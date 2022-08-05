***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
05.08.2022 18:26
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/07/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 01/07/2022 tarihli,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmek üzere ve/veya halka arz edilmeksizin ve/veya tahsisli olarak 30 Milyar TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Kurul'un 2022/38 sayılı Haftalık Bülten'inde yayımlanmıştır.Bu kapsamda söz konusu bono ve/veya tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.08.2022 tarih ve 40/1130 sayı ile onaylanan İzahnamenin " İhraççı Bilgi Dökümanı (İkinci Kısım)" bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052531
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1244
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
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18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.023,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,72
|Açılış
|: 1.023,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|OZKGY
|7,48
|49.529.688
|% -4,96
|
|OZKGY
|7,48
|49.529.688
|% -4,96
|
|KZBGY
|44,36
|43.867.612
|% -4,77
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9204
|17,9445
|% 0,20
|
|Euro
|18,2265
|18,2499
|% -0,68
|
|Sterlin
|21,5691
|21,6773
|% -0,69
|
|Frank
|18,5420
|18,6537
|% -0,75
|
|Riyal
|4,7615
|4,7854
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-17,81
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-7,10
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.861
|6.940
|-50,00
|
|Yarım
|3.343
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,88
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,73
|95,73
|1,61
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
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17:58
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