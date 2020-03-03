***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
03.03.2020 21:31
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/03/2020
Karar Sayısı
47
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz QNB Finansbank A.Ş.'nin 31 Aralık 2019 tarihli Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Ali Teoman KERMAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Durmuş Ali KUZU
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Temel GÜZELOĞLU
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Menderes YAYLA
Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824062
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,1173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0429
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0314
18:056,8448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0153
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,7498
18:05321,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 7,66
|Açılış
|: 321,67
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
323,70
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8113
|7,8505
|% -0,37
|
|Frank
|6,3687
|6,4070
|% -0,31
|
|Riyal
|1,6264
|1,6345
|% -0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|49,20
|
|Altın Gr.
|321
|321
|7,15
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,17
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,07
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|-0,45
|
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