***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 19.02.2020Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,3 - 2019 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,4 - 2019 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,5 - 2019 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin onaylanması Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,7 - 2019 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,8 - Yönetim Kurulu üye seçimi Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçimi,11 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,12 - Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,13 - Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,15 - 2019 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,17 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_26.03.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nca yukarıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, 26/03/2020 Perşembe günü saat 11:00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823341BIST