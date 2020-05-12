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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Esas Sözleşme

12.05.2020 15:41
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Bankamızın güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 19/01/2018 25/01/2018 9502
7 19/01/2018 25/01/2018 9502



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844473


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 279,40 18.496.720 % 10,00  
GLRYH 20,24 1.635.007 % 10,00  
AVHOL 1,76 1.192.173 % 10,00  
TKURU 17,60 219.472 % 10,00  
EMNIS 3,08 87.546 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5997 8,6428 % -1,12  
Frank 7,1988 7,2422 % -0,54  
Riyal 1,8572 1,8665 % -1,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 7,08  
Altın Gr. 383 384 -2,51  
Cumhuriyet 2.468 2.512 -25,80  
Tam 2.541 2.577 -26,50  
Yarım 1.240 1.260 -13,00  
Çeyrek 620 630 -6,40  
Gümüş.Ons 15,53 15,57 0,07  
Gümüş Gr. 3,49 3,49 -0,03  
B. Petrol 30,19 30,19 0,56  
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