***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.05.2021 14:52
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MTN Programının (İhraç tavanı) uzatılmasına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 13.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.05.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.05.2022
Ek Açıklamalar
İhraç limiti 5 milyar ABD Doları olan Orta Vadeli Borçlanma (Medium Term Note) Programı yenilenmiş olup söz konusu program kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi başvurumuzun uygun görüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.05.2021 tarih ve 27/750 sayılı kararı ile onayı ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onay.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935227
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0232
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0345
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0513
En Düşük
9,9609
18:05484,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,34
|Açılış
|: 484,91
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2376
|8,2464
|% -0,28
|
|Euro
|10,0124
|10,0395
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,4947
|11,5523
|% 0,37
|
|Frank
|9,1092
|9,1641
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1903
|2,2013
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|16,48
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|68,20
|68,20
|0,11
|