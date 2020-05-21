***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.05.2020 14:49
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Mayıs 2020 tarihli raporu ile QNB Finansbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notlarını aşağıda kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır:
Güncel Kredi Derecelendirme Notları
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+ (Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Uzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notu
BB- (Durağan Görünüm)
Kısa Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notu
B
Uzun / Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu
B+ / B
Finansal Kapasite Notu
b+
Banka Destek Notu
4
Uzun Vadeli Ulusal Not
AA (tur)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846233
BIST
15:53102.693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 535,73
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
15:536,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
15:537,4716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
15:53380,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,41
|Açılış
|: 380,29
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|20,72
|264.630.928
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.635.770
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.529.248
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|767.627
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,93
|312.147.687
|% -12,41
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|125.717.907
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.223.125
|% -9,98
|
|THYAO
|11,10
|779.522.789
|% 2,02
|
|GARAN
|7,63
|761.949.003
|% -1,04
|
|ASELS
|29,56
|751.332.069
|% -0,14
|
|GUSGR
|3,29
|547.558.009
|% -0,60
|
|AVOD
|3,21
|346.744.909
|% 7,72
|
|EKGYO
|1,37
|264.517.065
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,29
|547.558.009
|% -0,60
|
|IHLGM
|1,21
|159.472.816
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,48
|324.090.633
|% 1,64
|
|AVOD
|3,21
|346.744.909
|% 7,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2945
|8,3361
|% 0,09
|
|Frank
|6,9992
|7,0414
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,77
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.491
|-12,00
|
|Tam
|2.531
|2.556
|-12,20
|
|Yarım
|1.235
|1.249
|-6,00
|
|Çeyrek
|618
|625
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,26
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,66
|36,66
|0,91
|