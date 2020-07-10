***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
10.07.2020 09:57
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 22.06.2020 tarihli açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurusu yapılan, Bankamızın nominal 30.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarıyla alakalı Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858543
BIST
10:32113.931
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -1.862,10
|Açılış
|: 115.451
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|Önceki Kapanış
|: 115.794
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115.451
En Düşük
112.830
10:326,8676
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,8990
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|Önceki Kapanış
|: 6,8900
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En Düşük
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10:327,7460
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,7277
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.081.259
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|DITAS
|24,98
|2.597.183
|% 5,40
|
|BJKAS
|3,62
|88.626.200
|% 4,93
|
|EKIZ
|10,79
|1.227.978
|% 4,86
|
|TSPOR
|6,24
|2.028.243
|% -9,96
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,74
|8.904.580
|% -9,15
|
|TURGG
|55,60
|4.490.235
|% -8,93
|
|SILVR
|3,47
|763.322
|% -8,92
|
|GARAN
|7,81
|234.911.825
|% -1,26
|
|THYAO
|11,64
|206.060.285
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|SISE
|6,29
|192.382.916
|% -1,41
|
|ASELS
|31,60
|153.745.103
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|TSKB
|1,23
|88.588.395
|% -1,60
|
|ODAS
|2,60
|90.215.364
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,28
|73.841.235
|% -2,15
|
|SISE
|6,29
|192.382.916
|% -1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6142
|8,6574
|% -0,14
|
|Frank
|7,2543
|7,2980
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,24
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.598
|-6,70
|
|Tam
|2.651
|2.666
|-6,80
|
|Yarım
|1.288
|1.304
|-3,30
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,59
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,63
|41,63
|-0,72
|