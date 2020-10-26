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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

26.10.2020 14:33
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/10/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Hemenal Finansman Anonim Şirketi
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tüketici Finansmanı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
70.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Gerekli yasal izinler ve diğer işlemlerin tamamlanmasını müteakip tamamlanacaktır.
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
69.999.996 TL
Beher Pay Fiyatı
Gerekli yasal izinler ve diğer işlemlerin tamamlanmasını müteakip belli olacaktır.
Toplam Tutar
Gerekli yasal izinler ve diğer işlemlerin tamamlanmasını müteakip belli olacaktır.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0%
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0%
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,013%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Gerekli yasal izinler ve diğer işlemlerin tamamlanmasını müteakip belli olacaktır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Gerekli yasal izinler ve diğer işlemlerin tamamlanmasını müteakip belli olacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/10/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Taraflar arasında yapılan karşılıklı pazarlık ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nca,  QNB Finansbank grup şirketleri ile birlikte sermayesinin % 100'üne sahip bulunduğumuz Hemenal Finansman A.Ş.'ndeki toplam 70.000.000,00 TL nominal değerli hisselerimizin tamamının satılmasına karar verilmiş olup bu kapsamda, Bankamız'a ait 69.999.996,00 TL nominal değerli hissenin OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna satışı için bir pay devri sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devir bedeli Kapanış Tarihi öncesindeki son aysonu bilançosundaki özkaynak tutarına göre belirlenecektir. Şirket hisselerinin devri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883730


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 49,52 264.298.110 % 10,00  
KARTN 1.362,00 248.284.109 % 10,00  
EGCYO 1,76 496.718 % 10,00  
ROYAL 3,63 1.658.754 % 10,00  
LINK 48,48 7.059.900 % 9,98  
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17:30 Alış Satış %  
Dolar 8,0791 8,0863 % 1,50  
Euro 9,5514 9,5577 % 1,15  
Sterlin 10,4849 10,5375 % 1,18  
Frank 8,8731 8,9265 % 1,11  
Riyal 2,1497 2,1604 % 1,49  
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17:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.904 2,21  
Altın Gr. 495 495 8,23  
Cumhuriyet 3.279 3.328 71,00  
Tam 3.261 3.341 51,50  
Yarım 1.576 1.616 24,91  
Çeyrek 790 808 12,45  
Gümüş.Ons 24,37 24,40 -0,22  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,04  
B. Petrol 40,98 40,98 -1,09  
Seans Raporu 17:30
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