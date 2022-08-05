***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/07/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi : 01/07/2022 tarihli,İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmek üzere ve/veya halka arz edilmeksizin ve/veya tahsisli olarak 30 Milyar TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Kurul'un 2022/38 sayılı Haftalık Bülten'inde yayımlanmıştır.Bu kapsamda söz konusu bono ve/veya tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.08.2022 tarih ve 40/1130 sayı ile onaylanan İzahnamenin "Özet" bölümü ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052537BIST