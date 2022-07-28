***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
28.07.2022 18:25
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -106.814 -4.809 0 -475.450 -603.574 14.204.536 2.848.166 0 0 0 19.212.769
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -106.814 -4.809 0 -475.450 -603.574 14.204.536 2.848.166 0 0 0 19.212.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 875 0 0 -368.465 251.367 0 0 1.485.834 0 0 1.369.611
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.848.166 -2.848.166 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.848.166 -2.848.166 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -105.939 -4.809 0 -843.915 -352.207 17.052.702 0 1.485.834 0 0 20.582.380
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -213.835 -10.108 0 -1.608.182 -355.345 17.052.702 3.928.114 0 0 0 22.144.060
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -213.835 -10.108 0 -1.608.182 -355.345 17.052.702 3.928.114 0 0 0 22.144.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 16.887 -777 0 376.958 1.109.986 0 0 7.615.500 0 0 9.118.554
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.928.114 -3.928.114 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.928.114 -3.928.114 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -196.948 -10.885 0 -1.231.224 754.641 20.980.816 0 7.615.500 0 0 31.262.614
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
364.038.654 563.719.720 927.758.374 250.865.291 432.479.100 683.344.391
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 20.604.757 37.823.526 58.428.283 13.161.207 34.332.017 47.493.224
Teminat Mektupları
18.924.446 21.362.598 40.287.044 13.025.750 17.491.611 30.517.361
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
774.019 162.697 936.716 553.377 133.441 686.818
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
9.788.813 21.199.901 30.988.714 7.285.611 17.358.170 24.643.781
Diğer Teminat Mektupları
8.361.614 0 8.361.614 5.186.762 0 5.186.762
Banka Kredileri
1.627.039 9.642.187 11.269.226 71.783 8.635.893 8.707.676
İthalat Kabul Kredileri
1.627.039 9.642.187 11.269.226 71.783 8.635.893 8.707.676
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
53.272 6.818.741 6.872.013 63.674 8.204.513 8.268.187
Belgeli Akreditifler
53.272 5.913.735 5.967.007 63.674 7.424.841 7.488.515
Diğer Akreditifler
0 905.006 905.006 0 779.672 779.672
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
202.853.257 74.253.851 277.107.108 150.120.272 5.965.872 156.086.144
Cayılamaz Taahhütler
(1) 128.099.784 29.635.415 157.735.199 81.745.417 5.965.872 87.711.289
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
12.342.022 22.646.660 34.988.682 1.107.989 2.858.065 3.966.054
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
36.633.000 687.862 37.320.862 27.050.703 793.507 27.844.210
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.775.368 0 3.775.368 2.885.779 0 2.885.779
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
56.861 0 56.861 29.314 0 29.314
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
72.921.628 0 72.921.628 49.733.289 0 49.733.289
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
161.544 0 161.544 71.498 0 71.498
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.209.361 6.300.893 8.510.254 866.845 2.314.300 3.181.145
Cayılabilir Taahhütler
74.753.473 44.618.436 119.371.909 68.374.855 0 68.374.855
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
74.753.473 44.618.436 119.371.909 68.374.855 0 68.374.855
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 140.580.640 451.642.343 592.222.983 87.583.812 392.181.211 479.765.023
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
23.604.876 121.299.916 144.904.792 12.146.306 102.778.047 114.924.353
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.029.008 39.084.054 46.113.062 5.829.388 42.107.334 47.936.722
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
16.575.868 82.215.862 98.791.730 6.316.918 60.670.713 66.987.631
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
116.975.764 330.342.427 447.318.191 75.437.506 289.403.164 364.840.670
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.018.896 22.259.558 31.278.454 7.288.292 16.053.812 23.342.104
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.527.901 7.093.689 15.621.590 6.377.847 4.862.254 11.240.101
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
490.995 15.165.869 15.656.864 910.445 11.191.558 12.102.003
Para ve Faiz Swap İşlemleri
102.527.461 299.487.285 402.014.746 66.545.184 268.882.455 335.427.639
Swap Para Alım İşlemleri
1.354.554 119.647.811 121.002.365 2.126.829 98.404.122 100.530.951
Swap Para Satım İşlemleri
68.288.109 53.993.034 122.281.143 37.918.755 62.467.695 100.386.450
Swap Faiz Alım İşlemleri
16.442.399 62.923.220 79.365.619 13.249.800 54.005.319 67.255.119
Swap Faiz Satım İşlemleri
16.442.399 62.923.220 79.365.619 13.249.800 54.005.319 67.255.119
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.883.676 6.223.919 11.107.595 1.227.592 2.651.799 3.879.391
Para Alım Opsiyonları
2.630.982 2.939.516 5.570.498 821.817 1.131.799 1.953.616
Para Satım Opsiyonları
2.252.694 3.284.403 5.537.097 405.775 1.520.000 1.925.775
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
545.731 538.075 1.083.806 376.438 387.573 764.011
Futures Para Alım İşlemleri
545.731 0 545.731 361.015 18.895 379.910
Futures Para Satım İşlemleri
0 538.075 538.075 15.423 368.678 384.101
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.833.590 1.833.590 0 1.427.525 1.427.525
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.451.982.270 618.414.007 2.070.396.277 1.168.863.151 489.419.290 1.658.282.441
EMANET KIYMETLER
26.209.725 24.078.235 50.287.960 22.219.062 16.495.503 38.714.565
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
8.159.019 0 8.159.019 7.427.814 0 7.427.814
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.523.161 17.914.505 19.437.666 1.633.011 11.510.543 13.143.554
Tahsile Alınan Çekler
13.744.877 3.811.946 17.556.823 10.923.733 3.061.613 13.985.346
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.782.293 1.101.796 3.884.089 2.233.879 920.079 3.153.958
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
375 1.249.988 1.250.363 625 1.003.268 1.003.893
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
821.347.534 344.826.159 1.166.173.693 666.936.857 290.504.187 957.441.044
Menkul Kıymetler
5.500.886 20.581.922 26.082.808 5.098.635 18.744.531 23.843.166
Teminat Senetleri
679.760 740.182 1.419.942 538.348 602.312 1.140.660
Emtia
604.235 0 604.235 521.666 0 521.666
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
166.165.348 166.653.254 332.818.602 130.004.304 146.855.545 276.859.849
Diğer Rehinli Kıymetler
648.397.305 156.850.801 805.248.106 530.773.904 124.301.799 655.075.703
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
604.425.011 249.509.613 853.934.624 479.707.232 182.419.600 662.126.832
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.816.020.924 1.182.133.727 2.998.154.651 1.419.728.442 921.898.390 2.341.626.832
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
10.595.199 1.605.344
Alınan Faizler
17.110.281 10.312.222
Ödenen Faizler
-10.412.440 -5.291.518
Alınan Temettüler
14.889 518
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.422.664 1.927.012
Elde Edilen Diğer Kazançlar
185.347 436.526
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.229.616 839.607
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.685.955 -1.044.966
Ödenen Vergiler
-2.430.277 -1.563.459
Diğer
3.161.074 -4.010.598
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
19.294.017 -167.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-236.198 99.062
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.945.924 -1.364.987
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-60.899.368 -5.833.776
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.019.954 396.037
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-3.120.205 -1.496.586
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
49.270.563 8.609.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.243.532 -4.732.997
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
35.001.571 4.156.687
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
29.889.216 1.438.337
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-14.689.031 -1.611.890
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -124.800
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 25.651
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-460.739 -246.305
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
125.734 76.745
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.990.333 -6.813.829
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.960.350 5.448.197
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-9.038.407 -1.700.744
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
901.285 1.865.253
Diğer
-186.921 -142.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.370.136 4.912.697
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.811.857 9.867.552
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.147.239 -4.901.359
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.295 -7.558
Diğer
-32.459 -45.938
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.071.610 552.297
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.901.659 5.291.441
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
47.100.231 15.425.482
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
60.001.890 20.716.923
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.615.500 1.485.834
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.503.054 -116.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.110 875
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.697 1.096
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
830 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.583 -221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.486.944 -117.098
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
368.596 -460.585
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.396.635 312.179
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38.759 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-317.046 31.308
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.118.554 1.369.611
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
49.998.710 105.253.133 155.251.843 36.875.476 91.014.591 127.890.067
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.464.833 92.067.216 101.532.049 7.426.349 78.137.381 85.563.730
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 8.089.451 73.456.988 81.546.439 7.436.280 62.858.291 70.294.571
Bankalar
(3) 3.949 18.410.137 18.414.086 822 15.119.582 15.120.404
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 1.380.143 204.888 1.585.031 0 159.508 159.508
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-8.710 -4.797 -13.507 -10.753 0 -10.753
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 571.210 349.210 920.420 181.903 499.454 681.357
Devlet Borçlanma Senetleri
479.590 87.288 566.878 101.865 64.122 165.987
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
58.935 0 58.935 47.353 0 47.353
Diğer Finansal Varlıklar
32.685 261.922 294.607 32.685 435.332 468.017
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 19.173.186 10.295.763 29.468.949 9.633.009 10.008.077 19.641.086
Devlet Borçlanma Senetleri
19.165.512 10.295.763 29.461.275 9.625.335 10.008.077 19.633.412
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(12) 20.789.481 2.540.944 23.330.425 19.634.215 2.369.679 22.003.894
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16.419.234 2.225.197 18.644.431
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5.059.290 862.874 5.922.164 3.214.981 144.482 3.359.463
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
208.988.498 117.686.529 326.675.027 132.561.876 97.907.918 230.469.794
Krediler
(6) 191.780.518 103.046.075 294.826.593 129.816.752 82.927.002 212.743.754
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 27.806.555 18.915.528 46.722.083 14.876.060 14.980.916 29.856.976
Devlet Borçlanma Senetleri
27.806.555 18.276.272 46.082.827 14.876.060 14.417.974 29.294.034
Diğer Finansal Varlıklar
0 639.256 639.256 0 562.942 562.942
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.598.575 -4.275.074 -14.873.649 -12.130.936 0 -12.130.936
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.400.164 0 2.400.164
İştirakler (Net)
(8) 14.855 0 14.855 14.026 0 14.026
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.855 0 14.855 14.026 0 14.026
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 2.701.791 0 2.701.791 2.167.844 0 2.167.844
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.663.745 0 2.663.745 2.129.798 0 2.129.798
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046 38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 177.084 0 177.084 218.294 0 218.294
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
177.084 0 177.084 218.294 0 218.294
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.770.392 50 3.770.442 3.660.096 37 3.660.133
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
815.593 0 815.593 628.673 0 628.673
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
815.593 0 815.593 628.673 0 628.673
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 2.040 0 2.040
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 708.916 0 708.916 133.892 0 133.892
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 5.745.463 226.998 5.972.461 6.052.142 132.336 6.184.478
VARLIKLAR TOPLAMI
272.921.302 223.166.710 496.088.012 182.314.359 189.054.882 371.369.241
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 114.026.269 190.369.304 304.395.573 79.660.507 147.262.712 226.923.219
ALINAN KREDİLER
(3) 479.991 36.780.101 37.260.092 526.513 26.505.405 27.031.918
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 24.931.393 16.992.381 41.923.774 2.302.812 15.717.177 18.019.989
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 3.639.544 19.723.876 23.363.420 4.609.660 23.779.092 28.388.752
Bonolar
3.639.544 3.083.468 6.723.012 4.609.660 2.154.632 6.764.292
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 16.640.408 16.640.408 0 21.624.460 21.624.460
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6.466.889 2.044.668 8.511.557 9.160.015 3.292.413 12.452.428
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 6.096.281 1.783.190 7.879.471 8.982.699 2.623.496 11.606.195
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 370.608 261.478 632.086 177.316 668.917 846.233
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 505.417 64 505.481 491.912 777 492.689
KARŞILIKLAR
(9) 1.600.895 263.605 1.864.500 1.567.815 0 1.567.815
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.147.046 0 1.147.046 977.114 0 977.114
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
453.849 263.605 717.454 590.701 0 590.701
CARİ VERGİ BORCU
(10) 931.595 0 931.595 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 15.238.072 15.238.072 0 11.852.564 11.852.564
Krediler
0 15.238.072 15.238.072 0 11.852.564 11.852.564
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
16.500.801 14.330.533 30.831.334 10.570.280 11.925.527 22.495.807
ÖZKAYNAKLAR
34.026.568 -2.763.954 31.262.614 24.785.657 -2.641.597 22.144.060
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-207.833 0 -207.833 -223.943 0 -223.943
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.287.371 -2.763.954 -476.583 678.070 -2.641.597 -1.963.527
Kar Yedekleri
20.980.816 0 20.980.816 17.052.702 0 17.052.702
Yasal Yedekler
772.862 0 772.862 757.842 0 757.842
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
20.207.954 0 20.207.954 16.294.860 0 16.294.860
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
7.615.500 0 7.615.500 3.928.114 0 3.928.114
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.615.500 0 7.615.500 3.928.114 0 3.928.114
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
203.109.362 292.978.650 496.088.012 133.675.171 237.694.070 371.369.241
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 24.046.830 10.942.481 14.579.750 5.853.178
Kredilerden Alınan Faizler
16.192.924 8.937.770 9.296.229 4.725.947
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
130.135 170.224 18.641 111.768
Bankalardan Alınan Faizler
27.882 27.284 19.834 16.008
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
25.722 12.335 12.796 2.802
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.650.114 1.783.314 5.224.940 992.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
35.868 10.671 21.785 3.266
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.001.900 758.289 1.261.807 431.423
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
5.612.346 1.014.354 3.941.348 557.338
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
20.053 11.554 7.310 4.626
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -9.964.123 -5.881.635 -5.587.612 -3.255.824
Mevduata Verilen Faizler
-6.377.849 -4.078.579 -3.602.227 -2.307.270
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.129.039 -638.005 -638.941 -332.130
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.281.795 -544.975 -881.811 -285.979
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.101.815 -566.550 -549.640 -308.467
Kiralama Faiz Giderleri
-47.746 -31.303 -25.305 -14.859
Diğer Faiz Giderleri
-25.879 -22.223 110.312 -7.119
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
14.082.707 5.060.846 8.992.138 2.597.354
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.514.270 1.535.559 1.450.666 831.142
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.387.255 1.926.526 1.942.399 1.060.213
Gayri Nakdi Kredilerden
178.735 127.707 94.643 65.952
Diğer
3.208.520 1.798.819 1.847.756 994.261
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-872.985 -390.967 -491.733 -229.071
Gayri Nakdi Kredilere
-885 -1.097 -224 -461
Diğer
-872.100 -389.870 -491.509 -228.610
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 14.889 518 1.613 397
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -402.229 -1.980.170 90.215 -1.005.675
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
141.105 43.572 107.123 50.901
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.469.404 -2.379.289 -1.828.243 -1.118.426
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.926.070 355.547 1.811.335 61.850
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 185.347 169.985 128.622 22.870
FAALİYET BRÜT KÂRI
16.394.984 4.786.738 10.663.254 2.446.088
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -2.999.836 -880.904 -2.002.213 -342.398
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-146.267 -62.317 -57.338 -21.367
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.783.182 -954.995 -983.556 -500.811
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -2.160.918 -1.271.385 -1.166.980 -651.630
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.304.781 1.617.137 6.453.167 929.882
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
586.154 266.541 345.607 122.778
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 9.890.935 1.883.678 6.798.774 1.052.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -2.275.435 -397.844 -1.566.439 -216.652
Cari Vergi Karşılığı
-3.156.922 -8.528 -975.488 -8.528
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-573.117 -1.042.918 -145.386 327.998
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.454.604 653.602 -445.565 -536.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 7.615.500 1.485.834 5.232.335 836.008
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 7.615.500 1.485.834 5.232.335 836.008
Grubun Karı (Zararı)
7.615.500 1.485.834 5.232.335 836.008
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar / Zarar 0,22730000 0,04440000 0,15620000 0,02500000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048752
BIST