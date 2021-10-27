***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.10.2021 18:12
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -520 42.404 0 -851.708 -159.931 0 0 2.052.304 1.082.549 639 1.083.188
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -76.860 143.671 0 -1.121.395 -725.786 14.217.872 0 2.052.304 17.840.520 7.976 17.848.496
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -111.389 0 0 -992.923 -285.587 17.072.922 0 2.600.337 21.634.074 8.954 21.643.028
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
210.098.045 307.133.176 517.231.221 175.404.906 281.234.421 456.639.327
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 12.476.072 24.997.312 37.473.384 11.604.589 21.520.352 33.124.941
Teminat Mektupları
12.352.401 13.033.622 25.386.023 11.304.977 11.362.429 22.667.406
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
634.437 93.735 728.172 474.847 84.162 559.009
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
7.189.926 12.939.887 20.129.813 6.665.357 11.278.267 17.943.624
Diğer Teminat Mektupları
4.528.038 0 4.528.038 4.164.773 0 4.164.773
Banka Kredileri
53.247 6.174.191 6.227.438 198.490 6.640.108 6.838.598
İthalat Kabul Kredileri
53.247 6.174.191 6.227.438 198.490 6.640.108 6.838.598
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
70.424 5.789.499 5.859.923 101.122 3.517.815 3.618.937
Belgeli Akreditifler
70.424 5.416.000 5.486.424 101.122 3.315.757 3.416.879
Diğer Akreditifler
0 373.499 373.499 0 202.058 202.058
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
134.542.997 13.349.738 147.892.735 104.983.869 7.321.485 112.305.354
Cayılamaz Taahhütler
(1) 73.388.302 7.321.351 80.709.653 58.424.722 6.640.330 65.065.052
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
898.959 5.164.260 6.063.219 1.358.290 3.478.001 4.836.291
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
24.579.136 884 24.580.020 18.075.052 734 18.075.786
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.859.706 0 2.859.706 2.423.033 0 2.423.033
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
32.856 0 32.856 27.046 0 27.046
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
44.060.911 0 44.060.911 35.495.520 0 35.495.520
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
67.548 0 67.548 83.078 0 83.078
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
889.186 2.156.207 3.045.393 962.703 3.161.595 4.124.298
Cayılabilir Taahhütler
61.154.695 6.028.387 67.183.082 46.559.147 681.155 47.240.302
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
60.543.658 4.938.640 65.482.298 46.090.007 0 46.090.007
Diğer Cayılabilir Taahhütler
611.037 1.089.747 1.700.784 469.140 maçlı Türev Finansal Araçlar
13.933.596 73.651.142 87.584.738 9.249.782 64.290.416 73.540.198
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
43.647.944 50.401.002 4.135.319 41.225.651 45.360.970
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
49.145.380 195.134.984 244.280.364 49.566.666 188.102.168 237.668.834
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.249.398 12.942.835 18.192.233 2.110.184 8.853.435 10.963.619
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.410.904 4.801.631 9.212.535 1.676.174 3.847.001 5.523.175
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
838.494 8.141.204 8.979.698 434.010 5.006.434 5.440.444
Para ve Faiz Swap İşlemleri
41.163.616 177.517.837 218.681.453 45.325.821 175.291.457 220.617.278
Swap Para Alım İşlemleri
2.406.256 61.733.931 64.140.187 3.298.846 66.005.831 69.3 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
826.236 801.928 1.628.164 1.109.396 1.055.351 2.164.747
Futures Para Alım İşlemleri
810.813 12.876 823.689 172 1.055.204 1.055.376
Futures Para Satım İşlemleri
15.423 789.052 804.475 1.109.224 147 1.109.371
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 972.763 972.763 0 954.265 954.265
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.296.214.529 336.018.500 1.632.233.029 1.239.470.065 271.678.813 1.511.148.878
EMANET KIYMETLER
217.508.494 19.950.371 237.458.865 314.812.461 15.999.495 330.811.956
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
8.715.951 518 8.716.469 4.313.984 25.795 4.339.779
Emanete Alınan Menkul Değerler
138.187.402 10.272.647 148.460.049 255.806.221 8.043.418 263.849.639
Tahsile Alınan Çekler
10.328.030 1.796.055 12.124.085 7.616.483 1.484.681 9.101.164
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.308.729 840.578 3.149.307 2.096.904 686.232 2.783.136
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
57.968.382 7.040.573 65.008.955 44.978.869 5.759.369 50.738.238
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
626.116.117 195.767.693 821.883.810 540.029.634 160.647.061 700.676.695
Menkul Kıymetler
4.974.018 11.337.395 16.311.413 4.117.442 9.531.425 13.648.867
Teminat Senetleri
460.006 762.215 1.222.221 380.407 590.933 971.340
Emtia
526.446 0 526.446 490.115 0 490.115
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
124.389.130 99.736.108 224.125.238 106.976.494 82.931.319 189.907.813
Diğer Rehinli Kıymetler
495.766.517 83.931.975 579.698.492 428.065.176 67.593.384 495.658.560
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-590.525 7.215.232
Alınan Faizler
17.129.385 11.854.104
Ödenen Faizler
-12.107.122 -4.530.813
Alınan Temettüler
1.129 5.375
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.340.119 2.333.131
Elde Edilen Diğer Kazançlar
400.447 56.252
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.631.749 1.113.640
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.608.082 -2.460.057
Ödenen Vergiler
-23.842.182 -11.920.865
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.600.138 -4.556.105
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.814.238 -276.617
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
26.494.729 10.745.786
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.716.213 -1.156.002
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.541.049 5.187.426
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.202.874 -222.899
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.747.780 -488.910
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-394.996 -305.549
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
90.794 111.942
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.989.779 -10.852.635
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.026.427 10.593.477
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.666.627 -2.095.912
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.404.893 2.221.000
Diğer
-218.492 -161.233
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.312.927 1.380.091
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17.188.202 12.996.752
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.799.959 -11.497.599
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 -119.062
Diğer
-75.316 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
774.811 810.596
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
11.542.832 1.478.878
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.883.101 14.814.910
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
27.425.933 16.293.788
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.601.110 2.052.943
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-199.310 -969.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
175 41.884
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
208 -667
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 44.872
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33 -2.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-199.485 -1.011.639
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-647.512 -1.085.836
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
397.823 -210.929
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.204 285.126
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.401.800 1.083.188
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
24.544.315 49.912.266 74.456.581 16.143.002 38.560.665 54.703.667
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.824.940 38.504.301 44.329.241 3.190.476 26.470.545 29.661.021
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 4.127.102 31.389.007 35.516.109 2.505.744 24.900.717 27.406.461
Bankalar
(3) 548.549 7.007.907 7.556.456 38.518 1.477.238 1.515.756
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 1.154.119 107.488 1.261.607 659.782 92.610 752.392
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.830 -101 -4.931 -13.568 -20 -13.588
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 269.164 367.978 637.142 290.302 333.073 623.375
Devlet Borçlanma Senetleri
127.914 67.225 195.139 204.200 87.413 291.613
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
117.411 0 117.411 86.102 0 86.102
Diğer Finansal Varlıklar
23.839 300.753 324.592 0 245.660 245.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 9.182.330 9.026.052 18.208.382 5.802.565 9.387.549 15.190.114
Devlet Borçlanma Senetleri
9.173.137 9.007.718 18.180.855 5.793.173 9.380.242 15.173.415
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.193 18.334 27.527 9.392 7.307 16.699
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 2.369.498 9.229.157
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.724.892 1.817.144 9.542.036 5.716.649 2.111.822 Ş MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
124.520.757 73.023.504 197.544.261 105.753.485 59.312.306 165.065.791
Krediler
(6) 117.957.064 57.010.973 174.968.037 102.987.227 45.115.006 148.102.233
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 2.681.790 5.466.195 8.147.985 2.251.723 4.921.075 7.172.798
Faktoring Alacakları
(7) 2.688.516 421.985 3.110.501 1.872.281 338.166 2.210.447
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 12.250.934 10.396.801 22.647.735 9.559.633 9.183.723 18.743.356
Devlet Borçlanma Senetleri
12.250.934 9.814.835 22.065.769 9.559.633 8.621.942 18.181.575
Diğer Finansal Varlıklar
0 581.966 581.966 0 561.781 561.781
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.057.547 -272.450 -11.329.997 -10.917.379 -245.664 -11.163.043
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
235.870 0 235.870 237.920 0 237.920
İştirakler (Net)
(9) 14.027 0 14.027 14.027 0 14.027
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.027 0 14.027 14.027 0 14.027
Bağlı Ortaklıklar (Net)
38.046 0 38.046 38.038 0 38.038
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046 38.038 0 38.038
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 183.797 0 183.797 185.855 0 185.855
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
180.997 0 180.997 183.055 0 183.055
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.456.890 22 3.456.912 3.489.129 56 3.489.185
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
608.736 0 608.736 520.715 0 520.715
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
608.736 0 608.736 520.715 0 520.715
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
7.943 0 7.943 29.628 0 29.628
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 386.882 0 386.882 1.034.082 0 1.034.082
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 5.600.663 588.556 6.189.219 4.589.905 5.348.828 9.938.733
VARLIKLAR TOPLAMI
159.362.056 123.524.348 282.886.404 131.797.866 103.221.855 235.019.721
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 71.336.796 90.781.689 162.118.485 48.284.133 81.990.723 130.274.856
ALINAN KREDİLER
(3) 3.100.357 22.318.240 25.418.597 2.855.756 23.041.134 25.896.890
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 7.057.184 11.180.454 18.237.638 4.881.720 10.112.950 14.994.670
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 7.216.666 14.791.560 22.008.226 2.772.537 11.951.421 14.723.958
Bonolar
7.216.666 1.141.640 8.358.306 2.561.286 829.044 3.390.330
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 13.649.920 13.649.920 211.251 11.122.377 11.333.628
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.799.772 2.886.640 5.686.412 4.766.374 3.390.090 8.156.464
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 2.771.988 2.278.393 5.050.381 4.747.273 2.502.528 7.249.801
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 27.784 608.247 636.031 19.101 887.562 906.663
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 400.381 713 401.094 428.999 3.076 432.075
KARŞILIKLAR
(9) 1.156.753 0 1.156.753 1.134.132 0 1.134.132
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
643.778 0 643.778 631.149 0 631.149
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
512.975 0 512.975 502.983 0 502.983
CARİ VERGİ BORCU
(10) 22.073 0 22.073 1.077.742 0 1.077.742
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23.230.236 -1.587.208 21.643.028 20.440.813 -1.199.585 19.241.228
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-111.389 0 -111.389 -111.564 0 -111.564
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
308.698 -1.587.208 -1.278.510 120.560 -1.199.585 -1.079.025
Kar Yedekleri
17.072.922 0 17.072.922 14.217.872 0 14.217.872
Yasal Yedekler
757.840 0 757.840 736.513 0 736.513
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
16.315.082 0 16.315.082 13.481.359 0 13.481.359
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.600.337 0 2.600.337 2.855.050 0 2.855.050
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 101.267 0 101.267
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.600.337 0 2.600.337 2.753.783 0 2.753.783
Azınlık Payları
8.954 0 8.954 8.181 0 8.181
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
126.689.378 156.197.026 282.886.404 93.649.692 141.370.029 235.019.721
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 18.372.340 12.859.686 6.823.874 4.385.042
Kredilerden Alınan Faizler
13.999.517 10.085.236 5.131.723 3.404.078
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
303.571 23.700 133.347 10.132
Bankalardan Alınan Faizler
37.894 76.917 8.164 18.392
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
56.070 138.916 13.214 26.988
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.958.177 1.947.713 1.172.887 726.739
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
20.452 24.548 7.805 8.494
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.258.365 814.599 500.076 278.445
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.679.360 1.108.566 665.006 439.800
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
583.348 428.948 207.623 147.280
Diğer Faiz Gelirleri
433.763 158.256 156.916 51.433
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -9.935.793 -5.311.388 -3.686.921 -1.729.337
Mevduata Verilen Faizler
-6.515.434 -2.861.226 -2.441.435 -886.859
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.296.498 -1.067.577 -441.420 -388.301
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-891.441 -366.809 -308.144 -116.216
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
593
Diğer
3.144.896 2.177.949 1.192.717 718.790
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-726.043 -418.084 -306.792 -147.316
Gayri Nakdi Kredilere
-2.548 -1.904 -928 -1.061
Diğer
-723.495 -416.180 -305.864 -146.255
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.129 5.375 25 5.269
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -2.875.843 -1.643.047 -1.013.731 -672.767
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
82.967 224.724 21.421 50.010
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.569.677 -2.270.594 -1.247.717 -877.795
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
610.867 402.823 212.565 155.018
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 400.447 56.252 214.589 24.399
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.576.918 7.865.768 3.291.859 2.633.673
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.565.595 -1.983.617 -589.181 -632.360
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-80.661 -126.826 -18.147 -50.534
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.581.046 -1.464.183 -549.575 -491.352
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -2.043.158 -1.772.099 -710.146 -607.155
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.306.458 2.519.043 1.424.810 852.272
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
96.817 68.917 38.821 26.850
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.403.275 2.587.960 1.463.631 879.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -1.314.330 -1.363.443 -271.411 -752.530
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
616.960 942.081 -57.124 606.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.601.110 2.052.943 1.112.149 687.861
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.601.110 2.052.943 1.112.149 687.861
Grubun Karı (Zararı)
2.600.337 2.052.304 1.111.866 687.655
Azınlık Payları Karı (Zararı)
773 639 283 206
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr / Zarar 0,07760000 0,06130000 0,03320000 0,02050000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972909
BIST