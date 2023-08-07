***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
07.08.2023 11:09
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/06/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 19/06/2023 tarihli,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmek üzere ve/veya halka arz edilmeksizin ve/veya tahsisli olarak 10 Milyar TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Kurul'un 2023/45 sayılı Haftalık Bülten'inde yayımlanmıştır.Bu kapsamda söz konusu bono ve/veya tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.08.2023 tarih ve 44/933 sayı ile onaylanan İzahnamenin "Sermaye Piyasası Aracı Notu" bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181321
BIST
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12:067.455
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 54,42
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
12:0627,0139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0999
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
12:0629,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0011
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
12:061.680,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.680,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler12:04
|MIPAZ
|28,60
|19.971.667
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|25.002.951
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.868.444
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.305.324
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|177.646.791
|% -9,96
|
|ATAKP
|62,85
|565.263.026
|% -7,57
|
|FZLGY
|13,49
|517.783.948
|% -7,54
|
|OYAYO
|31,64
|18.608.851
|% -6,83
|
|THYAO
|263,70
|7.847.355.324
|% 5,99
|
|KLSER
|52,25
|3.189.843.206
|% 7,38
|
|SASA
|59,90
|2.812.102.925
|% -6,26
|
|SISE
|53,45
|2.227.672.096
|% -2,55
|
|EKGYO
|9,07
|1.966.572.014
|% 2,37
|
|EKGYO
|9,07
|1.966.572.014
|% 2,37
|
|YKBNK
|14,44
|1.027.290.095
|% -0,14
|
|ADESE
|1,78
|111.065.366
|% 3,49
|
|KLSER
|52,25
|3.189.843.206
|% 7,38
|
|ISCTR
|15,95
|922.281.014
|% -0,68
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9932
|27,0053
|% 0,34
|
|Euro
|29,6538
|29,6712
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,2679
|34,4397
|% 0,16
|
|Frank
|30,7074
|30,8924
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1756
|7,2116
|% 0,32
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,49
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|11.210
|11.379
|-40,00
|
|Tam
|10.968
|11.041
|-63,00
|
|Yarım
|5.488
|5.546
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.773
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,76
|85,76
|-0,48
|
Seans Raporu
12:04
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12:20TSPOR
Yüzde 5.89 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 824, 595 adet işlem
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12:18XU100
Endeks 7, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 51, 477.00 milyon TL de
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12:18ICUGS
Yüzde 6.99 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 890 adet işlem
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12:17BALAT
Yüzde 4.34 oranında artışla 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 167 adet işlem
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12:15OYLUM
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 198, 152 adet işlem