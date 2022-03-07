***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi07/03/2022Karar Sayısı38SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanıİlişikte sunduğumuz QNB Finansbank A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 31.12.2021 tarihli Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nda yer alan bilgiler tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.Saygılarımızla,Ali Teoman KERMANYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi BaşkanıDurmuş Ali KUZUYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi ÜyesiOsman Ömür TANGenel Müdür ve Yönetim Kurulu ÜyesiAdnan Menderes YAYLAGenel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008002BIST