***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından Esas Sözleşmemizin 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004528BIST