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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.03.2023 17:00
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 07.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
QNBFB, TRAFINBN91N3 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
QNBFB, TRAFINBN91N3 0 0

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nca bankamızın 2022 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 17,223,765,514.79 - TL'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle, aşağıda belirtilen haliyle dağıtıma tabi tutulmasının 30 Mart 2023 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- 28,297,062.89 TL'nin KVK Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu'na ilave edilmesi,
- 17,195,468,451.90 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılması,
Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIMI TABLOSU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121703


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Tam 7.551 7.618 35,00  
Yarım 3.689 3.728 17,00  
Çeyrek 1.845 1.864 9,00  
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