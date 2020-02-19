***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









i seçimi,11 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,12 - Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,13 - Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,15 - 2019 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,17 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nca yukarıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, 26/03/2020 Perşembe günü saat 11:00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820134BIST