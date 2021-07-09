***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
09.07.2021 15:15
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 16.06.2021 tarihli açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurusu yapılan, Bankamızın nominal 30.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarıyla alakalı Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949982
BIST
15:231.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,87
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
15:238,6676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0251
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6533
15:2310,2979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0183
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
15:23502,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,73
|Açılış
|: 502,31
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,05
BIST En Aktif Hisseler15:21
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,33
|31.960.904
|% 8,60
|
|SILVR
|6,07
|35.357.525
|% 7,62
|
|TIRE
|8,05
|55.034.126
|% 7,48
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|FADE
|17,47
|37.227.953
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.647.227
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|230.703.002
|% -9,84
|
|TUREX
|10,64
|112.467.754
|% -8,04
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,29
|545.269.550
|% 2,97
|
|THYAO
|13,69
|510.525.514
|% 0,22
|
|GARAN
|8,53
|483.968.771
|% -0,35
|
|PETKM
|5,50
|465.802.945
|% 3,00
|
|EREGL
|18,02
|443.505.494
|% 2,62
|
|PEKGY
|1,10
|230.703.002
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|217.282.119
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|175.373.923
|% -0,54
|
|PETKM
|5,50
|465.802.945
|% 3,00
|
|KRDMD
|7,29
|545.269.550
|% 2,97
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6645
|8,6671
|% -0,29
|
|Euro
|10,2812
|10,2870
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,9491
|12,0090
|% -0,07
|
|Frank
|9,4302
|9,4870
|% -0,39
|
|Riyal
|2,3032
|2,3147
|% -0,37
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-0,57
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|-20,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-22,76
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-11,01
|
|Çeyrek
|801
|819
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,52
|74,52
|0,40
|