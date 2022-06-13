***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİhraç limiti 5 milyar ABD Doları (veya muadili tutar kadar) olan Orta Vadeli Borçlanma (Medium Term Note) Programı yenilenmiştir. Konu hakkında, yurtdışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi başvurumuzun uygun görüldüğü hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-22658 sayılı onay yazısı ekte yer almaktadır. Ayrıca, anılan onay kapsamında 1 milyar ABD Doları'na kadar yeşil/sürdürülebilir borçlanma araçları, 4 milyar ABD Doları'na kadar ise diğer borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri de ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036945BIST