***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamızca toplam 30.000.000.000 TL tutara ve 5 yıla kadar vadeli bonolar ve/veya tahviller ihraç edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamızca toplam 30.000.000.000 TL (otuzmilyarTürkLirası) tutara ve 5 (beş) yıla kadar vadeli finansman bonoları, tahviller dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak finansman bonolarının ve/veya tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına,satışa aracılık işlemi için QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,ihraç edilecek menkul kıymetlerin niteliğinin, 30.000.000.000 TL (otuzmilyarTürkLirası) tutarı geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 5 (beş) yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken), dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve finansman bonolarının, tahvillerin dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi de dâhil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a gerekli başvuruların yapılması, ihraç belgesi alınması, izahname onayı alınması ve gerektiğinde izahname değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunarak gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158048BIST