***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2022 10:36
ili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 12.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 06.04.2022
Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 7. madde tadil metni.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni SPK onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017705
BIST
12:032.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 31,97
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:0314,7526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0156
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:0316,0511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0026
|Açılış
|: 16,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:03916,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,19
|Açılış
|: 916,15
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:03
|MZHLD
|34,12
|3.250.818
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.649.565
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.780.767
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|52.827.648
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|3.388.561
|% -9,78
|
|PSDTC
|29,22
|10.593.529
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|10.593.529
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|10.593.529
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|10.593.529
|% -4,26
|
|GARAN
|13,15
|3.102.786.075
|% 4,28
|
|THYAO
|35,52
|1.111.751.624
|% -0,28
|
|ASELS
|26,58
|999.144.875
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,35
|917.710.749
|% 3,86
|
|PETKM
|9,87
|844.003.539
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,63
|795.208.452
|% 2,73
|
|GARAN
|13,15
|3.102.786.075
|% 4,28
|
|YKBNK
|4,54
|793.313.474
|% 3,42
|
|ODAS
|2,19
|378.415.117
|% 3,79
|
|AKBNK
|8,35
|917.710.749
|% 3,86
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7499
|14,7526
|% 0,11
|
|Euro
|16,0391
|16,0511
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,1839
|19,2801
|% -0,10
|
|Frank
|15,7095
|15,8041
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9210
|3,9407
|% 0,13
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,01
|
|Altın Gr.
|916
|916
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,58
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 54 artarak (% 1.45 ) 2, 135
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, VKGYO, IHAAS, EPLAS, MZHLD
-
12:18
EPLAS, VKGYO, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:18
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 169 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 68 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
12:18NATEN
Yüzde 5.80 oranında artışla 61.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 358, 041 adet işlem