***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -106.814 -4.809 0 -475.450 -603.574 14.204.536 2.848.166 0 0 0 19.212.769TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -106.814 -4.809 0 -475.450 -603.574 14.204.536 2.848.166 0 0 0 19.212.769Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 132 102 0 -520.548 321.517 0 0 2.593.035 0 0 2.394.238Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.848.166 -2.848.166 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.848.166 -2.848.166 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -106.682 -4.707 0 -995.998 -282.057 17.052.702 0 2.593.035 0 0 21.607.007Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -213.835 -10.108 0 -1.608.182 -355.345 17.052.702 3.928.114 0 0 0 22.144.060TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -213.835 -10.108 0 -1.608.182 -355.345 17.052.702 3.928.114 0 0 0 22.144.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 15.369 -778 0 2.606.649 2.084.380 0 0 11.471.138 0 0 16.176.758Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.928.114 -3.928.114 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.928.114 -3.928.114 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -198.466 -10.886 0 998.467 1.729.035 20.980.816 0 11.471.138 0 0 38.320.818Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER432.479.100 683.344.391GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 25.391.101 34.723.692 60.114.793 13.161.207 34.332.017 47.493.224Teminat Mektupları22.856.039 20.075.580 42.931.619 13.025.750 17.491.611 30.517.361Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler838.742 169.827 1.008.569 553.377 133.441 686.818Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler11.131.950 19.905.753 31.037.703 7.285.611 17.358.170 24.643.781Diğer Teminat Mektupları10.885.347 0 10.885.347 5.186.762 0 5.186.762Banka Kredileri2.495.797 8.286.811 10.782.608 71.783 8.635.893 8.707.676İthalat Kabul Kredileri2.495.797 8.286.811 10.782.608 71.783 8.635.893 8.707.676Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler39.265 6.361.301 6.400.566 63.674 8.204.513 8.268.187Belgeli Akreditifler39.265 6.027.255 6.066.520 63.674 7.424.841 7.488.515Diğer Akreditifler0 334.046 334.046 0 779.672 779.672Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER212.291.207 86.148.231 298.439.438 150.120.272 5.965.872 156.086.144Cayılamaz Taahhütler(1) 138.756.581 35.873.972 174.630.553 81.745.417 5.965.872 87.711.289Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri6.037.865 24.640.754 30.678.619 1.107.989 2.858.065 3.966.054Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri40.375.499 404.076 40.779.575 27.050.703 793.507 27.844.210Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.737.474 0 3.737.474 2.885.779 0 2.885.779İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri86.529 0 86.529 29.314 0 29.314Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri85.296.921 0 85.296.921 49.733.289 0 49.733.289Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri98.959 0 98.959 71.498 0 71.498Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.123.334 10.829.142 13.952.476 866.845 2.314.300 3.181.145Cayılabilir Taahhütler73.534.626 50.274.259 123.808.885 68.374.855 0 68.374.855Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri73.534.626 50.274.259 123.808.885 68.374.855 0 68.374.855Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5), (6) 162.993.051 489.943.829 652.936.880 87.583.812 392.181.211 479.765.023Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar22.413.561 131.046.705 153.460.266 12.146.306 102.778.047 114.924.353Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler6.439.313 41.060.784 47.500.097 5.829.388 42.107.334 47.936.722Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler15.974.248 89.985.921 105.960.169 6.316.918 60.670.713 66.987.631Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler140.579.490 358.897.124 499.476.614 75.437.506 289.403.164 364.840.670Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri13.575.361 25.077.244 38.652.605 7.288.292 16.053.812 23.342.104Vadeli Döviz Alım İşlemleri13.313.219 6.101.048 19.414.267 6.377.847 4.862.254 11.240.101Vadeli Döviz Satım İşlemleri262.142 18.976.196 19.238.338 910.445 11.191.558 12.102.003Para ve Faiz Swap İşlemleri112.401.133 315.666.516 428.067.649 66.545.184 268.882.455 335.427.639Swap Para Alım İşlemleri1.066.385 130.779.977 131.846.362 2.126.829 98.404.122 100.530.951Swap Para Satım İşlemleri77.899.950 54.057.885 131.957.835 37.918.755 62.467.695 100.386.450Swap Faiz Alım İşlemleri16.717.399 65.414.327 82.131.726 13.249.800 54.005.319 67.255.119Swap Faiz Satım İşlemleri16.717.399 65.414.327 82.131.726 13.249.800 54.005.319 67.255.119Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları12.935.519 14.528.025 27.463.544 1.227.592 2.651.799 3.879.391Para Alım Opsiyonları9.306.532 4.557.563 13.864.095 821.817 1.131.799 1.953.616Para Satım Opsiyonları3.628.987 9.970.462 13.599.449 405.775 1.520.000 1.925.775Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.667.477 1.589.921 3.257.398 376.438 387.573 764.011Futures Para Alım İşlemleri878.809 762.320 1.641.129 361.015 18.895 379.910Futures Para Satım İşlemleri788.668 827.601 1.616.269 15.423 368.678 384.101Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.035.418 2.035.418 0 1.427.525 1.427.525EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.566.164.153 661.035.083 2.227.199.236 1.168.863.151 489.419.290 1.658.282.441EMANET KIYMETLER27.545.592 21.818.024 49.363.616 22.219.062 16.495.503 38.714.565Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları8.576.257 0 8.576.257 7.427.814 0 7.427.814Emanete Alınan Menkul Değerler274.784 17.611.916 17.886.700 1.633.011 11.510.543 13.143.554Tahsile Alınan Çekler15.795.420 1.579.127 17.374.547 10.923.733 3.061.613 13.985.346Tahsile Alınan Ticari Senetler2.898.881 1.283.590 4.182.471 2.233.879 920.079 3.153.958Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler250 1.343.391 1.343.641 625 1.003.268 1.003.893Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER888.402.578 363.989.248 1.252.391.826 666.936.857 290.504.187 957.441.044Menkul Kıymetler5.407.417 23.700.937 29.108.354 5.098.635 18.744.531 23.843.166Teminat Senetleri681.982 968.075 1.650.057 538.348 602.312 1.140.660Emtia946.607 0 946.607 521.666 0 521.666Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul188.003.690 169.839.718 357.843.408 130.004.304 146.855.545 276.859.849Diğer Rehinli Kıymetler693.362.882 169.480.518 862.843.400 530.773.904 124.301.799 655.075.703Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER650.215.983 275.227.811 925.443.794 479.707.232 182.419.600 662.126.832BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.966.839.512 1.271.850.835 3.238.690.347 1.419.728.442 921.898.390 2.341.626.832Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı15.874.450 1.446.590Alınan Faizler22.122.324 15.934.856Ödenen Faizler-19.295.127 -10.120.928Alınan Temettüler14.889 518Alınan Ücret ve Komisyonlar5.776.837 3.105.125Elde Edilen Diğer Kazançlar259.476 808.251Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.727.050 1.592.271Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.666.450 -1.502.084Ödenen Vergiler-4.797.742 -1.222.295Diğer12.733.193 -7.149.124Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim23.233.476 5.755.299Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-182.168 42.250Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-3.500.228 -3.224.817Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-79.286.434 -23.005.409Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.172.450 4.828.878Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.194.128 -2.814.238Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)79.768.294 26.396.121Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)5.279.874 -3.776.419Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)27.520.716 7.308.933Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı39.107.926 7.201.889YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-13.479.397 -3.670.835İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -124.800Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 25.650Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-772.620 -359.525Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller156.790 89.389Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-19.458.309 -8.978.951Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.311.486 7.026.427Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-9.284.217 -3.666.627Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.853.381 2.404.893Diğer-285.908 -87.291FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.092.303 6.585.511Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.026.640 16.470.778Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-17.056.752 -9.799.959İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.398 -11.280Diğer-58.793 -74.028Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.356.483 774.811Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)25.892.709 10.891.376Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar47.100.231 15.425.482Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar72.992.940 26.316.858Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)11.471.138 2.593.035DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.705.620 -198.797Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14.591 234Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.673 167Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları830 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.088 67Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar4.691.029 -199.031Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri3.341.517 -648.472Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)2.724.817 397.654Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17.666 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.392.971 51.787TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.176.758 2.394.238Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)61.485.357 120.835.749 182.321.106 36.875.476 91.014.591 127.890.067Nakit ve Nakit Benzerleri8.912.248 106.169.201 115.081.449 7.426.349 78.137.381 85.563.730Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 8.924.953 70.516.688 79.441.641 7.436.280 62.858.291 70.294.571Bankalar(3) 2.373 35.246.272 35.248.645 822 15.119.582 15.120.404Para Piyasalarından Alacaklar(4) 0 419.489 419.489 0 159.508 159.508Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-15.078 -13.248 -28.326 -10.753 0 -10.753Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 512.188 352.367 864.555 181.903 499.454 681.357Devlet Borçlanma Senetleri388.414 90.026 478.440 101.865 64.122 165.987Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler91.089 0 91.089 47.353 0 47.353Diğer Finansal Varlıklar32.685 262.341 295.026 32.685 435.332 468.017Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 30.926.862 9.824.838 40.751.700 9.633.009 10.008.077 19.641.086Devlet Borçlanma Senetleri30.919.188 9.824.838 40.744.026 9.625.335 10.008.077 19.633.412Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 0 7.674 7.674 0 7.674Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(12) 21.134.059 4.489.343 25.623.402 19.634.215 2.369.679 22.003.894Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı16.140.148 2.638.057 18.778.205 16.419.234 2.225.197 18.644.431Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı4.993.911 1.851.286 6.845.197 3.214.981 144.482 3.359.463İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)233.918.050 123.120.420 357.038.470 132.561.876 97.907.918 230.469.794Krediler(6) 213.311.871 107.371.422 320.683.293 129.816.752 82.927.002 212.743.754Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 32.070.765 20.126.540 52.197.305 14.876.060 14.980.916 29.856.976Devlet Borçlanma Senetleri32.070.765 19.472.242 51.543.007 14.876.060 14.417.974 29.294.034Diğer Finansal Varlıklar0 654.298 654.298 0 562.942 562.942Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.464.586 -4.377.542 -15.842.128 -12.130.936 0 -12.130.936SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI3.487.593 0 3.487.593 2.400.164 0 2.400.164İştirakler (Net)(8) 45.276 0 45.276 14.026 0 14.026Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler45.276 0 45.276 14.026 0 14.026Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 3.215.026 0 3.215.026 2.167.844 0 2.167.844Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar3.086.980 0 3.086.980 2.129.798 0 2.129.798Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar128.046 0 128.046 38.046 0 38.046Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 227.291 0 227.291 218.294 0 218.294Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler227.291 0 227.291 218.294 0 218.294MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.905.438 97 3.905.535 3.660.096 37 3.660.133MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)914.581 0 914.581 628.673 0 628.673Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer914.581 0 914.581 628.673 0 628.673YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 0 0 0 2.040 0 2.040ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 150.345 0 150.345 133.892 0 133.892DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 6.977.689 348.507 7.326.196 6.052.142 132.336 6.184.478VARLIKLAR TOPLAMI310.839.053 244.304.773 555.143.826 182.314.359 189.054.882 371.369.241YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 141.792.938 208.654.029 350.446.967 79.660.507 147.262.712 226.923.219ALINAN KREDİLER(3) 450.859 42.002.501 42.453.360 526.513 26.505.405 27.031.918PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 13.834.637 15.257.984 29.092.621 2.302.812 15.717.177 18.019.989İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 5.097.224 20.763.801 25.861.025 4.609.660 23.779.092 28.388.752Bonolar5.097.224 2.527.021 7.624.245 4.609.660 2.154.632 6.764.292Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 18.236.780 18.236.780 0 21.624.460 21.624.460FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4.394.637 3.719.699 8.114.336 9.160.015 3.292.413 12.452.428Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 4.394.637 3.287.256 7.681.893 8.982.699 2.623.496 11.606.195Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 0 432.443 432.443 177.316 668.917 846.233FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 503.125 292 503.417 491.912 777 492.689KARŞILIKLAR(9) 5.096.027 273.495 5.369.522 1.567.815 0 1.567.815Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.244.083 0 1.244.083 977.114 0 977.114Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.851.944 273.495 4.125.439 590.701 0 590.701CARİ VERGİ BORCU(10) 2.790.487 0 2.790.487 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 17.262.406 17.262.406 0 11.852.564 11.852.564Krediler0 17.262.406 17.262.406 0 11.852.564 11.852.564Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19.212.050 15.716.817 34.928.867 10.570.280 11.925.527 22.495.807ÖZKAYNAKLAR40.262.618 -1.941.800 38.320.818 24.785.657 -2.641.597 22.144.060Ödenmiş Sermaye(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000Sermaye Yedekleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri(14) 714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-209.352 0 -209.352 -223.943 0 -223.943Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.669.302 -1.941.800 2.727.502 678.070 -2.641.597 -1.963.527Kar Yedekleri20.980.816 0 20.980.816 17.052.702 0 17.052.702Yasal Yedekler771.684 0 771.684 757.842 0 757.842Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler20.209.132 0 20.209.132 16.294.860 0 16.294.860Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar11.471.138 0 11.471.138 3.928.114 0 3.928.114Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı11.471.138 0 11.471.138 3.928.114 0 3.928.114Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI233.434.602 321.709.224 555.143.826 133.675.171 237.694.070 371.369.241Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 42.281.998 17.425.923 18.235.168 6.483.442Kredilerden Alınan Faizler27.971.611 14.105.458 11.778.687 5.167.688Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler130.135 303.571 0 133.347Bankalardan Alınan Faizler150.545 34.220 122.663 6.936Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler44.608 12.422 18.886 87Menkul Değerlerden Alınan Faizler13.957.240 2.954.387 6.307.126 1.171.073Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar58.650 16.662 22.782 5.991Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.639.418 1.258.365 1.637.518 500.076İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler10.259.172 1.679.360 4.646.826 665.006Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri27.859 15.865 7.806 4.311FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -17.381.940 -9.338.654 -7.417.817 -3.457.019Mevduata Verilen Faizler-11.593.019 -6.521.441 -5.215.170 -2.442.862Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.894.886 -941.951 -765.847 -303.946Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.976.724 -836.628 -694.929 -291.653İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.687.131 -963.831 -585.316 -397.281Kiralama Faiz Giderleri-73.321 -46.240 -25.575 -14.937Diğer Faiz Giderleri-156.859 -28.563 -130.980 -6.340NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ24.900.058 8.087.269 10.817.351 3.026.423NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.290.903 2.415.106 1.776.633 879.547Alınan Ücret ve Komisyonlar5.730.038 3.105.687 2.342.783 1.179.161Gayri Nakdi Kredilerden303.235 195.812 124.500 68.105Diğer5.426.803 2.909.875 2.218.283 1.111.056Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.439.135 -690.581 -566.150 -299.614Gayri Nakdi Kredilere-1.542 -1.757 -657 -660Diğer-1.437.593 -688.824 -565.493 -298.954TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 14.889 518 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -462.389 -3.052.426 -60.160 -1.072.256Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)312.046 57.187 170.941 13.615Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-5.996.547 -3.680.316 -2.527.143 -1.301.027Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)5.222.112 570.703 2.296.042 215.156DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 259.476 390.120 74.129 220.135FAALİYET BRÜT KÂRI29.002.937 7.840.587 12.607.953 3.053.849BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -4.101.785 -1.444.765 -1.101.949 -563.861DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-3.596.446 -82.481 -3.450.179 -20.164PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.844.474 -1.466.917 -1.061.292 -511.922DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -3.422.041 -1.959.198 -1.261.123 -687.813NET FAALİYET KARI (ZARARI)15.038.191 2.887.226 5.733.410 1.270.089BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)980.889 418.131 394.735 151.590NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 16.019.080 3.305.357 6.128.145 1.421.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -4.547.942 -712.322 -2.272.507 -314.478Cari Vergi Karşılığı-5.946.279 -8.528 -2.789.357 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-884.037 -1.322.581 -310.920 -279.663Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.282.374 618.787 827.770 -34.815SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 11.471.138 2.593.035 3.855.638 1.107.201DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 11.471.138 2.593.035 3.855.638 1.107.201Grubun Karı (Zararı)11.471.138 2.593.035 3.855.638 1.107.201Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,34240000 0,07740000 0,11510000 0,03310000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074894BIST