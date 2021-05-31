***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19/10/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıHemenal Finansman A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTüketici FinansmanıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi70.000.000,00 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.05.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı69.999.996,00 TLBeher Pay Fiyatı0,3918 TLToplam Tutar27.427.832,29 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100%Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)0 %Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)0 %Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0.011%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0.28%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı789.774 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiBulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/10/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiTaraflar arasında yapılan karşılıklı pazarlık ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarQNB Finansbank grup şirketleri ile birlikte sermayesinin % 100'üne sahip bulunduğumuz Hemenal Finansman A.Ş.'ndeki toplam 70.000.000,00 TL nominal değerli hisselerimizin tamamının satılmasına ilişkin olarak Bankamız'a ait 69.999.996,00 TL nominal değerli hissenin OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na satışı işlemleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip 31.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939198BIST