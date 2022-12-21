***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/10/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.ŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBireysel Emeklilik ve SigortacılıkEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi45.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21/12/2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı22.950.000.-TLBeher Payın Alış Fiyatı42,75 TLToplam Tutar981.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)51Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0.18İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)3.57Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın faaliyetlerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıCigna Nederland Gamma B.V.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiOrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/10/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı pazarlık ve mutabakat ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar21.10.2022 tarihli açıklamamız ile sermayesinin % 49'una iştirak etmiş olduğumuz Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. sermayesinin %51'ine karşılık gelen toplam 22.950,000.-TL nominal bedelli, toplam 22.950,000 hissenin Bankamızca satın alınmasına karar verildiği ve bu kapsamda Cigna Nederland Gamma B.V. ile bir Hisse Alım Sözleşmesi imzalandığı ifade edilmişti. Söz konusu hisse devir işlemi, gerekli izinlerin alınmasını müteakip, 21 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmıştır.*21.10.2022 tarihli açıklamamızda yer alan toplam tutar karşılıklı müzakereler sonucunda revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089057BIST