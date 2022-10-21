***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
21.10.2022 18:16
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/10/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
45.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Gerekli izinlerin alınmasını müteakip tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
22,950,000.-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
43,57 TL
Toplam Tutar
1.000.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0.20
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 3.64
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın faaliyetlerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Cigna Nederland Gamma B.V.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/10/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı pazarlık ve mutabakat ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satış fiyatı karşılıklı pazarlık ve mutabakat ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sermayesinin % 49'una iştirak etmiş olduğumuz Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.'deki ortaklık payımıza ilişkin olarak Bankamız Yönetim Kurulu'nca, Cigna Nederland Gamma B.V. tarafından sahip olunan ve Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin sermayesinin %51'ine karşılık gelen toplam 22,950,000.-TL nominal bedelli, toplam 22,950,000 hissenin bankamızca 1.000.000.000 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş olup bu kapsamda Cigna Nederland Gamma B.V. ile 21 Ekim 2022 tarihinde bir Hisse Alım Sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devir işlemi gerekli izinlerin alınmasını müteakip tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073355
BIST