***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Mayıs 2020 tarihli raporu ile QNB Finansbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notlarını aşağıda kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır:Güncel Kredi Derecelendirme NotlarıUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+ (Negatif Görünüm)Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuUzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt NotuBB- (Durağan Görünüm)Kısa Vadeli TL İhraççı Temerrüt NotuUzun / Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç NotuB+ / BFinansal Kapasite Notub+Banka Destek NotuUzun Vadeli Ulusal NotAA (tur)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846233BIST