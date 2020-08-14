***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
14.08.2020 11:28
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/07/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 10/07/2020 tarihli,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmek üzere ve/veya halka arz edilmeksizin ve/veya tahsisli olarak 30 Milyar TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Kurul'un 2020/47 sayılı Haftalık Bülten'inde yayımlanmıştır.Bu kapsamda söz konusu bono ve/veya tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.07.2020 tarih ve 48/961 sayı ile onaylanan İzahnamenin " Özet " bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868946
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|BAYRK
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|11.908.702
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|NETAS
|15,88
|81.913.329
|% 9,97
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|AKSEN
|5,09
|118.628.029
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
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|% 9,93
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|RALYH
|16,11
|2.305.317
|% -10,00
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|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
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|KLGYO
|8,38
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|KUTPO
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|10.107.002
|% -9,95
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|UZERB
|4,19
|51.717
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|
|EKGYO
|1,97
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|% -0,51
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|EKGYO
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|TSKB
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|DOHOL
|2,07
|202.005.637
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|YKBNK
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|KARSN
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|246.712.713
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|12:57
|Alış
|Satış
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|Euro
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|% 0,36
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|Sterlin
|9,6112
|9,6594
|% 0,52
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|Frank
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|Riyal
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|12:57
|Alış
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|1.943
|1.944
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|Altın Gr.
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|461
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|3.120
|29,00
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|Tam
|3.056
|3.135
|26,17
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|Yarım
|1.477
|1.516
|12,66
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|Çeyrek
|741
|758
|6,33
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|Gümüş.Ons
|26,54
|26,59
|-0,92
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|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,18
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|B. Petrol
|44,58
|44,58
|-0,38
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