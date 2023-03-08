***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 07.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)QNBFB, TRAFINBN91N3 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)QNBFB, TRAFINBN91N3 0 0Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nca bankamızın 2022 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 17,223,765,514.79 - TL'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle, aşağıda belirtilen haliyle dağıtıma tabi tutulmasının 30 Mart 2023 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.- 28,297,062.89 TL'nin KVK Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu'na ilave edilmesi,- 17,195,468,451.90 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılması,Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIMI TABLOSU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121703BIST