***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/03/2020Karar Sayısı47SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz QNB Finansbank A.Ş.'nin 31 Aralık 2019 tarihli Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.Saygılarımızla,Ali Teoman KERMANYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi BaşkanıDurmuş Ali KUZUYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi ÜyesiTemel GÜZELOĞLUGenel Müdür ve Yönetim Kurulu ÜyesiAdnan Menderes YAYLAGenel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824062BIST