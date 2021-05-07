***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi MTN Programının (İhraç tavanı) uzatılmasına ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2021İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 13.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.05.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.05.2022Ek Açıklamalarİhraç limiti 5 milyar ABD Doları olan Orta Vadeli Borçlanma (Medium Term Note) Programı yenilenmiş olup söz konusu program kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi başvurumuzun uygun görüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.05.2021 tarih ve 27/750 sayılı kararı ile onayı ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onay.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935227BIST