elde Edilen Diğer Kazançlar400.447 56.252Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.631.749 1.113.640Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.608.082 -2.460.057Ödenen Vergiler-23.842.182 -11.920.865Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış4.600.138 -4.556.105Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-2.814.238 -276.617Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)26.494.729 10.745.786Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.716.213 -1.156.002Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)9.541.049 5.187.426Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.202.874 -222.899YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.747.780 -488.910İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-394.996 -305.549Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller90.794 111.942Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.989.779 -10.852.635Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.026.427 10.593.477Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.666.627 -2.095.912Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.404.893 2.221.000Diğer-218.492 -161.233FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit7.312.927 1.380.091Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit17.188.202 12.996.752Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.799.959 -11.497.599İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 -119.062Diğer-75.316 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi774.811 810.596Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)11.542.832 1.478.878Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.883.101 14.814.910Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar27.425.933 16.293.788Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.601.110 2.052.943DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-199.310 -969.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar175 41.884Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)208 -667Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 44.872Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-33 -2.321Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-199.485 -1.011.639Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-647.512 -1.085.836Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)397.823 -210.929Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler50.204 285.126TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.401.800 1.083.188Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)24.544.315 49.912.266 74.456.581 16.143.002 38.560.665 54.703.667Nakit ve Nakit Benzerleri5.824.940 38.504.301 44.329.241 3.190.476 26.470.545 29.661.021Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 4.127.102 31.389.007 35.516.109 2.505.744 24.900.717 27.406.461Bankalar(3) 548.549 7.007.907 7.556.456 38.518 1.477.238 1.515.756Para Piyasalarından Alacaklar(4) 1.154.119 107.488 1.261.607 659.782 92.610 752.392Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4.830 -101 -4.931 -13.568 -20 -13.588Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 269.164 367.978 637.142 290.302 333.073 623.375Devlet Borçlanma Senetleri127.914 67.225 195.139 204.200 87.413 291.613Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler117.411 0 117.411 86.102 0 86.102Diğer Finansal Varlıklar23.839 300.753 324.592 0 245.660 245.660Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 9.182.330 9.026.052 18.208.382 5.802.565 9.387.549 15.190.114Devlet Borçlanma Senetleri9.173.137 9.007.718 18.180.855 5.793.173 9.380.242 15.173.415Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler9.193 18.334 27.527 9.392 7.307 16.699Diğer Finansal Varlıklar0 0 2.369.498 9.229.157Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.724.892 1.817.144 9.542.036 5.716.649 2.111.822 Ş MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)124.520.757 73.023.504 197.544.261 105.753.485 59.312.306 165.065.791Krediler(6) 117.957.064 57.010.973 174.968.037 102.987.227 45.115.006 148.102.233Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 2.681.790 5.466.195 8.147.985 2.251.723 4.921.075 7.172.798Faktoring Alacakları(7) 2.688.516 421.985 3.110.501 1.872.281 338.166 2.210.447İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 12.250.934 10.396.801 22.647.735 9.559.633 9.183.723 18.743.356Devlet Borçlanma Senetleri12.250.934 9.814.835 22.065.769 9.559.633 8.621.942 18.181.575Diğer Finansal Varlıklar0 581.966 581.966 0 561.781 561.781Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.057.547 -272.450 -11.329.997 -10.917.379 -245.664 -11.163.043SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI235.870 0 235.870 237.920 0 237.920İştirakler (Net)(9) 14.027 0 14.027 14.027 0 14.027Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler14.027 0 14.027 14.027 0 14.027Bağlı Ortaklıklar (Net)38.046 0 38.046 38.038 0 38.038Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.046 0 38.046 38.038 0 38.038Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 183.797 0 183.797 185.855 0 185.855Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler180.997 0 180.997 183.055 0 183.055Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.456.890 22 3.456.912 3.489.129 56 3.489.185MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)608.736 0 608.736 520.715 0 520.715Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer608.736 0 608.736 520.715 0 520.715YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI7.943 0 7.943 29.628 0 29.628ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 386.882 0 386.882 1.034.082 0 1.034.082DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 5.600.663 588.556 6.189.219 4.589.905 5.348.828 9.938.733VARLIKLAR TOPLAMI159.362.056 123.524.348 282.886.404 131.797.866 103.221.855 235.019.721YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 71.336.796 90.781.689 162.118.485 48.284.133 81.990.723 130.274.856ALINAN KREDİLER(3) 3.100.357 22.318.240 25.418.597 2.855.756 23.041.134 25.896.890PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 7.057.184 11.180.454 18.237.638 4.881.720 10.112.950 14.994.670İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 7.216.666 14.791.560 22.008.226 2.772.537 11.951.421 14.723.958Bonolar7.216.666 1.141.640 8.358.306 2.561.286 829.044 3.390.330Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 13.649.920 13.649.920 211.251 11.122.377 11.333.628FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.799.772 2.886.640 5.686.412 4.766.374 3.390.090 8.156.464Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 2.771.988 2.278.393 5.050.381 4.747.273 2.502.528 7.249.801Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 27.784 608.247 636.031 19.101 887.562 906.663FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 400.381 713 401.094 428.999 3.076 432.075KARŞILIKLAR(9) 1.156.753 0 1.156.753 1.134.132 0 1.134.132Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı643.778 0 643.778 631.149 0 631.149Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar512.975 0 512.975 502.983 0 502.983CARİ VERGİ BORCU(10) 22.073 0 22.073 1.077.742 0 1.077.742ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23.230.236 -1.587.208 21.643.028 20.440.813 -1.199.585 19.241.228Ödenmiş Sermaye(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000Sermaye Yedekleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri(14) 714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-111.389 0 -111.389 -111.564 0 -111.564Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler308.698 -1.587.208 -1.278.510 120.560 -1.199.585 -1.079.025Kar Yedekleri17.072.922 0 17.072.922 14.217.872 0 14.217.872Yasal Yedekler757.840 0 757.840 736.513 0 736.513Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler16.315.082 0 16.315.082 13.481.359 0 13.481.359Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.600.337 0 2.600.337 2.855.050 0 2.855.050Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 101.267 0 101.267Dönem Net Kâr veya Zararı2.600.337 0 2.600.337 2.753.783 0 2.753.783Azınlık Payları8.954 0 8.954 8.181 0 8.181YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI126.689.378 156.197.026 282.886.404 93.649.692 141.370.029 235.019.721Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 18.372.340 12.859.686 6.823.874 4.385.042Kredilerden Alınan Faizler13.999.517 10.085.236 5.131.723 3.404.078Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler303.571 23.700 133.347 10.132Bankalardan Alınan Faizler37.894 76.917 8.164 18.392Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler56.070 138.916 13.214 26.988Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.958.177 1.947.713 1.172.887 726.739Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar20.452 24.548 7.805 8.494Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.258.365 814.599 500.076 278.445İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.679.360 1.108.566 665.006 439.800Finansal Kiralama Faiz Gelirleri583.348 428.948 207.623 147.280Diğer Faiz Gelirleri433.763 158.256 156.916 51.433FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -9.935.793 -5.311.388 -3.686.921 -1.729.337Mevduata Verilen Faizler-6.515.434 -2.861.226 -2.441.435 -886.859Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.296.498 -1.067.577 -441.420 -388.301Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-891.441 -366.809 -308.144 -116.216İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler593Diğer3.144.896 2.177.949 1.192.717 718.790Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-726.043 -418.084 -306.792 -147.316Gayri Nakdi Kredilere-2.548 -1.904 -928 -1.061Diğer-723.495 -416.180 -305.864 -146.255TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 1.129 5.375 25 5.269TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -2.875.843 -1.643.047 -1.013.731 -672.767Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)82.967 224.724 21.421 50.010Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.569.677 -2.270.594 -1.247.717 -877.795Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)610.867 402.823 212.565 155.018DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 400.447 56.252 214.589 24.399FAALİYET BRÜT KÂRI8.576.918 7.865.768 3.291.859 2.633.673BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -1.565.595 -1.983.617 -589.181 -632.360DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-80.661 -126.826 -18.147 -50.534PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.581.046 -1.464.183 -549.575 -491.352DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -2.043.158 -1.772.099 -710.146 -607.155NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.306.458 2.519.043 1.424.810 852.272BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)96.817 68.917 38.821 26.850NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 3.403.275 2.587.960 1.463.631 879.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -1.314.330 -1.363.443 -271.411 -752.530Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi616.960 942.081 -57.124 606.240SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 2.601.110 2.052.943 1.112.149 687.861DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 2.601.110 2.052.943 1.112.149 687.861Grubun Karı (Zararı)2.600.337 2.052.304 1.111.866 687.655Azınlık Payları Karı (Zararı)773 639 283 206Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar 0,07760000 0,06130000 0,03320000 0,02050000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972909BIST