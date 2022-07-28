***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 918 0 0 -366.775 250.198 0 0 1.488.471 1.372.812 491 1.373.303Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -110.646 0 0 -842.667 -352.935 17.072.922 0 1.488.471 20.605.859 8.672 20.614.531Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -223.943 0 0 -1.583.528 -379.998 17.072.922 0 3.906.647 22.142.814 9.395 22.152.209TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -223.943 0 0 -1.583.528 -379.998 17.072.922 0 3.906.647 22.142.814 9.395 22.152.209Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 15.281 829 0 352.305 1.134.638 0 0 7.615.645 9.118.698 1.056 9.119.754Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.647 0 -3.906.647 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.647 0 -3.906.647 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -208.662 829 0 -1.231.223 754.640 20.979.569 0 7.615.645 31.261.512 10.451 31.271.963Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER366.833.982 566.300.950 933.134.932 251.760.151 433.120.870 684.881.021GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 20.581.590 37.823.526 58.405.116 13.136.090 34.332.017 47.468.107Teminat Mektupları18.901.279 21.362.598 40.263.877 13.000.633 17.491.611 30.492.244Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler774.019 162.697 936.716 553.377 133.441 686.818Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler9.788.800 21.199.901 30.988.701 7.284.585 17.358.170 24.642.755Diğer Teminat Mektupları8.338.460 0 8.338.460 5.162.671 0 5.162.671Banka Kredileri1.627.039 9.642.187 11.269.226 71.783 8.635.893 8.707.676İthalat Kabul Kredileri1.627.039 9.642.187 11.269.226 71.783 8.635.893 8.707.676Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler53.272 6.818.741 6.872.013 63.674 8.204.513 8.268.187Belgeli Akreditifler53.272 5.913.735 5.967.007 63.674 7.424.841 7.488.515Diğer Akreditifler0 905.006 905.006 0 779.672 779.672Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER203.740.048 76.073.448 279.813.496 150.696.819 7.991.015 158.687.834Cayılamaz Taahhütler(1) 128.099.784 29.635.415 157.735.199 81.782.660 6.016.159 87.798.819Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri12.342.022 22.646.660 34.988.682 1.145.232 2.908.352 4.053.584Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri36.633.000 687.862 37.320.862 27.050.703 793.507 27.844.210Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.775.368 0 3.775.368 2.885.779 0 2.885.779İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri56.861 0 56.861 29.314 0 29.314Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri72.921.628 0 72.921.628 49.733.289 0 49.733.289Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri161.544 0 161.544 71.498 0 71.498Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.209.361 6.300.893 8.510.254 866.845 2.314.300 3.181.145Cayılabilir Taahhütler75.640.264 46.438.033 122.078.297 68.914.159 1.974.856 70.889.015Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri74.753.473 44.618.436 119.371.909 68.374.855 0 ğer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler8.818.786 39.702.334 48.521.120 6.172.818 40.723.961 46.896.779Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler16.575.868 82.215.862 98.791.730 6.316.918 60.670.713 66.987.631Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler117.117.690 330.485.780 447.603.470 75.437.506 289.403.164 364.840.670Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.018.896 22.259.558 31.278.454 7.288.292 16.053.812 23.342.104Vadeli Döviz Alım İşlemleri8.527.901 7.093.689 15.621.590 6.377.847 4.862.254 11.240.101Vadeli Döviz Satım İşlemleri490.995 15.165.869 15.656.864 910.445 11.191.558 12.102.003Para ve Faiz Swap İşlemleri102.527.461 299.487.285 402.014.746 66.545.184 268.882.455 335.427.639Swap Para Alım İşlemleri1.354.554 119.647.811 121.002.365 2.126.829 98.404.122 100.530.951Swap Para Satım İşlemleri68.288.109 53.993.034 122.281.143 37.918.755 62.467.695 100.386.450Swap Faiz Alım İşlemleri16.442.399 62.923.220 79.365.619 13.249.800 54.005.319 67.255.119Swap Faiz Satım İşlemleri16.442.399 62.923.220 79.365.619 13.249.800 54.005.319 67.255.119Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.883.676 6.223.919 11.107.595 1.227.592 2.651.799 3.879.391Para Alım Opsiyonları2.630.982 2.939.516 5.570.498 821.817 1.131.799 1.953.616Para Satım Opsiyonları2.252.694 3.284.403 5.537.097 405.775 1.520.000 1.925.775Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri687.657 681.428 1.369.085 376.438 387.573 764.011Futures Para Alım İşlemleri687.657 0 687.657 361.015 18.895 379.910Futures Para Satım İşlemleri0 681.428 681.428 15.423 368.678 384.101Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.833.590 1.833.590 0 1.427.525 1.427.525EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.683.287.882 632.622.925 2.315.910.807 1.389.205.116 499.735.768 1.888.940.884EMANET KIYMETLER257.515.337 38.287.153 295.802.490 242.561.027 26.811.981 269.373.008Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları10.340.067 25.795 10.365.862 161.693.420 21.329.320 13.107.448 3.535.033 16.642.481Tahsile Alınan Ticari Senetler3.030.003 1.406.149 4.436.152 2.363.152 1.179.744 3.542.896Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler83.326.924 14.650.812 97.977.736 64.381.226 10.576.664 74.957.890Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER821.347.534 344.826.159 1.166.173.693 666.936.857 290.504.187 957.441.044Menkul Kıymetler5.500.886 20.581.922 26.082.808 5.098.635 18.744.531 23.843.166Teminat Senetleri679.760 740.182 1.419.942 538.348 602.312 1.140.660Emtia604.235 0 604.235 521.666 0 521.666Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul166.165.348 166.653.254 332.818.602 130.004.304 146.855.545 276.859.849Diğer Rehinli Kıymetler648.397.305 156.850.801 805.248.106 530.773.904 124.301.799 655.075.703Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER604.425.011 249.509.613 853.934.624 479.707.232 182.419.600 662.126.832BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.050.121.864 1.198.923.875 3.249.045.739 1.640.965.267 932.856.638 2.573.821.905Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı11.215.229 1.504.866Alınan FaizlerElden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-365.927 -274.145Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller4.726 77.729Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.045.156 -6.820.044Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.960.350 5.448.197Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-9.038.407 -1.700.744Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar901.285 1.865.253Diğer-292.638 -145.401FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.318.775 5.269.942Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit11.863.113 10.218.411Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-15.147.239 -4.901.359İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-34.649 0Diğer0 -47.110Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.059.047 552.297Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)12.361.467 6.154.194Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar47.798.834 15.883.101Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar60.160.301 22.037.295Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)7.616.701 1.488.962DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.503.053 -115.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.110 918Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.696 1.137Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları829 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.585 -219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.486.943 -116.577Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri408.264 -458.073Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.396.635 311.709Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-317.956 29.787TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.119.754 1.373.303Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)50.164.747 105.390.240 155.554.987 36.871.893 91.649.894 128.521.787Nakit ve Nakit Benzerleri9.588.238 92.103.275 101.691.513 7.519.867 78.743.431 86.263.298Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 8.089.451 73.456.988 81.546.439 7.436.280 62.858.291 70.294.571Bankalar(3) 127.357 18.446.209 18.573.566 94.349 15.725.779 15.820.128Para Piyasalarından Alacaklar(4) 1.380.143 204.888 1.585.031 0 159.508 159.508Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-8.713 -4.810 -13.523 -10.762 -147 -10.909Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 706.177 349.210 1.055.387 275.004 499.454 774.458Devlet Borçlanma Senetleri490.924 87.288 578.212 118.648 64.122 182.770Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler173.403 0 173.403 156.356 0 156.356Diğer Finansal Varlıklar41.850 261.922 303.772 0 435.332 435.332Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 19.174.705 10.385.728 29.560.433 9.634.529 10.043.218 19.677.747Devlet Borçlanma Senetleri19.165.512 10.295.763 29.461.275 9.625.335 10.008.077 19.633.412Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler9.193 89.965 99.158 9.194 35.141 44.335Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(12) 20.695.627 2.552.027 23.247.654 19.442.493 2.363.791 21.806.284Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı15.636.337 1.689.153 17.325.490 16.227.512 2.219.309 18.446.821Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı5.059.290 862.874 5.922.164 3.214.981 144.482 3.359.463İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)215.020.290 125.735.410 340.755.700 137.049.425 105.153.019 242.202.444Krediler(6) 189.212.065 101.447.627 290.659.692 128.657.423 81.883.367 210.540.790Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 3.566.976 9.123.203 12.690.179 2.954.638 7.735.110 10.689.748Faktoring Alacakları(7) 5.258.834 946.213 6.205.047 2.889.195 921.323 3.810.518İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 27.806.555 18.915.528 46.722.083 14.876.060 14.980.916 29.856.976Devlet Borçlanma Senetleri27.806.555 18.276.272 46.082.827 14.876.060 14.417.974 29.294.034Diğer Finansal Varlıklar0 639.256 639.256 0 562.942 562.942Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.824.140 -4.697.161 -15.521.301 -12.327.891 -367.697 -12.695.588SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI229.985 0 229.985 270.366 0 270.366İştirakler (Net)(9) 14.855 0 14.855 14.026 0 14.026Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler14.855 0 14.855 14.026 0 14.026Bağlı Ortaklıklar (Net)38.046 0 38.046 38.046 0 38.046Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.046 0 38.046 38.046 0 38.046Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 177.084 0 177.084 218.294 0 218.294Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler174.284 0 174.284 215.494 0 215.494Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.819.848 50 3.819.898 3.694.478 37 3.694.515MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)837.126 0 837.126 648.585 0 648.585Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer837.126 0 837.126 648.585 0 648.585YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI20.325 0 20.325 2.040 0 2.040ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 1.014.450 0 1.014.450 341.690 0 341.690DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 7.859.994 1.299.254 9.159.248 7.206.047 961.538 8.167.585VARLIKLAR TOPLAMI278.966.765 232.424.954 511.391.719 186.084.524 197.764.488 383.849.012YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 113.877.125 189.530.526 303.407.651 79.231.701 146.644.878 225.876.579ALINAN KREDİLER(3) 4.566.350 43.086.498 47.652.848 3.904.586 33.347.681 37.252.267PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 26.182.993 16.992.381 43.175.374 2.473.437 15.717.177 18.190.614İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 6.104.865 19.723.876 25.828.741 6.023.724 23.779.092 29.802.816Bonolar5.719.865 3.083.468 8.803.333 6.023.724 2.154.632 8.178.356Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler385.000 0 385.000 0 0 0Tahviller0 16.640.408 16.640.408 0 21.624.460 21.624.460FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6.471.455 2.568.637 9.040.092 9.160.015 3.623.875 12.783.890Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 6.100.847 2.307.159 8.408.006 8.982.699 2.954.958 11.937.657Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 370.608 261.478 632.086 177.316 668.917 846.233FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 500.301 0 500.301 486.716 546 487.262KARŞILIKLAR(9) 1.696.445 263.651 1.960.096 1.648.376 25 1.648.401Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.211.614 0 1.211.614 1.032.218 0 1.032.218Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar484.831 263.651 748.482 616.158 25 616.183CARİ VERGİ BORCU(10) 1.101.068 0 1.101.068 167.723 0 167.723ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 15.238.072 15.238.072 0 11.852.564 11.852.564Krediler0 15.238.072 15.238.072 0 11.852.564 11.852.564Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER16.845.590 15.369.923 32.215.513 10.664.123 12.970.564 23.634.687ÖZKAYNAKLAR34.035.917 -2.763.954 31.271.963 24.793.806 -2.641.597 22.152.209Ödenmiş Sermaye(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000Sermaye Yedekleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri(14) 714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-207.833 0 -207.833 -223.943 0 -223.943Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.287.371 -2.763.954 -476.583 678.071 -2.641.597 -1.963.526Kar Yedekleri20.979.569 0 20.979.569 17.072.922 0 17.072.922Yasal Yedekler771.685 0 771.685 757.842 0 757.842Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler20.207.884 0 20.207.884 16.315.080 0 16.315.080Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar7.615.645 0 7.615.645 3.906.647 0 3.906.647Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı7.615.645 0 7.615.645 3.906.647 0 3.906.647Azınlık Payları10.451 0 10.451 9.395 0 9.395YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI211.382.109 300.009.610 511.391.719 138.554.207 245.294.805 383.849.012Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 25.098.360 11.548.466 15.155.212 6.162.304Kredilerden Alınan Faizler16.005.051 8.867.794 9.174.760 4.682.435Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler130.135 170.224 18.641 111.768Bankalardan Alınan Faizler31.470 29.730 21.768 17.329Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler37.572 42.856 19.948 16.726Menkul Değerlerden Alınan Faizler7.652.461 1.785.290 5.226.365 991.934Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar38.215 12.647 23.210 3.173Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.001.900 758.289 1.261.807 431.423İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler5.612.346 1.014.354 3.941.348 557.338Finansal Kiralama Faiz Gelirleri620.595 375.725 333.961 194.954Diğer Faiz Gelirleri621.076 276.847 359.769 147.158FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -10.654.194 -6.248.872 -5.969.938 -3.446.574Mevduata Verilen Faizler-6.369.988 -4.073.999 -3.599.758 -2.305.893Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.580.055 -855.078 -873.603 -439.850Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.365.926 -583.297 -937.244 -307.702İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.258.292 -681.578 -640.145 -370.337Kiralama Faiz Giderleri-47.407 -29.960 -25.005 -14.276Diğer Faiz Giderleri-32.526 -24.960 105.817 -8.516NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ14.444.166 5.299.594 9.185.274 2.715.730NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.788.773 1.660.615 1.616.029 886.772Alınan Ücret ve Komisyonlar3.702.408 2.079.866 2.130.764 1.124.729Gayri Nakdi Kredilerden178.714 127.687 94.639 65.946Diğer3.523.694 1.952.179 2.036.125 1.058.783Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-913.635 -419.251 -514.735 -237.957Gayri Nakdi Kredilere-2.108 -1.620 -807 -774Diğer-911.527 -417.631 -513.928 -237.183TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 16.571 1.104 2.240 758TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -115.160 -1.862.112 255.038 -947.038Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)186.467 61.546 130.104 57.351Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.346.469 -2.321.960 -1.754.101 -1.090.147Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)3.044.842 398.302 1.879.035 85.758DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 196.381 185.858 133.810 30.635FAALİYET BRÜT KÂRI17.330.731 5.285.059 11.192.391 2.686.857BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -3.082.669 -976.414 -2.056.105 -391.669DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-146.977 -62.514 -57.686 -21.564PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.921.791 -1.031.471 -1.059.203 -539.412DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -2.249.367 -1.333.012 -1.215.937 -684.107NET FAALİYET KARI (ZARARI)9.929.927 1.881.648 6.803.460 1.050.105BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)90.999 57.996 57.735 28.228NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 10.020.926 1.939.644 6.861.195 1.078.333SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -2.404.225 -450.682 -1.627.872 -240.967Cari Vergi Karşılığı-3.384.356 -81.848 -1.145.922 -31.215Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-501.872 -1.042.918 -54.046 327.999Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.482.003 674.084 -427.904 -537.751SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 7.616.701 1.488.962 5.233.323 837.366DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 275Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 275İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 275DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 275DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 7.616.701 1.488.962 5.233.323 837.641Grubun Karı (Zararı)7.615.645 1.488.471 5.232.710 837.385Azınlık Payları Karı (Zararı)1.056 491 613 256Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar 0,22730000 0,04440000 0,15620000 0,02500000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048756BIST