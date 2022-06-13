***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Belgesi
13.06.2022 16:02
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç limiti 5 milyar ABD Doları (veya muadili tutar kadar) olan Orta Vadeli Borçlanma (Medium Term Note) Programı yenilenmiştir. Konu hakkında, yurtdışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi başvurumuzun uygun görüldüğü hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-22658 sayılı onay yazısı ekte yer almaktadır. Ayrıca, anılan onay kapsamında 1 milyar ABD Doları'na kadar yeşil/sürdürülebilir borçlanma araçları, 4 milyar ABD Doları'na kadar ise diğer borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri de ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036945
BIST
17:032.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 15,18
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:0317,2828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0212
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:0318,0389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0472
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:031.009,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.009,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:01
|IDEAS
|19,69
|15.625.779
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.072.062
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.000.209
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|74.957.511
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.454.560
|% -9,85
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|ISGYO
|13,60
|201.534.157
|% -4,83
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|BRMEN
|1,78
|123.761
|% -4,30
|
|THYAO
|47,18
|3.640.927.435
|% 0,38
|
|EREGL
|30,70
|1.846.953.492
|% -1,41
|
|SISE
|22,12
|1.741.052.146
|% -0,18
|
|SASA
|43,86
|1.532.324.191
|% 2,91
|
|KRDMD
|13,12
|974.007.507
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,60
|458.168.057
|% 0,39
|
|MOBTL
|1,79
|259.240.512
|% -4,28
|
|YKBNK
|4,68
|646.941.960
|% -1,06
|
|ODAS
|2,87
|335.774.428
|% 1,77
|
|TSKB
|2,33
|258.970.014
|% -1,69
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2726
|17,2813
|% 0,11
|
|Euro
|18,0146
|18,0428
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,7556
|20,8597
|% -0,54
|
|Frank
|17,2928
|17,3969
|% 0,34
|
|Riyal
|4,5902
|4,6132
|% 0,12
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-6,12
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.826
|-24,00
|
|Tam
|6.699
|6.804
|-14,00
|
|Yarım
|3.289
|3.328
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.663
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,03
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,59
|