***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
31.05.2021 20:35
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/10/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Hemenal Finansman A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tüketici Finansmanı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
70.000.000,00 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.05.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
69.999.996,00 TL
Beher Pay Fiyatı
0,3918 TL
Toplam Tutar
27.427.832,29 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0 %
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0 %
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.011%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0.28%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
789.774 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/10/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Taraflar arasında yapılan karşılıklı pazarlık ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
QNB Finansbank grup şirketleri ile birlikte sermayesinin % 100'üne sahip bulunduğumuz Hemenal Finansman A.Ş.'ndeki toplam 70.000.000,00 TL nominal değerli hisselerimizin tamamının satılmasına ilişkin olarak Bankamız'a ait 69.999.996,00 TL nominal değerli hissenin OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na satışı işlemleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip 31.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939198
BIST