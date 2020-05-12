***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Esas Sözleşme
12.05.2020 15:41
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bankamızın güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 19/01/2018 25/01/2018 9502
7 19/01/2018 25/01/2018 9502
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844473
BIST
16:5799.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.637,77
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
16:576,9977
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0754
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:577,6064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0429
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:57383,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,18
|Açılış
|: 383,85
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.496.720
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.007
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|44.006.433
|% -9,97
|
|GEDIK
|20,80
|59.561.339
|% -7,31
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|AVTUR
|2,00
|6.761.375
|% -6,54
|
|KRDMA
|2,72
|67.353.442
|% -6,53
|
|GARAN
|7,91
|832.692.944
|% 1,93
|
|ASELS
|27,28
|612.921.319
|% 1,56
|
|ECILC
|5,42
|557.161.118
|% 9,94
|
|MGROS
|33,96
|499.870.931
|% 7,47
|
|AKBNK
|5,61
|452.157.217
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,34
|356.459.529
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,18
|241.655.687
|% -2,48
|
|IEYHO
|0,62
|89.581.162
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,39
|341.196.846
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,69
|88.010.028
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5997
|8,6428
|% -1,12
|
|Frank
|7,1988
|7,2422
|% -0,54
|
|Riyal
|1,8572
|1,8665
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|7,08
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.512
|-25,80
|
|Tam
|2.541
|2.577
|-26,50
|
|Yarım
|1.240
|1.260
|-13,00
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,57
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,19
|30,19
|0,56
|
Seans Raporu
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-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1414, 43 artarak (% 1.55 ) 92, 838
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, IDEAS, IZTAR, TACTR, YONGA, AYES, EGCYH, EGCEY, DIRIT, TKURU
-
17:09
ARTI, EKIZ, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:09
UFUK, SERVE, EGSER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:09
Bu seansda işlem gören 304 hisse senedinden 217 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 72 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem