***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 08:55
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Eylül 2020 tarihli raporu ile QNB Finansbank'ın Uzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notunu "BB-" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Güncel Kredi Derecelendirme Notları
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+ (Görünüm: Negatif)
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Uzun Vadeli TL
İhraççı Temerrüt Notu
BB- (Görünüm: Negatif)
Kısa Vadeli TL
İhraççı Temerrüt Notu
B
Uzun / Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu
B+ / B
Finansal Kapasite Notu
b+
Banka Destek Notu
4
Uzun Vadeli Ulusal Not
AA (tur) (Görünüm: Durağan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872814
BIST
10:161.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:167,3758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:168,7591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7555
10:16465,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,09
|Açılış
|: 465,59
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler10:16
|FRIGO
|23,16
|331.790
|% 20,97
|
|YKSLN
|8,05
|20.242.097
|% 13,94
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|SEKUR
|9,58
|4.472.218
|% 9,99
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|ULAS
|2,69
|570.545
|% -6,60
|
|RALYH
|5,68
|3.602.703
|% -5,65
|
|FENER
|30,18
|152.815.939
|% 7,02
|
|GSRAY
|3,26
|108.073.082
|% 2,84
|
|BJKAS
|3,27
|94.144.766
|% 5,48
|
|SISE
|6,22
|72.478.319
|% 0,32
|
|GARAN
|6,87
|60.954.717
|% -0,29
|
|GSRAY
|3,26
|108.073.082
|% 2,84
|
|BJKAS
|3,27
|94.144.766
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,78
|47.819.738
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,01
|48.822.544
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|28.071.429
|% 0,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3725
|7,3758
|% 0,11
|
|Euro
|8,7520
|8,7591
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,8159
|9,8651
|% -0,12
|
|Frank
|8,0553
|8,1038
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9603
|1,9702
|% 0,14
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-10,31
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,83
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,97
|45,97
|0,39
|