***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.10.2022 20:37
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -106.814 -4.809 0 -475.450 -603.574 14.204.536 2.848.166 0 0 0 19.212.769
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -106.814 -4.809 0 -475.450 -603.574 14.204.536 2.848.166 0 0 0 19.212.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 132 102 0 -520.548 321.517 0 0 2.593.035 0 0 2.394.238
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.848.166 -2.848.166 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.848.166 -2.848.166 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -106.682 -4.707 0 -995.998 -282.057 17.052.702 0 2.593.035 0 0 21.607.007
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -213.835 -10.108 0 -1.608.182 -355.345 17.052.702 3.928.114 0 0 0 22.144.060
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -213.835 -10.108 0 -1.608.182 -355.345 17.052.702 3.928.114 0 0 0 22.144.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 15.369 -778 0 2.606.649 2.084.380 0 0 11.471.138 0 0 16.176.758
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.928.114 -3.928.114 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.928.114 -3.928.114 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -198.466 -10.886 0 998.467 1.729.035 20.980.816 0 11.471.138 0 0 38.320.818
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
432.479.100 683.344.391
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 25.391.101 34.723.692 60.114.793 13.161.207 34.332.017 47.493.224
Teminat Mektupları
22.856.039 20.075.580 42.931.619 13.025.750 17.491.611 30.517.361
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
838.742 169.827 1.008.569 553.377 133.441 686.818
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
11.131.950 19.905.753 31.037.703 7.285.611 17.358.170 24.643.781
Diğer Teminat Mektupları
10.885.347 0 10.885.347 5.186.762 0 5.186.762
Banka Kredileri
2.495.797 8.286.811 10.782.608 71.783 8.635.893 8.707.676
İthalat Kabul Kredileri
2.495.797 8.286.811 10.782.608 71.783 8.635.893 8.707.676
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
39.265 6.361.301 6.400.566 63.674 8.204.513 8.268.187
Belgeli Akreditifler
39.265 6.027.255 6.066.520 63.674 7.424.841 7.488.515
Diğer Akreditifler
0 334.046 334.046 0 779.672 779.672
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
212.291.207 86.148.231 298.439.438 150.120.272 5.965.872 156.086.144
Cayılamaz Taahhütler
(1) 138.756.581 35.873.972 174.630.553 81.745.417 5.965.872 87.711.289
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.037.865 24.640.754 30.678.619 1.107.989 2.858.065 3.966.054
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
40.375.499 404.076 40.779.575 27.050.703 793.507 27.844.210
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.737.474 0 3.737.474 2.885.779 0 2.885.779
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
86.529 0 86.529 29.314 0 29.314
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
85.296.921 0 85.296.921 49.733.289 0 49.733.289
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
98.959 0 98.959 71.498 0 71.498
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.123.334 10.829.142 13.952.476 866.845 2.314.300 3.181.145
Cayılabilir Taahhütler
73.534.626 50.274.259 123.808.885 68.374.855 0 68.374.855
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
73.534.626 50.274.259 123.808.885 68.374.855 0 68.374.855
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 162.993.051 489.943.829 652.936.880 87.583.812 392.181.211 479.765.023
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
22.413.561 131.046.705 153.460.266 12.146.306 102.778.047 114.924.353
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.439.313 41.060.784 47.500.097 5.829.388 42.107.334 47.936.722
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
15.974.248 89.985.921 105.960.169 6.316.918 60.670.713 66.987.631
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
140.579.490 358.897.124 499.476.614 75.437.506 289.403.164 364.840.670
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
13.575.361 25.077.244 38.652.605 7.288.292 16.053.812 23.342.104
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
13.313.219 6.101.048 19.414.267 6.377.847 4.862.254 11.240.101
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
262.142 18.976.196 19.238.338 910.445 11.191.558 12.102.003
Para ve Faiz Swap İşlemleri
112.401.133 315.666.516 428.067.649 66.545.184 268.882.455 335.427.639
Swap Para Alım İşlemleri
1.066.385 130.779.977 131.846.362 2.126.829 98.404.122 100.530.951
Swap Para Satım İşlemleri
77.899.950 54.057.885 131.957.835 37.918.755 62.467.695 100.386.450
Swap Faiz Alım İşlemleri
16.717.399 65.414.327 82.131.726 13.249.800 54.005.319 67.255.119
Swap Faiz Satım İşlemleri
16.717.399 65.414.327 82.131.726 13.249.800 54.005.319 67.255.119
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
12.935.519 14.528.025 27.463.544 1.227.592 2.651.799 3.879.391
Para Alım Opsiyonları
9.306.532 4.557.563 13.864.095 821.817 1.131.799 1.953.616
Para Satım Opsiyonları
3.628.987 9.970.462 13.599.449 405.775 1.520.000 1.925.775
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.667.477 1.589.921 3.257.398 376.438 387.573 764.011
Futures Para Alım İşlemleri
878.809 762.320 1.641.129 361.015 18.895 379.910
Futures Para Satım İşlemleri
788.668 827.601 1.616.269 15.423 368.678 384.101
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.035.418 2.035.418 0 1.427.525 1.427.525
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.566.164.153 661.035.083 2.227.199.236 1.168.863.151 489.419.290 1.658.282.441
EMANET KIYMETLER
27.545.592 21.818.024 49.363.616 22.219.062 16.495.503 38.714.565
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
8.576.257 0 8.576.257 7.427.814 0 7.427.814
Emanete Alınan Menkul Değerler
274.784 17.611.916 17.886.700 1.633.011 11.510.543 13.143.554
Tahsile Alınan Çekler
15.795.420 1.579.127 17.374.547 10.923.733 3.061.613 13.985.346
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.898.881 1.283.590 4.182.471 2.233.879 920.079 3.153.958
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
250 1.343.391 1.343.641 625 1.003.268 1.003.893
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
888.402.578 363.989.248 1.252.391.826 666.936.857 290.504.187 957.441.044
Menkul Kıymetler
5.407.417 23.700.937 29.108.354 5.098.635 18.744.531 23.843.166
Teminat Senetleri
681.982 968.075 1.650.057 538.348 602.312 1.140.660
Emtia
946.607 0 946.607 521.666 0 521.666
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
188.003.690 169.839.718 357.843.408 130.004.304 146.855.545 276.859.849
Diğer Rehinli Kıymetler
693.362.882 169.480.518 862.843.400 530.773.904 124.301.799 655.075.703
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
650.215.983 275.227.811 925.443.794 479.707.232 182.419.600 662.126.832
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.966.839.512 1.271.850.835 3.238.690.347 1.419.728.442 921.898.390 2.341.626.832
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
15.874.450 1.446.590
Alınan Faizler
22.122.324 15.934.856
Ödenen Faizler
-19.295.127 -10.120.928
Alınan Temettüler
14.889 518
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.776.837 3.105.125
Elde Edilen Diğer Kazançlar
259.476 808.251
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.727.050 1.592.271
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.666.450 -1.502.084
Ödenen Vergiler
-4.797.742 -1.222.295
Diğer
12.733.193 -7.149.124
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
23.233.476 5.755.299
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-182.168 42.250
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.500.228 -3.224.817
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-79.286.434 -23.005.409
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.172.450 4.828.878
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.194.128 -2.814.238
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
79.768.294 26.396.121
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.279.874 -3.776.419
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
27.520.716 7.308.933
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
39.107.926 7.201.889
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.479.397 -3.670.835
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -124.800
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 25.650
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-772.620 -359.525
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
156.790 89.389
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-19.458.309 -8.978.951
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.311.486 7.026.427
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-9.284.217 -3.666.627
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.853.381 2.404.893
Diğer
-285.908 -87.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.092.303 6.585.511
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.026.640 16.470.778
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-17.056.752 -9.799.959
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.398 -11.280
Diğer
-58.793 -74.028
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.356.483 774.811
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
25.892.709 10.891.376
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
47.100.231 15.425.482
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
72.992.940 26.316.858
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.471.138 2.593.035
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.705.620 -198.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.591 234
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.673 167
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
830 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.088 67
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.691.029 -199.031
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.341.517 -648.472
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.724.817 397.654
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17.666 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.392.971 51.787
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.176.758 2.394.238
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
61.485.357 120.835.749 182.321.106 36.875.476 91.014.591 127.890.067
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.912.248 106.169.201 115.081.449 7.426.349 78.137.381 85.563.730
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 8.924.953 70.516.688 79.441.641 7.436.280 62.858.291 70.294.571
Bankalar
(3) 2.373 35.246.272 35.248.645 822 15.119.582 15.120.404
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 0 419.489 419.489 0 159.508 159.508
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-15.078 -13.248 -28.326 -10.753 0 -10.753
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 512.188 352.367 864.555 181.903 499.454 681.357
Devlet Borçlanma Senetleri
388.414 90.026 478.440 101.865 64.122 165.987
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
91.089 0 91.089 47.353 0 47.353
Diğer Finansal Varlıklar
32.685 262.341 295.026 32.685 435.332 468.017
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 30.926.862 9.824.838 40.751.700 9.633.009 10.008.077 19.641.086
Devlet Borçlanma Senetleri
30.919.188 9.824.838 40.744.026 9.625.335 10.008.077 19.633.412
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(12) 21.134.059 4.489.343 25.623.402 19.634.215 2.369.679 22.003.894
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16.140.148 2.638.057 18.778.205 16.419.234 2.225.197 18.644.431
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
4.993.911 1.851.286 6.845.197 3.214.981 144.482 3.359.463
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
233.918.050 123.120.420 357.038.470 132.561.876 97.907.918 230.469.794
Krediler
(6) 213.311.871 107.371.422 320.683.293 129.816.752 82.927.002 212.743.754
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 32.070.765 20.126.540 52.197.305 14.876.060 14.980.916 29.856.976
Devlet Borçlanma Senetleri
32.070.765 19.472.242 51.543.007 14.876.060 14.417.974 29.294.034
Diğer Finansal Varlıklar
0 654.298 654.298 0 562.942 562.942
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.464.586 -4.377.542 -15.842.128 -12.130.936 0 -12.130.936
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.487.593 0 3.487.593 2.400.164 0 2.400.164
İştirakler (Net)
(8) 45.276 0 45.276 14.026 0 14.026
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
45.276 0 45.276 14.026 0 14.026
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 3.215.026 0 3.215.026 2.167.844 0 2.167.844
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.086.980 0 3.086.980 2.129.798 0 2.129.798
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
128.046 0 128.046 38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 227.291 0 227.291 218.294 0 218.294
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
227.291 0 227.291 218.294 0 218.294
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.905.438 97 3.905.535 3.660.096 37 3.660.133
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
914.581 0 914.581 628.673 0 628.673
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
914.581 0 914.581 628.673 0 628.673
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 2.040 0 2.040
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 150.345 0 150.345 133.892 0 133.892
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 6.977.689 348.507 7.326.196 6.052.142 132.336 6.184.478
VARLIKLAR TOPLAMI
310.839.053 244.304.773 555.143.826 182.314.359 189.054.882 371.369.241
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 141.792.938 208.654.029 350.446.967 79.660.507 147.262.712 226.923.219
ALINAN KREDİLER
(3) 450.859 42.002.501 42.453.360 526.513 26.505.405 27.031.918
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 13.834.637 15.257.984 29.092.621 2.302.812 15.717.177 18.019.989
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 5.097.224 20.763.801 25.861.025 4.609.660 23.779.092 28.388.752
Bonolar
5.097.224 2.527.021 7.624.245 4.609.660 2.154.632 6.764.292
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 18.236.780 18.236.780 0 21.624.460 21.624.460
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.394.637 3.719.699 8.114.336 9.160.015 3.292.413 12.452.428
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 4.394.637 3.287.256 7.681.893 8.982.699 2.623.496 11.606.195
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 0 432.443 432.443 177.316 668.917 846.233
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 503.125 292 503.417 491.912 777 492.689
KARŞILIKLAR
(9) 5.096.027 273.495 5.369.522 1.567.815 0 1.567.815
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.244.083 0 1.244.083 977.114 0 977.114
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.851.944 273.495 4.125.439 590.701 0 590.701
CARİ VERGİ BORCU
(10) 2.790.487 0 2.790.487 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 17.262.406 17.262.406 0 11.852.564 11.852.564
Krediler
0 17.262.406 17.262.406 0 11.852.564 11.852.564
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19.212.050 15.716.817 34.928.867 10.570.280 11.925.527 22.495.807
ÖZKAYNAKLAR
40.262.618 -1.941.800 38.320.818 24.785.657 -2.641.597 22.144.060
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-209.352 0 -209.352 -223.943 0 -223.943
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.669.302 -1.941.800 2.727.502 678.070 -2.641.597 -1.963.527
Kar Yedekleri
20.980.816 0 20.980.816 17.052.702 0 17.052.702
Yasal Yedekler
771.684 0 771.684 757.842 0 757.842
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
20.209.132 0 20.209.132 16.294.860 0 16.294.860
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
11.471.138 0 11.471.138 3.928.114 0 3.928.114
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
11.471.138 0 11.471.138 3.928.114 0 3.928.114
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
233.434.602 321.709.224 555.143.826 133.675.171 237.694.070 371.369.241
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 42.281.998 17.425.923 18.235.168 6.483.442
Kredilerden Alınan Faizler
27.971.611 14.105.458 11.778.687 5.167.688
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
130.135 303.571 0 133.347
Bankalardan Alınan Faizler
150.545 34.220 122.663 6.936
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
44.608 12.422 18.886 87
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
13.957.240 2.954.387 6.307.126 1.171.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
58.650 16.662 22.782 5.991
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.639.418 1.258.365 1.637.518 500.076
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
10.259.172 1.679.360 4.646.826 665.006
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
27.859 15.865 7.806 4.311
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -17.381.940 -9.338.654 -7.417.817 -3.457.019
Mevduata Verilen Faizler
-11.593.019 -6.521.441 -5.215.170 -2.442.862
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.894.886 -941.951 -765.847 -303.946
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.976.724 -836.628 -694.929 -291.653
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.687.131 -963.831 -585.316 -397.281
Kiralama Faiz Giderleri
-73.321 -46.240 -25.575 -14.937
Diğer Faiz Giderleri
-156.859 -28.563 -130.980 -6.340
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
24.900.058 8.087.269 10.817.351 3.026.423
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.290.903 2.415.106 1.776.633 879.547
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.730.038 3.105.687 2.342.783 1.179.161
Gayri Nakdi Kredilerden
303.235 195.812 124.500 68.105
Diğer
5.426.803 2.909.875 2.218.283 1.111.056
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.439.135 -690.581 -566.150 -299.614
Gayri Nakdi Kredilere
-1.542 -1.757 -657 -660
Diğer
-1.437.593 -688.824 -565.493 -298.954
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 14.889 518 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -462.389 -3.052.426 -60.160 -1.072.256
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
312.046 57.187 170.941 13.615
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-5.996.547 -3.680.316 -2.527.143 -1.301.027
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.222.112 570.703 2.296.042 215.156
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 259.476 390.120 74.129 220.135
FAALİYET BRÜT KÂRI
29.002.937 7.840.587 12.607.953 3.053.849
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -4.101.785 -1.444.765 -1.101.949 -563.861
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-3.596.446 -82.481 -3.450.179 -20.164
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.844.474 -1.466.917 -1.061.292 -511.922
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -3.422.041 -1.959.198 -1.261.123 -687.813
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
15.038.191 2.887.226 5.733.410 1.270.089
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
980.889 418.131 394.735 151.590
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 16.019.080 3.305.357 6.128.145 1.421.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -4.547.942 -712.322 -2.272.507 -314.478
Cari Vergi Karşılığı
-5.946.279 -8.528 -2.789.357 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-884.037 -1.322.581 -310.920 -279.663
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.282.374 618.787 827.770 -34.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 11.471.138 2.593.035 3.855.638 1.107.201
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 11.471.138 2.593.035 3.855.638 1.107.201
Grubun Karı (Zararı)
11.471.138 2.593.035 3.855.638 1.107.201
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar/Zarar 0,34240000 0,07740000 0,11510000 0,03310000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074894
BIST