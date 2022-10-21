***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/10/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBireysel Emeklilik ve SigortacılıkEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi45.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihGerekli izinlerin alınmasını müteakip tamamlanacaktır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı22,950,000.-TLBeher Payın Alış Fiyatı43,57 TLToplam Tutar1.000.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)% 51Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)% 100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)% 100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0.20İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 3.64Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın faaliyetlerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıCigna Nederland Gamma B.V.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/10/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı pazarlık ve mutabakat ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSatış fiyatı karşılıklı pazarlık ve mutabakat ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSermayesinin % 49'una iştirak etmiş olduğumuz Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.'deki ortaklık payımıza ilişkin olarak Bankamız Yönetim Kurulu'nca, Cigna Nederland Gamma B.V. tarafından sahip olunan ve Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin sermayesinin %51'ine karşılık gelen toplam 22,950,000.-TL nominal bedelli, toplam 22,950,000 hissenin bankamızca 1.000.000.000 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş olup bu kapsamda Cigna Nederland Gamma B.V. ile 21 Ekim 2022 tarihinde bir Hisse Alım Sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devir işlemi gerekli izinlerin alınmasını müteakip tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073355BIST