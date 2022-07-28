***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
28.07.2022 18:26
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 918 0 0 -366.775 250.198 0 0 1.488.471 1.372.812 491 1.373.303
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -110.646 0 0 -842.667 -352.935 17.072.922 0 1.488.471 20.605.859 8.672 20.614.531
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -223.943 0 0 -1.583.528 -379.998 17.072.922 0 3.906.647 22.142.814 9.395 22.152.209
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -223.943 0 0 -1.583.528 -379.998 17.072.922 0 3.906.647 22.142.814 9.395 22.152.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 15.281 829 0 352.305 1.134.638 0 0 7.615.645 9.118.698 1.056 9.119.754
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.647 0 -3.906.647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.647 0 -3.906.647 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -208.662 829 0 -1.231.223 754.640 20.979.569 0 7.615.645 31.261.512 10.451 31.271.963
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
366.833.982 566.300.950 933.134.932 251.760.151 433.120.870 684.881.021
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 20.581.590 37.823.526 58.405.116 13.136.090 34.332.017 47.468.107
Teminat Mektupları
18.901.279 21.362.598 40.263.877 13.000.633 17.491.611 30.492.244
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
774.019 162.697 936.716 553.377 133.441 686.818
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
9.788.800 21.199.901 30.988.701 7.284.585 17.358.170 24.642.755
Diğer Teminat Mektupları
8.338.460 0 8.338.460 5.162.671 0 5.162.671
Banka Kredileri
1.627.039 9.642.187 11.269.226 71.783 8.635.893 8.707.676
İthalat Kabul Kredileri
1.627.039 9.642.187 11.269.226 71.783 8.635.893 8.707.676
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
53.272 6.818.741 6.872.013 63.674 8.204.513 8.268.187
Belgeli Akreditifler
53.272 5.913.735 5.967.007 63.674 7.424.841 7.488.515
Diğer Akreditifler
0 905.006 905.006 0 779.672 779.672
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
203.740.048 76.073.448 279.813.496 150.696.819 7.991.015 158.687.834
Cayılamaz Taahhütler
(1) 128.099.784 29.635.415 157.735.199 81.782.660 6.016.159 87.798.819
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
12.342.022 22.646.660 34.988.682 1.145.232 2.908.352 4.053.584
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
36.633.000 687.862 37.320.862 27.050.703 793.507 27.844.210
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.775.368 0 3.775.368 2.885.779 0 2.885.779
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
56.861 0 56.861 29.314 0 29.314
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
72.921.628 0 72.921.628 49.733.289 0 49.733.289
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
161.544 0 161.544 71.498 0 71.498
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.209.361 6.300.893 8.510.254 866.845 2.314.300 3.181.145
Cayılabilir Taahhütler
75.640.264 46.438.033 122.078.297 68.914.159 1.974.856 70.889.015
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
74.753.473 44.618.436 119.371.909 68.374.855 0 ğer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
8.818.786 39.702.334 48.521.120 6.172.818 40.723.961 46.896.779
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
16.575.868 82.215.862 98.791.730 6.316.918 60.670.713 66.987.631
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
117.117.690 330.485.780 447.603.470 75.437.506 289.403.164 364.840.670
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.018.896 22.259.558 31.278.454 7.288.292 16.053.812 23.342.104
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.527.901 7.093.689 15.621.590 6.377.847 4.862.254 11.240.101
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
490.995 15.165.869 15.656.864 910.445 11.191.558 12.102.003
Para ve Faiz Swap İşlemleri
102.527.461 299.487.285 402.014.746 66.545.184 268.882.455 335.427.639
Swap Para Alım İşlemleri
1.354.554 119.647.811 121.002.365 2.126.829 98.404.122 100.530.951
Swap Para Satım İşlemleri
68.288.109 53.993.034 122.281.143 37.918.755 62.467.695 100.386.450
Swap Faiz Alım İşlemleri
16.442.399 62.923.220 79.365.619 13.249.800 54.005.319 67.255.119
Swap Faiz Satım İşlemleri
16.442.399 62.923.220 79.365.619 13.249.800 54.005.319 67.255.119
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.883.676 6.223.919 11.107.595 1.227.592 2.651.799 3.879.391
Para Alım Opsiyonları
2.630.982 2.939.516 5.570.498 821.817 1.131.799 1.953.616
Para Satım Opsiyonları
2.252.694 3.284.403 5.537.097 405.775 1.520.000 1.925.775
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
687.657 681.428 1.369.085 376.438 387.573 764.011
Futures Para Alım İşlemleri
687.657 0 687.657 361.015 18.895 379.910
Futures Para Satım İşlemleri
0 681.428 681.428 15.423 368.678 384.101
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.833.590 1.833.590 0 1.427.525 1.427.525
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.683.287.882 632.622.925 2.315.910.807 1.389.205.116 499.735.768 1.888.940.884
EMANET KIYMETLER
257.515.337 38.287.153 295.802.490 242.561.027 26.811.981 269.373.008
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
10.340.067 25.795 10.365.862 161.693.420 21.329.320 13.107.448 3.535.033 16.642.481
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.030.003 1.406.149 4.436.152 2.363.152 1.179.744 3.542.896
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
83.326.924 14.650.812 97.977.736 64.381.226 10.576.664 74.957.890
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
821.347.534 344.826.159 1.166.173.693 666.936.857 290.504.187 957.441.044
Menkul Kıymetler
5.500.886 20.581.922 26.082.808 5.098.635 18.744.531 23.843.166
Teminat Senetleri
679.760 740.182 1.419.942 538.348 602.312 1.140.660
Emtia
604.235 0 604.235 521.666 0 521.666
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
166.165.348 166.653.254 332.818.602 130.004.304 146.855.545 276.859.849
Diğer Rehinli Kıymetler
648.397.305 156.850.801 805.248.106 530.773.904 124.301.799 655.075.703
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
604.425.011 249.509.613 853.934.624 479.707.232 182.419.600 662.126.832
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.050.121.864 1.198.923.875 3.249.045.739 1.640.965.267 932.856.638 2.573.821.905
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.215.229 1.504.866
Alınan Faizler
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-365.927 -274.145
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.726 77.729
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.045.156 -6.820.044
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.960.350 5.448.197
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-9.038.407 -1.700.744
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
901.285 1.865.253
Diğer
-292.638 -145.401
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.318.775 5.269.942
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.863.113 10.218.411
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.147.239 -4.901.359
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-34.649 0
Diğer
0 -47.110
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.059.047 552.297
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.361.467 6.154.194
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
47.798.834 15.883.101
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
60.160.301 22.037.295
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.616.701 1.488.962
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.503.053 -115.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.110 918
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.696 1.137
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
829 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.585 -219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.486.943 -116.577
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
408.264 -458.073
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.396.635 311.709
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-317.956 29.787
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.119.754 1.373.303
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
50.164.747 105.390.240 155.554.987 36.871.893 91.649.894 128.521.787
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.588.238 92.103.275 101.691.513 7.519.867 78.743.431 86.263.298
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 8.089.451 73.456.988 81.546.439 7.436.280 62.858.291 70.294.571
Bankalar
(3) 127.357 18.446.209 18.573.566 94.349 15.725.779 15.820.128
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 1.380.143 204.888 1.585.031 0 159.508 159.508
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-8.713 -4.810 -13.523 -10.762 -147 -10.909
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 706.177 349.210 1.055.387 275.004 499.454 774.458
Devlet Borçlanma Senetleri
490.924 87.288 578.212 118.648 64.122 182.770
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
173.403 0 173.403 156.356 0 156.356
Diğer Finansal Varlıklar
41.850 261.922 303.772 0 435.332 435.332
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 19.174.705 10.385.728 29.560.433 9.634.529 10.043.218 19.677.747
Devlet Borçlanma Senetleri
19.165.512 10.295.763 29.461.275 9.625.335 10.008.077 19.633.412
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.193 89.965 99.158 9.194 35.141 44.335
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(12) 20.695.627 2.552.027 23.247.654 19.442.493 2.363.791 21.806.284
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.636.337 1.689.153 17.325.490 16.227.512 2.219.309 18.446.821
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5.059.290 862.874 5.922.164 3.214.981 144.482 3.359.463
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
215.020.290 125.735.410 340.755.700 137.049.425 105.153.019 242.202.444
Krediler
(6) 189.212.065 101.447.627 290.659.692 128.657.423 81.883.367 210.540.790
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 3.566.976 9.123.203 12.690.179 2.954.638 7.735.110 10.689.748
Faktoring Alacakları
(7) 5.258.834 946.213 6.205.047 2.889.195 921.323 3.810.518
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 27.806.555 18.915.528 46.722.083 14.876.060 14.980.916 29.856.976
Devlet Borçlanma Senetleri
27.806.555 18.276.272 46.082.827 14.876.060 14.417.974 29.294.034
Diğer Finansal Varlıklar
0 639.256 639.256 0 562.942 562.942
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.824.140 -4.697.161 -15.521.301 -12.327.891 -367.697 -12.695.588
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
229.985 0 229.985 270.366 0 270.366
İştirakler (Net)
(9) 14.855 0 14.855 14.026 0 14.026
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.855 0 14.855 14.026 0 14.026
Bağlı Ortaklıklar (Net)
38.046 0 38.046 38.046 0 38.046
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046 38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 177.084 0 177.084 218.294 0 218.294
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
174.284 0 174.284 215.494 0 215.494
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.819.848 50 3.819.898 3.694.478 37 3.694.515
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
837.126 0 837.126 648.585 0 648.585
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
837.126 0 837.126 648.585 0 648.585
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
20.325 0 20.325 2.040 0 2.040
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 1.014.450 0 1.014.450 341.690 0 341.690
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 7.859.994 1.299.254 9.159.248 7.206.047 961.538 8.167.585
VARLIKLAR TOPLAMI
278.966.765 232.424.954 511.391.719 186.084.524 197.764.488 383.849.012
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 113.877.125 189.530.526 303.407.651 79.231.701 146.644.878 225.876.579
ALINAN KREDİLER
(3) 4.566.350 43.086.498 47.652.848 3.904.586 33.347.681 37.252.267
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 26.182.993 16.992.381 43.175.374 2.473.437 15.717.177 18.190.614
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 6.104.865 19.723.876 25.828.741 6.023.724 23.779.092 29.802.816
Bonolar
5.719.865 3.083.468 8.803.333 6.023.724 2.154.632 8.178.356
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
385.000 0 385.000 0 0 0
Tahviller
0 16.640.408 16.640.408 0 21.624.460 21.624.460
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6.471.455 2.568.637 9.040.092 9.160.015 3.623.875 12.783.890
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 6.100.847 2.307.159 8.408.006 8.982.699 2.954.958 11.937.657
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 370.608 261.478 632.086 177.316 668.917 846.233
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 500.301 0 500.301 486.716 546 487.262
KARŞILIKLAR
(9) 1.696.445 263.651 1.960.096 1.648.376 25 1.648.401
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.211.614 0 1.211.614 1.032.218 0 1.032.218
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
484.831 263.651 748.482 616.158 25 616.183
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.101.068 0 1.101.068 167.723 0 167.723
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 15.238.072 15.238.072 0 11.852.564 11.852.564
Krediler
0 15.238.072 15.238.072 0 11.852.564 11.852.564
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
16.845.590 15.369.923 32.215.513 10.664.123 12.970.564 23.634.687
ÖZKAYNAKLAR
34.035.917 -2.763.954 31.271.963 24.793.806 -2.641.597 22.152.209
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-207.833 0 -207.833 -223.943 0 -223.943
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.287.371 -2.763.954 -476.583 678.071 -2.641.597 -1.963.526
Kar Yedekleri
20.979.569 0 20.979.569 17.072.922 0 17.072.922
Yasal Yedekler
771.685 0 771.685 757.842 0 757.842
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
20.207.884 0 20.207.884 16.315.080 0 16.315.080
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
7.615.645 0 7.615.645 3.906.647 0 3.906.647
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.615.645 0 7.615.645 3.906.647 0 3.906.647
Azınlık Payları
10.451 0 10.451 9.395 0 9.395
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
211.382.109 300.009.610 511.391.719 138.554.207 245.294.805 383.849.012
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 25.098.360 11.548.466 15.155.212 6.162.304
Kredilerden Alınan Faizler
16.005.051 8.867.794 9.174.760 4.682.435
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
130.135 170.224 18.641 111.768
Bankalardan Alınan Faizler
31.470 29.730 21.768 17.329
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
37.572 42.856 19.948 16.726
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.652.461 1.785.290 5.226.365 991.934
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
38.215 12.647 23.210 3.173
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.001.900 758.289 1.261.807 431.423
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
5.612.346 1.014.354 3.941.348 557.338
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
620.595 375.725 333.961 194.954
Diğer Faiz Gelirleri
621.076 276.847 359.769 147.158
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -10.654.194 -6.248.872 -5.969.938 -3.446.574
Mevduata Verilen Faizler
-6.369.988 -4.073.999 -3.599.758 -2.305.893
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.580.055 -855.078 -873.603 -439.850
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.365.926 -583.297 -937.244 -307.702
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.258.292 -681.578 -640.145 -370.337
Kiralama Faiz Giderleri
-47.407 -29.960 -25.005 -14.276
Diğer Faiz Giderleri
-32.526 -24.960 105.817 -8.516
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
14.444.166 5.299.594 9.185.274 2.715.730
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.788.773 1.660.615 1.616.029 886.772
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.702.408 2.079.866 2.130.764 1.124.729
Gayri Nakdi Kredilerden
178.714 127.687 94.639 65.946
Diğer
3.523.694 1.952.179 2.036.125 1.058.783
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-913.635 -419.251 -514.735 -237.957
Gayri Nakdi Kredilere
-2.108 -1.620 -807 -774
Diğer
-911.527 -417.631 -513.928 -237.183
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 16.571 1.104 2.240 758
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -115.160 -1.862.112 255.038 -947.038
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
186.467 61.546 130.104 57.351
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.346.469 -2.321.960 -1.754.101 -1.090.147
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.044.842 398.302 1.879.035 85.758
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 196.381 185.858 133.810 30.635
FAALİYET BRÜT KÂRI
17.330.731 5.285.059 11.192.391 2.686.857
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -3.082.669 -976.414 -2.056.105 -391.669
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-146.977 -62.514 -57.686 -21.564
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.921.791 -1.031.471 -1.059.203 -539.412
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -2.249.367 -1.333.012 -1.215.937 -684.107
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.929.927 1.881.648 6.803.460 1.050.105
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
90.999 57.996 57.735 28.228
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 10.020.926 1.939.644 6.861.195 1.078.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -2.404.225 -450.682 -1.627.872 -240.967
Cari Vergi Karşılığı
-3.384.356 -81.848 -1.145.922 -31.215
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-501.872 -1.042.918 -54.046 327.999
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.482.003 674.084 -427.904 -537.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 7.616.701 1.488.962 5.233.323 837.366
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 275
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 275
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 275
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 275
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 7.616.701 1.488.962 5.233.323 837.641
Grubun Karı (Zararı)
7.615.645 1.488.471 5.232.710 837.385
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.056 491 613 256
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar / Zarar 0,22730000 0,04440000 0,15620000 0,02500000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048756
BIST