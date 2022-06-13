***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi MTN Programının (İhraç tavanı) uzatılmasına ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 21.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.06.2023Ek Açıklamalarİhraç limiti 5 milyar ABD Doları (veya muadili tutar kadar) olan Orta Vadeli Borçlanma (Medium Term Note) Programı yenilenmiştir. Konu hakkında, yurtdışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi başvurumuzun uygun görüldüğü hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2022 tarih ve E 29833736 105.02.02.02 22658 sayılı onay yazısı ekte yer almaktadır. Ayrıca, anılan onay kapsamında 1 milyar ABD Doları'na kadar yeşil/sürdürülebilir borçlanma araçları, 4 milyar ABD Doları'na kadar ise diğer borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri de ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 İhraç Belgesi 1.pdfEK: 3 SPK Onay.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036946BIST