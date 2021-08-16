***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
16.08.2021 11:14
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/07/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 09/07/2021 tarihli,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmek üzere ve/veya halka arz edilmeksizin ve/veya tahsisli olarak 30 Milyar TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Kurul'un 2021/38 sayılı Haftalık Bülten'inde yayımlanmıştır.Bu kapsamda söz konusu bono ve/veya tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.08.2021 tarih ve 39/1199 sayı ile onaylanan İzahnamenin " İhraççı Bilgi Dökümanı (İkinci Kısım)" bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958219
BIST
11:231.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,41
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.460
En Düşük
1.451
11:238,4771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0400
|Açılış
|: 8,4780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4603
11:239,9995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0529
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9654
11:23483,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,97
|Açılış
|: 483,56
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,88
BIST En Aktif Hisseler11:23
|VKING
|8,36
|1.565.184
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.370.760
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.938.506
|% 9,95
|
|AGYO
|3,44
|55.943.429
|% 8,86
|
|DAGI
|3,87
|56.000.108
|% -8,94
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|MIPAZ
|4,14
|7.831.402
|% -4,83
|
|IHEVA
|1,05
|7.265.110
|% -3,67
|
|THYAO
|12,64
|361.579.116
|% 1,77
|
|GARAN
|9,39
|328.897.652
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,54
|217.817.498
|% 2,01
|
|AKBNK
|5,57
|192.541.773
|% 1,64
|
|SISE
|8,63
|177.645.316
|% -0,69
|
|YKBNK
|2,54
|217.817.498
|% 2,01
|
|ODAS
|1,38
|81.245.428
|% 2,22
|
|GARAN
|9,39
|328.897.652
|% 1,29
|
|AKBNK
|5,57
|192.541.773
|% 1,64
|
|THYAO
|12,64
|361.579.116
|% 1,77
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4725
|8,4771
|% -0,47
|
|Euro
|9,9916
|9,9995
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,7104
|11,7692
|% -0,55
|
|Frank
|9,2346
|9,2903
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2527
|2,2640
|% -0,51
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-4,08
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-3,97
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|-1,15
|