***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Esas Sözleşme
08.04.2022 15:23
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022
Açıklamalar
Bankamızın güncel esas sözleşmesi ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 06/04/2022 06/04/2022 10553
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018171
BIST
17:202.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 36,82
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:2014,7593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:2016,0451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:20922,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,59
|Açılış
|: 922,55
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:19
|GZNMI
|41,36
|28.470.682
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.785.290
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.071.616
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|17.289.111
|% -6,80
|
|ULUSE
|158,60
|33.363.157
|% -5,60
|
|SAMAT
|6,97
|19.370.118
|% -4,26
|
|GARAN
|13,20
|4.873.479.773
|% 4,68
|
|ASELS
|27,88
|3.632.249.686
|% 6,82
|
|THYAO
|35,34
|2.916.472.327
|% -0,79
|
|AKBNK
|8,37
|1.722.412.946
|% 4,10
|
|KARSN
|5,93
|1.690.468.449
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,63
|1.257.739.271
|% 2,73
|
|GARAN
|13,20
|4.873.479.773
|% 4,68
|
|ODAS
|2,20
|780.036.864
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,56
|1.612.723.788
|% 3,87
|
|KARSN
|5,93
|1.690.468.449
|% 3,85
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7531
|14,7606
|% 0,16
|
|Euro
|16,0194
|16,0310
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,1344
|19,2304
|% -0,35
|
|Frank
|15,6986
|15,7932
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9229
|3,9426
|% 0,18
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|16,04
|
|Altın Gr.
|922
|923
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,69
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,38
|
Seans Raporu
17:19
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