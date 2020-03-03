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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

03.03.2020 21:31
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***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/03/2020
Karar Sayısı
47
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz QNB Finansbank A.Ş.'nin 31 Aralık 2019 tarihli Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Ali Teoman KERMAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Durmuş Ali KUZU
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Temel GÜZELOĞLU
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Menderes YAYLA
Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824062


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Altın Gr. 321 321 7,15  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,14 17,17 0,49  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,07  
B. Petrol 51,45 51,45 -0,45  
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