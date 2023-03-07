***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
07.03.2023 23:29
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/03/2023
Karar Sayısı
41
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
İlişikte sunduğumuz QNB Finansbank A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 31.12.2022 tarihli Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nda yer alan bilgiler tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Ali Teoman KERMAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Durmuş Ali KUZU
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Osman Ömür TAN
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Menderes YAYLA
Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121392
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9389
En Düşük
18,8991
18:0519,9487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,9873
En Düşük
19,8891
18:051.101,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.101,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.104,45
En Düşük
1.100,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9193
|18,9264
|% 0,03
|
|Euro
|19,9230
|19,9318
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,2806
|22,3923
|% -0,13
|
|Frank
|19,9760
|20,0963
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0244
|5,0496
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,89
|
|Altın Gr.
|1.101
|1.102
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.497
|7.575
|-8,00
|
|Yarım
|3.663
|3.707
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.853
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,94
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,09
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ANGEN
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 5, 951
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17:57XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 87, 290.00 milyon TL de
-
17:57DERIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 017, 207 adet işlem