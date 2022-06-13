***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.06.2022 16:04
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MTN Programının (İhraç tavanı) uzatılmasına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 21.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.06.2023
Ek Açıklamalar
İhraç limiti 5 milyar ABD Doları (veya muadili tutar kadar) olan Orta Vadeli Borçlanma (Medium Term Note) Programı yenilenmiştir. Konu hakkında, yurtdışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi başvurumuzun uygun görüldüğü hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2022 tarih ve E 29833736 105.02.02.02 22658 sayılı onay yazısı ekte yer almaktadır. Ayrıca, anılan onay kapsamında 1 milyar ABD Doları'na kadar yeşil/sürdürülebilir borçlanma araçları, 4 milyar ABD Doları'na kadar ise diğer borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri de ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi 1.pdf
EK: 3 SPK Onay.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036946
BIST
17:032.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 15,18
|Açılış
|: 2.527
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|Önceki Kapanış
|: 2.510
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2.533
En Düşük
2.490
17:0317,2828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 17,2750
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|Önceki Kapanış
|: 17,2400
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17,2960
En Düşük
17,1960
17:0318,0353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 18,0300
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|Önceki Kapanış
|: 18,0000
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18,1216
En Düşük
17,9666
17:031.009,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.009,96
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|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
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1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:01
|IDEAS
|19,69
|15.625.878
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.072.062
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.000.209
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|74.973.765
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.461.960
|% -9,85
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|ISGYO
|13,60
|201.534.157
|% -4,83
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|BRMEN
|1,78
|123.761
|% -4,30
|
|THYAO
|47,20
|3.655.881.654
|% 0,43
|
|EREGL
|30,76
|1.852.780.364
|% -1,22
|
|SISE
|22,14
|1.747.855.502
|% -0,09
|
|SASA
|43,88
|1.539.563.964
|% 2,96
|
|KRDMD
|13,14
|978.011.168
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,60
|458.507.658
|% 0,39
|
|MOBTL
|1,79
|260.003.395
|% -4,28
|
|YKBNK
|4,68
|647.251.176
|% -1,06
|
|ODAS
|2,87
|336.750.345
|% 1,77
|
|TSKB
|2,33
|259.222.346
|% -1,69
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2726
|17,2813
|% 0,11
|
|Euro
|18,0146
|18,0428
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,7650
|20,8691
|% -0,50
|
|Frank
|17,2966
|17,4008
|% 0,36
|
|Riyal
|4,5907
|4,6138
|% 0,13
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-2,63
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|0,84
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-25,00
|
|Tam
|6.709
|6.812
|-6,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.665
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,05
|
|B. Petrol
|124
|124
|1,47
|