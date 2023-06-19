***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 12.06.2023 tarihli açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurusu yapılan, Bankamızın nominal 30.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarıyla alakalı Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159680BIST