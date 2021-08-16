***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
16.08.2021 11:12
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/07/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 09/07/2021 tarihli,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmek üzere ve/veya halka arz edilmeksizin ve/veya tahsisli olarak 30 Milyar TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Kurul'un 2021/38 sayılı Haftalık Bülten'inde yayımlanmıştır.Bu kapsamda söz konusu bono ve/veya tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.08.2021 tarih ve 39/1199 sayı ile onaylanan İzahnamenin " İhraççı Bilgi Dökümanı (Birinci Kısım)" bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958216
BIST
11:061.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,81
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.459
En Düşük
1.451
11:068,4856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4609
11:0610,0154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0370
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0500
|
10,0779
En Düşük
9,9654
11:06483,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,83
|Açılış
|: 484,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,92
BIST En Aktif Hisseler11:06
|IZFAS
|6,82
|4.341.332
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.545.588
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.858.969
|% 9,95
|
|AGYO
|3,47
|40.019.768
|% 9,81
|
|DAGI
|3,86
|52.537.624
|% -9,18
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|MIPAZ
|4,18
|6.253.547
|% -3,91
|
|IHEVA
|1,05
|7.003.784
|% -3,67
|
|THYAO
|12,66
|328.613.391
|% 1,93
|
|GARAN
|9,41
|295.145.308
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,55
|204.329.637
|% 2,41
|
|AKBNK
|5,58
|179.279.109
|% 1,82
|
|KRDMD
|8,33
|168.080.604
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,55
|204.329.637
|% 2,41
|
|ODAS
|1,37
|79.552.487
|% 1,48
|
|AKBNK
|5,58
|179.279.109
|% 1,82
|
|GARAN
|9,41
|295.145.308
|% 1,51
|
|THYAO
|12,66
|328.613.391
|% 1,93
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4759
|8,4856
|% -0,37
|
|Euro
|10,0001
|10,0154
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,7143
|11,7730
|% -0,52
|
|Frank
|9,2286
|9,2842
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2537
|2,2650
|% -0,47
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-5,10
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|-1,16
|
Seans Raporu
11:06
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-
11:16KARYE
Yüzde 4.40 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 669, 948 adet işlem
-
11:15YATAS
Yüzde 4.75 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 692, 399 adet işlem
-
11:14METUR
Yüzde 5.33 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 571, 446 adet işlem
-
11:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 47 artarak (% 0.61 ) 1, 572
-
11:13XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 3, 206.00 milyon TL de