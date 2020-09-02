***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Eylül 2020 tarihli raporu ile QNB Finansbank'ın Uzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notunu "BB-" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Güncel Kredi Derecelendirme NotlarıUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+ (Görünüm: Negatif)Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuUzun Vadeli TLİhraççı Temerrüt NotuBB- (Görünüm: Negatif)Kısa Vadeli TLİhraççı Temerrüt NotuUzun / Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç NotuB+ / BFinansal Kapasite Notub+Banka Destek NotuUzun Vadeli Ulusal NotAA (tur) (Görünüm: Durağan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872814BIST