***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait fentegre faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosyası olarak sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256562BIST