***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -106.814 -4.809 0 -475.450 -603.574 14.204.536 2.848.166 0 0 0 19.212.769TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -106.814 -4.809 0 -475.450 -603.574 14.204.536 2.848.166 0 0 0 19.212.769Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 875 0 0 -368.465 251.367 0 0 1.485.834 0 0 1.369.611Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.848.166 -2.848.166 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.848.166 -2.848.166 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -105.939 -4.809 0 -843.915 -352.207 17.052.702 0 1.485.834 0 0 20.582.380Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -213.835 -10.108 0 -1.608.182 -355.345 17.052.702 3.928.114 0 0 0 22.144.060TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -213.835 -10.108 0 -1.608.182 -355.345 17.052.702 3.928.114 0 0 0 22.144.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 16.887 -777 0 376.958 1.109.986 0 0 7.615.500 0 0 9.118.554Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.928.114 -3.928.114 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.928.114 -3.928.114 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -196.948 -10.885 0 -1.231.224 754.641 20.980.816 0 7.615.500 0 0 31.262.614Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER364.038.654 563.719.720 927.758.374 250.865.291 432.479.100 683.344.391GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 20.604.757 37.823.526 58.428.283 13.161.207 34.332.017 47.493.224Teminat Mektupları18.924.446 21.362.598 40.287.044 13.025.750 17.491.611 30.517.361Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler774.019 162.697 936.716 553.377 133.441 686.818Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler9.788.813 21.199.901 30.988.714 7.285.611 17.358.170 24.643.781Diğer Teminat Mektupları8.361.614 0 8.361.614 5.186.762 0 5.186.762Banka Kredileri1.627.039 9.642.187 11.269.226 71.783 8.635.893 8.707.676İthalat Kabul Kredileri1.627.039 9.642.187 11.269.226 71.783 8.635.893 8.707.676Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler53.272 6.818.741 6.872.013 63.674 8.204.513 8.268.187Belgeli Akreditifler53.272 5.913.735 5.967.007 63.674 7.424.841 7.488.515Diğer Akreditifler0 905.006 905.006 0 779.672 779.672Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER202.853.257 74.253.851 277.107.108 150.120.272 5.965.872 156.086.144Cayılamaz Taahhütler(1) 128.099.784 29.635.415 157.735.199 81.745.417 5.965.872 87.711.289Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri12.342.022 22.646.660 34.988.682 1.107.989 2.858.065 3.966.054Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri36.633.000 687.862 37.320.862 27.050.703 793.507 27.844.210Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.775.368 0 3.775.368 2.885.779 0 2.885.779İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri56.861 0 56.861 29.314 0 29.314Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri72.921.628 0 72.921.628 49.733.289 0 49.733.289Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri161.544 0 161.544 71.498 0 71.498Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.209.361 6.300.893 8.510.254 866.845 2.314.300 3.181.145Cayılabilir Taahhütler74.753.473 44.618.436 119.371.909 68.374.855 0 68.374.855Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri74.753.473 44.618.436 119.371.909 68.374.855 0 68.374.855Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5), (6) 140.580.640 451.642.343 592.222.983 87.583.812 392.181.211 479.765.023Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar23.604.876 121.299.916 144.904.792 12.146.306 102.778.047 114.924.353Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler7.029.008 39.084.054 46.113.062 5.829.388 42.107.334 47.936.722Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler16.575.868 82.215.862 98.791.730 6.316.918 60.670.713 66.987.631Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler116.975.764 330.342.427 447.318.191 75.437.506 289.403.164 364.840.670Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.018.896 22.259.558 31.278.454 7.288.292 16.053.812 23.342.104Vadeli Döviz Alım İşlemleri8.527.901 7.093.689 15.621.590 6.377.847 4.862.254 11.240.101Vadeli Döviz Satım İşlemleri490.995 15.165.869 15.656.864 910.445 11.191.558 12.102.003Para ve Faiz Swap İşlemleri102.527.461 299.487.285 402.014.746 66.545.184 268.882.455 335.427.639Swap Para Alım İşlemleri1.354.554 119.647.811 121.002.365 2.126.829 98.404.122 100.530.951Swap Para Satım İşlemleri68.288.109 53.993.034 122.281.143 37.918.755 62.467.695 100.386.450Swap Faiz Alım İşlemleri16.442.399 62.923.220 79.365.619 13.249.800 54.005.319 67.255.119Swap Faiz Satım İşlemleri16.442.399 62.923.220 79.365.619 13.249.800 54.005.319 67.255.119Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.883.676 6.223.919 11.107.595 1.227.592 2.651.799 3.879.391Para Alım Opsiyonları2.630.982 2.939.516 5.570.498 821.817 1.131.799 1.953.616Para Satım Opsiyonları2.252.694 3.284.403 5.537.097 405.775 1.520.000 1.925.775Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri545.731 538.075 1.083.806 376.438 387.573 764.011Futures Para Alım İşlemleri545.731 0 545.731 361.015 18.895 379.910Futures Para Satım İşlemleri0 538.075 538.075 15.423 368.678 384.101Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.833.590 1.833.590 0 1.427.525 1.427.525EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.451.982.270 618.414.007 2.070.396.277 1.168.863.151 489.419.290 1.658.282.441EMANET KIYMETLER26.209.725 24.078.235 50.287.960 22.219.062 16.495.503 38.714.565Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları8.159.019 0 8.159.019 7.427.814 0 7.427.814Emanete Alınan Menkul Değerler1.523.161 17.914.505 19.437.666 1.633.011 11.510.543 13.143.554Tahsile Alınan Çekler13.744.877 3.811.946 17.556.823 10.923.733 3.061.613 13.985.346Tahsile Alınan Ticari Senetler2.782.293 1.101.796 3.884.089 2.233.879 920.079 3.153.958Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler375 1.249.988 1.250.363 625 1.003.268 1.003.893Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER821.347.534 344.826.159 1.166.173.693 666.936.857 290.504.187 957.441.044Menkul Kıymetler5.500.886 20.581.922 26.082.808 5.098.635 18.744.531 23.843.166Teminat Senetleri679.760 740.182 1.419.942 538.348 602.312 1.140.660Emtia604.235 0 604.235 521.666 0 521.666Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul166.165.348 166.653.254 332.818.602 130.004.304 146.855.545 276.859.849Diğer Rehinli Kıymetler648.397.305 156.850.801 805.248.106 530.773.904 124.301.799 655.075.703Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER604.425.011 249.509.613 853.934.624 479.707.232 182.419.600 662.126.832BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.816.020.924 1.182.133.727 2.998.154.651 1.419.728.442 921.898.390 2.341.626.832Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı10.595.199 1.605.344Alınan Faizler17.110.281 10.312.222Ödenen Faizler-10.412.440 -5.291.518Alınan Temettüler14.889 518Alınan Ücret ve Komisyonlar3.422.664 1.927.012Elde Edilen Diğer Kazançlar185.347 436.526Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.229.616 839.607Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.685.955 -1.044.966Ödenen Vergiler-2.430.277 -1.563.459Diğer3.161.074 -4.010.598Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim19.294.017 -167.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-236.198 99.062Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.945.924 -1.364.987Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-60.899.368 -5.833.776Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.019.954 396.037Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-3.120.205 -1.496.586Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)49.270.563 8.609.553Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)3.243.532 -4.732.997Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)35.001.571 4.156.687Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı29.889.216 1.438.337YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-14.689.031 -1.611.890İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -124.800Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 25.651Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-460.739 -246.305Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller125.734 76.745Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.990.333 -6.813.829Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.960.350 5.448.197Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-9.038.407 -1.700.744Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar901.285 1.865.253Diğer-186.921 -142.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.370.136 4.912.697Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit10.811.857 9.867.552Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-15.147.239 -4.901.359İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.295 -7.558Diğer-32.459 -45.938Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.071.610 552.297Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)12.901.659 5.291.441Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar47.100.231 15.425.482Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar60.001.890 20.716.923Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)7.615.500 1.485.834DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.503.054 -116.223Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.110 875Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.697 1.096Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları830 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.583 -221Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.486.944 -117.098Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri368.596 -460.585Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.396.635 312.179Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38.759 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-317.046 31.308TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.118.554 1.369.611Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)49.998.710 105.253.133 155.251.843 36.875.476 91.014.591 127.890.067Nakit ve Nakit Benzerleri9.464.833 92.067.216 101.532.049 7.426.349 78.137.381 85.563.730Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 8.089.451 73.456.988 81.546.439 7.436.280 62.858.291 70.294.571Bankalar(3) 3.949 18.410.137 18.414.086 822 15.119.582 15.120.404Para Piyasalarından Alacaklar(4) 1.380.143 204.888 1.585.031 0 159.508 159.508Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-8.710 -4.797 -13.507 -10.753 0 -10.753Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 571.210 349.210 920.420 181.903 499.454 681.357Devlet Borçlanma Senetleri479.590 87.288 566.878 101.865 64.122 165.987Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler58.935 0 58.935 47.353 0 47.353Diğer Finansal Varlıklar32.685 261.922 294.607 32.685 435.332 468.017Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 19.173.186 10.295.763 29.468.949 9.633.009 10.008.077 19.641.086Devlet Borçlanma Senetleri19.165.512 10.295.763 29.461.275 9.625.335 10.008.077 19.633.412Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 0 7.674 7.674 0 7.674Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(12) 20.789.481 2.540.944 23.330.425 19.634.215 2.369.679 22.003.894Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı16.419.234 2.225.197 18.644.431Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı5.059.290 862.874 5.922.164 3.214.981 144.482 3.359.463İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)208.988.498 117.686.529 326.675.027 132.561.876 97.907.918 230.469.794Krediler(6) 191.780.518 103.046.075 294.826.593 129.816.752 82.927.002 212.743.754Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 27.806.555 18.915.528 46.722.083 14.876.060 14.980.916 29.856.976Devlet Borçlanma Senetleri27.806.555 18.276.272 46.082.827 14.876.060 14.417.974 29.294.034Diğer Finansal Varlıklar0 639.256 639.256 0 562.942 562.942Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.598.575 -4.275.074 -14.873.649 -12.130.936 0 -12.130.936SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.400.164 0 2.400.164İştirakler (Net)(8) 14.855 0 14.855 14.026 0 14.026Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler14.855 0 14.855 14.026 0 14.026Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 2.701.791 0 2.701.791 2.167.844 0 2.167.844Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.663.745 0 2.663.745 2.129.798 0 2.129.798Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.046 0 38.046 38.046 0 38.046Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 177.084 0 177.084 218.294 0 218.294Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler177.084 0 177.084 218.294 0 218.294MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.770.392 50 3.770.442 3.660.096 37 3.660.133MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)815.593 0 815.593 628.673 0 628.673Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer815.593 0 815.593 628.673 0 628.673YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 0 0 0 2.040 0 2.040ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 708.916 0 708.916 133.892 0 133.892DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 5.745.463 226.998 5.972.461 6.052.142 132.336 6.184.478VARLIKLAR TOPLAMI272.921.302 223.166.710 496.088.012 182.314.359 189.054.882 371.369.241YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 114.026.269 190.369.304 304.395.573 79.660.507 147.262.712 226.923.219ALINAN KREDİLER(3) 479.991 36.780.101 37.260.092 526.513 26.505.405 27.031.918PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 24.931.393 16.992.381 41.923.774 2.302.812 15.717.177 18.019.989İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 3.639.544 19.723.876 23.363.420 4.609.660 23.779.092 28.388.752Bonolar3.639.544 3.083.468 6.723.012 4.609.660 2.154.632 6.764.292Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 16.640.408 16.640.408 0 21.624.460 21.624.460FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6.466.889 2.044.668 8.511.557 9.160.015 3.292.413 12.452.428Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 6.096.281 1.783.190 7.879.471 8.982.699 2.623.496 11.606.195Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 370.608 261.478 632.086 177.316 668.917 846.233FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 505.417 64 505.481 491.912 777 492.689KARŞILIKLAR(9) 1.600.895 263.605 1.864.500 1.567.815 0 1.567.815Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.147.046 0 1.147.046 977.114 0 977.114Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar453.849 263.605 717.454 590.701 0 590.701CARİ VERGİ BORCU(10) 931.595 0 931.595 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 15.238.072 15.238.072 0 11.852.564 11.852.564Krediler0 15.238.072 15.238.072 0 11.852.564 11.852.564Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER16.500.801 14.330.533 30.831.334 10.570.280 11.925.527 22.495.807ÖZKAYNAKLAR34.026.568 -2.763.954 31.262.614 24.785.657 -2.641.597 22.144.060Ödenmiş Sermaye(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000Sermaye Yedekleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri(14) 714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-207.833 0 -207.833 -223.943 0 -223.943Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.287.371 -2.763.954 -476.583 678.070 -2.641.597 -1.963.527Kar Yedekleri20.980.816 0 20.980.816 17.052.702 0 17.052.702Yasal Yedekler772.862 0 772.862 757.842 0 757.842Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler20.207.954 0 20.207.954 16.294.860 0 16.294.860Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar7.615.500 0 7.615.500 3.928.114 0 3.928.114Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı7.615.500 0 7.615.500 3.928.114 0 3.928.114Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI203.109.362 292.978.650 496.088.012 133.675.171 237.694.070 371.369.241Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 24.046.830 10.942.481 14.579.750 5.853.178Kredilerden Alınan Faizler16.192.924 8.937.770 9.296.229 4.725.947Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler130.135 170.224 18.641 111.768Bankalardan Alınan Faizler27.882 27.284 19.834 16.008Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler25.722 12.335 12.796 2.802Menkul Değerlerden Alınan Faizler7.650.114 1.783.314 5.224.940 992.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar35.868 10.671 21.785 3.266Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.001.900 758.289 1.261.807 431.423İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler5.612.346 1.014.354 3.941.348 557.338Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri20.053 11.554 7.310 4.626FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -9.964.123 -5.881.635 -5.587.612 -3.255.824Mevduata Verilen Faizler-6.377.849 -4.078.579 -3.602.227 -2.307.270Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.129.039 -638.005 -638.941 -332.130Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.281.795 -544.975 -881.811 -285.979İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.101.815 -566.550 -549.640 -308.467Kiralama Faiz Giderleri-47.746 -31.303 -25.305 -14.859Diğer Faiz Giderleri-25.879 -22.223 110.312 -7.119NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ14.082.707 5.060.846 8.992.138 2.597.354NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.514.270 1.535.559 1.450.666 831.142Alınan Ücret ve Komisyonlar3.387.255 1.926.526 1.942.399 1.060.213Gayri Nakdi Kredilerden178.735 127.707 94.643 65.952Diğer3.208.520 1.798.819 1.847.756 994.261Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-872.985 -390.967 -491.733 -229.071Gayri Nakdi Kredilere-885 -1.097 -224 -461Diğer-872.100 -389.870 -491.509 -228.610TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 14.889 518 1.613 397TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -402.229 -1.980.170 90.215 -1.005.675Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)141.105 43.572 107.123 50.901Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.469.404 -2.379.289 -1.828.243 -1.118.426Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)2.926.070 355.547 1.811.335 61.850DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 185.347 169.985 128.622 22.870FAALİYET BRÜT KÂRI16.394.984 4.786.738 10.663.254 2.446.088BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -2.999.836 -880.904 -2.002.213 -342.398DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-146.267 -62.317 -57.338 -21.367PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.783.182 -954.995 -983.556 -500.811DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -2.160.918 -1.271.385 -1.166.980 -651.630NET FAALİYET KARI (ZARARI)9.304.781 1.617.137 6.453.167 929.882BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)586.154 266.541 345.607 122.778NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 9.890.935 1.883.678 6.798.774 1.052.660SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -2.275.435 -397.844 -1.566.439 -216.652Cari Vergi Karşılığı-3.156.922 -8.528 -975.488 -8.528Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-573.117 -1.042.918 -145.386 327.998Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.454.604 653.602 -445.565 -536.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 7.615.500 1.485.834 5.232.335 836.008DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 7.615.500 1.485.834 5.232.335 836.008Grubun Karı (Zararı)7.615.500 1.485.834 5.232.335 836.008Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar 0,22730000 0,04440000 0,15620000 0,02500000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048752BIST