Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Belgesi

13.06.2022 16:02
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Belgesi


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İhraç limiti 5 milyar ABD Doları (veya muadili tutar kadar) olan Orta Vadeli Borçlanma (Medium Term Note) Programı yenilenmiştir. Konu hakkında, yurtdışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi başvurumuzun uygun görüldüğü hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-22658 sayılı onay yazısı ekte yer almaktadır. Ayrıca, anılan onay kapsamında 1 milyar ABD Doları'na kadar yeşil/sürdürülebilir borçlanma araçları, 4 milyar ABD Doları'na kadar ise diğer borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri de ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036945


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:032.525
Değişim :  0,60% |  15,18
Açılış :  2.527  
Önceki Kapanış :  2.510  
En Yüksek
2.533 En Düşük
2.490
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 19,69 15.625.779 % 10,00  
RAYSG 11,77 3.431.624 % 10,00  
PENTA 473,60 56.072.062 % 9,99  
FONET 15,78 93.000.209 % 9,97  
RTALB 14,79 74.957.511 % 9,96  
daha fazla
17:01 Alış Satış %  
Dolar 17,2726 17,2813 % 0,11  
Euro 18,0146 18,0428 % 0,28  
Sterlin 20,7556 20,8597 % -0,54  
Frank 17,2928 17,3969 % 0,34  
Riyal 4,5902 4,6132 % 0,12  
daha fazla
17:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 -6,12  
Altın Gr. 1.009 1.009 -0,33  
Cumhuriyet 6.725 6.826 -24,00  
Tam 6.699 6.804 -14,00  
Yarım 3.289 3.328 -7,00  
Çeyrek 1.648 1.663 -4,00  
Gümüş.Ons 21,00 21,03 -0,06  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,03  
B. Petrol 125 125 2,59  
Seans Raporu 17:01
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru