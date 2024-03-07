***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
07.03.2024 21:48
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/03/2024
Karar Sayısı
46
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
İlişikte sunduğumuz QNB Finansbank A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 31.12.2023 tarihli Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nda yer alan bilgiler tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Saleh Nofal
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Durmuş Ali KUZU
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Osman Ömür TAN
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Menderes YAYLA
Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256561
BIST