***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
16.08.2021 11:13
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/07/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 09/07/2021 tarihli,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmek üzere ve/veya halka arz edilmeksizin ve/veya tahsisli olarak 30 Milyar TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Kurul'un 2021/38 sayılı Haftalık Bülten'inde yayımlanmıştır.Bu kapsamda söz konusu bono ve/veya tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.08.2021 tarih ve 39/1199 sayı ile onaylanan İzahnamenin "Özet" bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958217
BIST
11:321.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.461
En Düşük
1.451
11:328,4658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0513
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4585
11:3210,0022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0502
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9654
11:32484,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,50
|Açılış
|: 483,52
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,88
BIST En Aktif Hisseler11:32
|VKING
|8,36
|1.592.697
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.376.659
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.953.739
|% 9,95
|
|AGYO
|3,47
|62.533.138
|% 9,81
|
|DAGI
|3,90
|57.356.970
|% -8,24
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|MIPAZ
|4,16
|8.364.199
|% -4,37
|
|EDATA
|14,94
|3.884.642
|% -3,98
|
|THYAO
|12,63
|371.684.915
|% 1,69
|
|GARAN
|9,39
|362.084.542
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,54
|249.584.985
|% 2,01
|
|AKBNK
|5,60
|215.599.494
|% 2,19
|
|KRDMD
|8,35
|202.092.710
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,54
|249.584.985
|% 2,01
|
|ODAS
|1,37
|82.258.495
|% 1,48
|
|AKBNK
|5,60
|215.599.494
|% 2,19
|
|GARAN
|9,39
|362.084.542
|% 1,29
|
|THYAO
|12,63
|371.684.915
|% 1,69
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4641
|8,4658
|% -0,60
|
|Euro
|9,9982
|10,0022
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,7145
|11,7732
|% -0,52
|
|Frank
|9,2352
|9,2908
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2531
|2,2644
|% -0,50
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-4,40
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,66
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|-1,16
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:42BUCIM
Yüzde 4.46 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 974, 900 adet işlem
-
11:41YATAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 14.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 245, 947 adet işlem
-
11:40OZBAL
Yüzde 6.24 oranında artışla 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 091, 742 adet işlem
-
11:39DARDL
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 587, 400 adet işlem
-
11:38XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 3, 991.00 milyon TL de